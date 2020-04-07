20:31
7 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Головні новини 7 квітня: план виходу з карантину та звернення Зеленського

      -
      Головні новини 7 квітня / Колаж 24 каналу

      МОЗ прогнозує, що Україна може повернутися до нормального життя через 2 тижні. Влада розробляє поетапний план виходу з карантину. Володимир Зеленський звернувся до українців через посилення карантину. Чорнобильська зона палає вже четвертий день. Такими були головні новини 7 квітня.

      Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

      План виходу з карантину

      МОЗ прогнозує, що за умови дотримання карантинних обмежень Україна зможе повернутися до нормального життя через два тижні.

      Дізнайтеся більше Карантин 2020: що заборонили вивозити з України і чому

      Про поступовий вихід з карантину повідомляють українські ЗМІ. Наразі офіційно цієї інформації не коментують.

      Відповідно до плану, пом'якшення правил карантину розпочнеться 14 квітня. Саме з цього дня відкриються невеликі магазини, які мають площу до 400 квадратних метрів, а також усі будівельні та садові комплекси незалежно від площі. Далі відкриють інші магазини, ТЦ, а навчальний процес відновлять у середині травня.

      карантин україна вихід завершення
      Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Останні новини про коронавірус в Україні:

      Останні новини про коронавірус у світі:

      Зверніть увагу Хто такий Чарльз Лібер і чому його пов'язують зі створенням коронавірусу у Китаї

      Звернення Зеленського

      Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців через спалах коронавірусу. Цього разу політик говорив про важливість посилення карантину.

      Це цікаво Безробіття в Україні: які вакансії є найбільш популярні під час карантину

      Про що говорив Зеленський: головні тези

      • Про нові літаки із гуманітарною та медичною допомогою з Китаю і Південної Кореї. Поставок упродовж тижня має бути 7. Літаки доправлять 50 мільйонів масок.
      • Україна щодня виробляє 900 тисяч масок.
      • Президент нагадав, що уряд ввів більш суворі карантинні обмеження. Він нагадав українцям про обов'язкове носіння масок, про документи, з якими вони мають виходити на вулицю, та про інші нововведення.
      • Закликав голів міст та сіл також дотримуватися усіх обмежень, які ввів Кабмін.
      • Влада зробить все можливе, аби забезпечити онлайн-трансляцію богослужінь із різних церков України на телевізійних каналах на Великдень.

      Звернення Володимира Зеленського до українців: дивіться відео

      Зауважимо, що уряд посилив та продовжив карантин до 24 квітня через епідемію коронавірусу. Відповідальність за порушення карантину – штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

      карантин правила обмедження україна
      Обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Чорнобильська зона досі горить

      У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва палає ліс вже четвертий день.

      Важливо На Донбасі під обстріл потрапив автомобіль із журналістами: фото

      Пожежники досі борються із займанням. Станом на 7 квітня площа загоряння зросла з 10,5 гектарів до 35 гектарів. Вогонь розповсюдився унаслідок пориву вітру на 7, 8, 9 і 11 квартали Котовського лісництва.

      До місця пожежі уже направлено два вертольоти Мі-8 ДСНС. Окрім того, пожежні літаки уже здійснили дев’ять скидів – 72 тонни води.

      Вранці повідомлялося про 2 осередки займання:

      • між селом Володимирівка і селищем Поліське на площі близько 6,5 гектарів;
      • біля села Рудня Осошня на площі близько 4 гектарів, цей осередок локалізували ще о 20:45 5 квітня.

      Рятувальники називають ситуацію контрольованою.

      Хто винен у пожежі в Чорнобильській зоні?Пожежа у Чорнобильську зону перекинулася з трьох інших місць займання, зокрема з сусідньої Житомирської області.

      Одного підозрюваного у пожежі вже затримала поліція – 27-річного мешканця Іванківського району.

      Про попередні дні боротьби з вогнем у Чорнобильській зоні – читайте за посиланням.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України Володимир Зеленський Новини політики Міністерство охорони здоров’я Чорнобиль Пожежа ТОП
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 16:45 Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
      Традиції 115694
      сьогодні , 18:49 Зеленський звернувся до українців через посилення карантину: головне
      Новини України 5710
      сьогодні , 15:58 Чорнобильська зона палає вже четвертий день: останні новини і відео
      Новини України 18578
      сьогодні , 15:45 Як Україна виходитиме з карантину: орієнтовний план та дати
      Новини України 42810
      сьогодні , 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
      Здорове життя 46017
      сьогодні , 14:00 Коронавірус в Іспанії: після 4-денного спаду кількість смертей знову зросла
      Здорове життя 75659
      сьогодні , 14:28 Останнє попередження: власник похоронної фірми возив Львівщиною труну з написом "Сиди вдома"
      Новини України 4491
      сьогодні , 16:43 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
      Новини України 399014
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 18:52 Що не так із посиленням карантинних обмежень: пояснення правозахисників
      Євгенія Мазур
      сьогодні , 18:12 Карантин 2020: що заборонили вивозити з України і чому
      Юлія Поскробок
      Залиште відгук