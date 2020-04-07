Головні новини 7 квітня: план виходу з карантину та звернення Зеленського

МОЗ прогнозує, що Україна може повернутися до нормального життя через 2 тижні. Влада розробляє поетапний план виходу з карантину. Володимир Зеленський звернувся до українців через посилення карантину. Чорнобильська зона палає вже четвертий день. Такими були головні новини 7 квітня.

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План виходу з карантину

МОЗ прогнозує, що за умови дотримання карантинних обмежень Україна зможе повернутися до нормального життя через два тижні.

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Про поступовий вихід з карантину повідомляють українські ЗМІ. Наразі офіційно цієї інформації не коментують.

Відповідно до плану, пом'якшення правил карантину розпочнеться 14 квітня. Саме з цього дня відкриються невеликі магазини, які мають площу до 400 квадратних метрів, а також усі будівельні та садові комплекси незалежно від площі. Далі відкриють інші магазини, ТЦ, а навчальний процес відновлять у середині травня.



Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу

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Звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців через спалах коронавірусу. Цього разу політик говорив про важливість посилення карантину.

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Про що говорив Зеленський: головні тези

Про нові літаки із гуманітарною та медичною допомогою з Китаю і Південної Кореї. Поставок упродовж тижня має бути 7. Літаки доправлять 50 мільйонів масок.

Україна щодня виробляє 900 тисяч масок.

Президент нагадав, що уряд ввів більш суворі карантинні обмеження. Він нагадав українцям про обов'язкове носіння масок, про документи, з якими вони мають виходити на вулицю, та про інші нововведення.

Закликав голів міст та сіл також дотримуватися усіх обмежень, які ввів Кабмін.

Влада зробить все можливе, аби забезпечити онлайн-трансляцію богослужінь із різних церков України на телевізійних каналах на Великдень.

Звернення Володимира Зеленського до українців: дивіться відео

Зауважимо, що уряд посилив та продовжив карантин до 24 квітня через епідемію коронавірусу. Відповідальність за порушення карантину – штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.



Обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Чорнобильська зона досі горить

У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва палає ліс вже четвертий день.

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Пожежники досі борються із займанням. Станом на 7 квітня площа загоряння зросла з 10,5 гектарів до 35 гектарів. Вогонь розповсюдився унаслідок пориву вітру на 7, 8, 9 і 11 квартали Котовського лісництва.

До місця пожежі уже направлено два вертольоти Мі-8 ДСНС. Окрім того, пожежні літаки уже здійснили дев’ять скидів – 72 тонни води.

Вранці повідомлялося про 2 осередки займання:

між селом Володимирівка і селищем Поліське на площі близько 6,5 гектарів;

біля села Рудня Осошня на площі близько 4 гектарів, цей осередок локалізували ще о 20:45 5 квітня.

Рятувальники називають ситуацію контрольованою.

Хто винен у пожежі в Чорнобильській зоні?Пожежа у Чорнобильську зону перекинулася з трьох інших місць займання, зокрема з сусідньої Житомирської області.



Одного підозрюваного у пожежі вже затримала поліція – 27-річного мешканця Іванківського району.

Про попередні дні боротьби з вогнем у Чорнобильській зоні – читайте за посиланням.