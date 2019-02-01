Головні новини 1 лютого: примусове перейменування УПЦ МП і нові рейси лоукостів в Україну

Якщо Українська православна церква відмовиться від перейменування, держава змінить її назву самостійно. Wizz Air і Ryanair відкриють нові рейси в Україну. Затримка рейсів аеропорту "Київ" через туман. У США погрожують Росії через ракетний договір. Такими були головні новини п'ятниці, 1 лютого, в Україні та світі.

Примусове перейменування УПЦ МП

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Держава примусово перейменує УПЦ МП, якщо церква протягом 3 місяців відмовиться самостійно змінити свою назву. Зазначимо, що Українська православна церква Московського патріархату повністю потрапляє під дію закону про перейменування в Російську православну церкву.

Ми дуже сподіваємося, що УПЦ МП прийме відповідне адекватне рішення, тоді буде можливість і релігійним громадам у себе на місцях внести відповідно до закону зміни до своїх статутів,

– розповів директор департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України Андрій Юраш.

У Мінкульті вважають, що закон продемонструє, наскільки зацікавлене керівництво УПЦ МП у провокуванні умисної конфліктності в суспільстві. Зі свого боку, держава реагуватиме на порушення.

Він пояснив, що організації залишаться без назви, якщо не внесуть у відповідний термін зміни. Однак при цьому статус юридичної особи вони збережуть.

Це відкриває можливості для держави самостійно вибрати і назвати цю релігійну організацію. Я не думаю, що це найкращий випадок для самих релігійних організацій, коли їм будуть пропонувати якісь назви

– підкреслив Юраш.

Окрім того, представник Мінкульту пояснив, що релігійна громада залишає за собою всі майнові права, якщо змінила свою юрисдикційну підпорядкованість.

Нові рейси Wizz Air і Ryanair в Україну

Wizz Air запустить рейси до української столиці із Афін та Салонік. Ще один лоукост – Ryanair почне літати за маршрутом Афіни – Київ вже з 2 квітня 2019 року. Відповідне рішення схвалило Управління цивільної авіації Греції.

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Продаж квитків на рейси вже відкрито, їх можна придбати від 60 євро в обидві сторони.



Скріншот з офіційного сайту авіаперевізника

Зазначимо, що 31 березня також почне літати з Афін в українську столицю грецька компанія Astra Airlines.

Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня 2019 року відкриє чотири нових напрямки з України до Німеччини. Рейси будуть запущені з Києва до Дюссельдорфа, Франкфурт-Хана, Карлсруе/Баден-Бадена і Нюрнберга.

Загалом Ryanair з першого тижня квітня відкриє п'ять нових напрямків з України: до Дубліна, Софії, Пафоса, Манчестера і Афін.

Затримка авіарейсів через туман у Києві

Через сильний туман у столичному аеропорту "Київ" затримують та скасовують рейси. Несприятливі погодні умови вже внесли зміни до прибуття та вильоту щонайменше 11 пасажирських авіалайнерів.

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Так, вже скасовані рейси до Варшави (WizzAir, LOT), в Одесу (Motor Sich), Ізмір (Pegasus), Мінськ (Belavia), Відень, Ганновер, Будапешт, Катовіце, Франкфурт (WizzAir), а також – до Риму (Ernest Airlines).



В аеропорту "Київ" скасували безліч рейсів через туман

Своєю чергою, на виліт затримувались рейси до Відня (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan). Загалом аеропорт 1 лютого скасував виліт 14 літаків.

Рейси авіакомпанії WizzAir з Варшави, Вроцлава і Берліна, а також рейс з Мінська авіакомпанії Belavia приземлилися на запасний аеродром в Борисполі,

– додали у прес-службі аеропорту "Київ".

Водночас пасажирам, чиї рейси були скасовані, обіцяють надати харчування, а також, за необхідності, – номери у готелі.

Серйозні наслідки: через порушення ракетного договору США пригрозили Росії

Президент США Дональд Трамп анонсував військові відповідь Росії на порушення нею ракетних домовленостей. Вашингтон розробить варіанти власної військової відповіді після припинення існування історичної ядерної угоди, наголошує Трамп.

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Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з історичного Договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. Все через те, що Росія роками порушувала домовленості. Дональд Трамп також заявляє, що "США не можуть бути пов’язані із цим договором в односторонньому порядку".

Ми візьмемося за розробку варіантів нашої власної військової відповіді і будемо працювати з НАТО та іншими нашими союзниками і партнерами, щоб позбавити Росію будь-яких військових переваг, які вона отримує від своєї незаконної поведінки,

– сказав він.

Трамп зазначив, що союзники по НАТО підтримують рішення США, тому що "повністю усвідомлюють загрозу, яку становлять порушення Росії". При цьому президент США запевнив, що Вашингтон готовий до переговорів з Москвою щодо контролю над ядерним озброєнням.

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Окрім цього, Трамп вважає можливими побудувати "вперше в історії видатні взаємини на економічному, торговельному, політичному і військовому рівнях" з Росією, якщо та почне виконувати свої зобов’язання.

Чому розпочався ракетний конфлікт між Росією та США?Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершується у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



У суботу, 2 лютого, Сполучені Штати припинять свої зобов'язання за Договором про РСМД і почнуть процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців. США вимагають, щоб Росія знищила всі ракети, які порушують договір, а також пускові установки і пов'язані з ними обладнання.

Туристичні гелікоптери в Україні

На Одещині планують запустити спеціальні рейси пасажирських вертольотів, які літатимуть із обласних центрів до дев'яти міст України. Це може набагато скоротити час мандрівки для туристів.

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Регулярні рейси, зокрема, курсуватимуть до деяких українських курортів: Затоки (Кароліно-Бугаз), Буковелі і Трускавця.

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