Главные новости 1 февраля: переименование УПЦ МП и новые рейсы лоукостов в Украине

Если Украинская православная церковь откажется от переименования, государство изменит ее название самостоятельно. Wizz Air и Ryanair откроют новые рейсы в Украину. Задержка рейсов аэропорта "Киев" из-за тумана. В США угрожают России из-за ракетного договора. Такими были главные новости пятницы, 1 февраля, в Украине и мире.

Принудительное переименование УПЦ МП

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Государство принудительно переименует УПЦ МП, если церковь в течение 3 месяцев откажется самостоятельно изменить свое название. Отметим, что Украинская православная церковь Московского патриархата полностью попадает под действие закона о переименовании в Российскую православную церковь.

Мы очень надеемся, что УПЦ МП примет соответствующее адекватное решение, тогда будет возможность и религиозным общинам у себя на местах внести согласно закону изменения своих уставов,

– рассказал директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш.

В Минкульте считают, что закон продемонстрирует, насколько заинтересовано руководство УПЦ МП в провоцировании умышленной конфликтности в обществе. Со своей стороны, государство будет реагировать на нарушения.

Он пояснил, что организации останутся без названия, если не внесут в соответствующий срок изменения. Однако при этом статус юридического лица они сохранят.

Это открывает возможности для государства самостоятельно выбрать и назвать эту религиозную организацию. Я не думаю, что это лучший случай для самих религиозных организаций, когда им будут предлагать какие-то названия

– подчеркнул Юраш.

Кроме того, представитель Минкульта пояснил, что религиозная община оставляет за собой все имущественные права, если поменяла свою юрисдикционную подчиненность.

Новые рейсы Wizz Air и Ryanair в Украину

Wizz Air запустит рейсы в украинскую столицу из Афин и Салоник. Еще один лоукост – Ryanair начнет летать по маршруту Афины – Киев уже со 2 апреля 2019 года. Соответствующее решение приняло Управление гражданской авиации Греции.

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Продажа билетов на рейсы уже открыта, их можно приобрести от 60 евро в обе стороны.



Скриншот с официального сайта авиаперевозчика

Отметим, что 31 марта начнет летать из Афин в украинскую столицу греческая компания Astra Airlines.

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с октября 2019 года откроет четыре новых направления из Украины в Германию. Рейсы будут запущены из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ/Баден-Баден и Нюрнберг.

В общем Ryanair с первой недели апреля откроет пять новых направлений из Украины в Дублин, Софии, Пафоса, Манчестера и Афин.

Задержка авиарейсов из-за тумана в Киеве

Из-за сильного тумана в столичном аэропорту "Киев" задерживают и отменяют рейсы. Неблагоприятные погодные условия уже внесли изменения в прибытие и вылет не менее 11 пассажирских авиалайнеров.

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Так, уже отменены рейсы в Варшаву (WizzAir, LOT), в Одессу (Motor Sich), Измир (Pegasus), Минск (Belavia), Вена, Ганновер, Будапешт, Варшава, Франкфурт (WizzAir), а также – в Рим (Ernest Airlines).



В аэропорту "Киев" отменили множество рейсов из-за тумана

В свою очередь, на вылет задерживались рейсы в Вену (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan). В целом аэропорт 1 февраля отменил вылет 14 самолетов.

Рейсы авиакомпании WizzAir из Варшавы, Вроцлава и Берлина, а также рейс из Минска авиакомпании Belavia приземлились на запасной аэродром в Борисполе,

– добавили в пресс-службе аэропорта "Киев".

В то же время пассажирам, чьи рейсы были отменены, обещают предоставить питание, а также, при необходимости, – номера в отеле.

Серьезные последствия: из-за нарушения ракетного договора США пригрозили России

Президент США Дональд Трамп анонсировал военный ответ России на нарушение ею ракетных договоренностей. Вашингтон разработает варианты собственного военного ответа после прекращения существования исторического ядерного соглашения, отмечает Трамп.

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Все из-за того, что Россия годами нарушала договоренности. Дональд Трамп также заявляет, что "США не могут быть связаны с этим договором в одностороннем порядке".

Мы возьмемся за разработку вариантов нашего собственного военного ответа и будем работать с НАТО и другими нашими союзниками и партнерами, чтобы избавить Россию от любых военных преимуществ, которые она получает от своего незаконного поведения,

– сказал он.

Трамп отметил, что союзники по НАТО поддерживают решение США, потому что "полностью осознают угрозу, которую представляют нарушения России". При этом президент США заверил, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой по контролю над ядерным вооружением.

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Кроме этого, Трамп считает возможным построить "впервые в истории выдающиеся взаимоотношения на экономическом, торговом, политическом и военном уровнях" с Россией, если та начнет выполнять свои обязательства.

Почему начался ракетный конфликт между Россией и США?

Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершается в субботу, 2 февраля.



Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, которая является "прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".



В субботу, 2 февраля, Соединенные Штаты прекратят свои обязательства по Договору о РСМД и начнут процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев. США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанное с ними оборудование.

Туристические вертолеты в Украине

На Одесщине планируют запустить специальные рейсы пассажирских вертолетов, которые будут летать из областных центров в девять городов Украины. Это может значительно сократить время путешествия для туристов.

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Регулярные рейсы, в частности, будут курсировать в некоторые украинские курорты: Затоки (Каролино-Бугаз), Буковели и Трускавца.

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