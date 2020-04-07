Головні новини 7 квітня: план виходу з карантину та звернення Зеленського
МОЗ прогнозує, що Україна може повернутися до нормального життя через 2 тижні. Влада розробляє поетапний план виходу з карантину. Володимир Зеленський звернувся до українців через посилення карантину. Чорнобильська зона палає вже четвертий день. Такими були головні новини 7 квітня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
План виходу з карантину
МОЗ прогнозує, що за умови дотримання карантинних обмежень Україна зможе повернутися до нормального життя через два тижні.
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Про поступовий вихід з карантину повідомляють українські ЗМІ. Наразі офіційно цієї інформації не коментують.
Відповідно до плану, пом'якшення правил карантину розпочнеться 14 квітня. Саме з цього дня відкриються невеликі магазини, які мають площу до 400 квадратних метрів, а також усі будівельні та садові комплекси незалежно від площі. Далі відкриють інші магазини, ТЦ, а навчальний процес відновлять у середині травня.
Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу
Останні новини про коронавірус в Україні:
- У Збройних силах України зафіксували першу смерть від коронавірусу.
- Коронавірус виявили у немовляти депутатки Анни Скороход – обох госпіталізували.
- Українці прийшли на богослужіння у храми, незважаючи на обмеження, ухвалені урядом. Як це було – читайте тут.
- Тим часом власник похоронної фірми возив Львівщиною труну з написом "Сиди вдома".
- Розвідка з'ясувала, що окупанти на Донбасі приховують від населення реальну епідеміологічну ситуацію. Представники так званих "силових структур" вилучають історії хвороб померлих та залякують місцевих медиків.
- Мер Запоріжжя Володимир Буряк 5 квітня заявив, що весь громадський транспорт у місті виходитиме на маршрути. На ції дії відреагували у СБУ та МВС.
- Поблизу угорської столиці Будапешту в ДТП потрапив автобус, який евакуював українців до пункту пропуску "Тиса". Внаслідок аварії постраждали 8 людей, двоє з них у важкому стані.
- Дніпро закривають на в'їзд для транспорту з інших областей.
Останні новини про коронавірус у світі:
- Данія, як і Австрія, оголосила про "обережне відновлення" і послабить деякі карантинні обмеження.
- В Нью-Йорку розглядають можливість масових поховань у міських парках.
- За добу в Китаї не зафіксували жодної смерті від коронавірусу.
- За минулу добу від коронавірусу в Іспанії померло 743 людини, а за позаминулу – 637 людей. Летальність від COVID-19 йшла на спад 4 доби поспіль, але 7 квітня знову зросла.
- У голови уряду Великої Британії Бориса Джонсона немає пневмонії.
- У США лікарів можуть звільнити з роботи за незадоволені пости у фейсбуці у часи спалаху COVID-19.
- Від початку епідемії в Італії померли 122 медики.
- У Румунії в пологовому спалах коронавірусу.
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Звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців через спалах коронавірусу. Цього разу політик говорив про важливість посилення карантину.
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Про що говорив Зеленський: головні тези
- Про нові літаки із гуманітарною та медичною допомогою з Китаю і Південної Кореї. Поставок упродовж тижня має бути 7. Літаки доправлять 50 мільйонів масок.
- Україна щодня виробляє 900 тисяч масок.
- Президент нагадав, що уряд ввів більш суворі карантинні обмеження. Він нагадав українцям про обов'язкове носіння масок, про документи, з якими вони мають виходити на вулицю, та про інші нововведення.
- Закликав голів міст та сіл також дотримуватися усіх обмежень, які ввів Кабмін.
- Влада зробить все можливе, аби забезпечити онлайн-трансляцію богослужінь із різних церков України на телевізійних каналах на Великдень.
Звернення Володимира Зеленського до українців: дивіться відео
Зауважимо, що уряд посилив та продовжив карантин до 24 квітня через епідемію коронавірусу. Відповідальність за порушення карантину – штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
Обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Чорнобильська зона досі горить
У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва палає ліс вже четвертий день.
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Пожежники досі борються із займанням. Станом на 7 квітня площа загоряння зросла з 10,5 гектарів до 35 гектарів. Вогонь розповсюдився унаслідок пориву вітру на 7, 8, 9 і 11 квартали Котовського лісництва.
До місця пожежі уже направлено два вертольоти Мі-8 ДСНС. Окрім того, пожежні літаки уже здійснили дев’ять скидів – 72 тонни води.
Вранці повідомлялося про 2 осередки займання:
- між селом Володимирівка і селищем Поліське на площі близько 6,5 гектарів;
- біля села Рудня Осошня на площі близько 4 гектарів, цей осередок локалізували ще о 20:45 5 квітня.
Рятувальники називають ситуацію контрольованою.
Хто винен у пожежі в Чорнобильській зоні?Пожежа у Чорнобильську зону перекинулася з трьох інших місць займання, зокрема з сусідньої Житомирської області.
Одного підозрюваного у пожежі вже затримала поліція – 27-річного мешканця Іванківського району.
Про попередні дні боротьби з вогнем у Чорнобильській зоні – читайте за посиланням.
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