В Украине фактически уже не существует Украинской православной церкви Московского патриархата. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил об атаке российских пранкеров. Исчез жених Юлии Скрипаль – дочери отравленного экс-разведчика Сергея Скрипаля. Украинская сеть магазинов попала в расистский скандал. Такими были главные новости 2 ноября в Украине и мире.

УПЦ МП не существует

Константинопольский патриархат отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви и с тех пор в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата. Об этом заявил представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей архиепископ Иов Тельмиский.

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Отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине,

– сказал архиепископ, добавив, что с канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует.

"Все архиереи теперь в Украине де-факто в связи с этим решением синода являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего существования", – добавил архиепископ Иов Тельмиский.

Он подчеркнул, что Вселенский патриарх созовет этот собор, когда посчитает, что "время пришло".

Смотрите видео об истории православной церкви:

Эту новость в Русской православной церкви встретили с оскорбительным комментарием.

Звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья,

– заявил пресс-секретарь патриарха РПЦ Кирилла священник Александр Волков.

Он добавил, что при необходимости РПЦ "готова помочь собрату" с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий русской церкви.

Атака российских пранкеров

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что в последние дни российские пранкеры массово звонят политикам от его имени. Этими злоумышленниками могут быть российские пранкеры, известные как Вован и Лексус.

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Российские пранкеры Вован и Лексус

Буквально вчера (1 ноября – "24") якобы от моего имени и якобы по поручению президента Украины поступил к почти всем губернаторам (США) – запрос на телефонный разговор,

– сообщил Чалый.

Посол отметил, что в таких пранках, в частности, говорится об обсуждении экономических связей и туризма. Кроме того, в разговорах пранкеры пытались помешать признанию Голодомора в Украине геноцидом.

Исчезновение жениха Юлии Скрипаль

Таинственно исчез жених дочери бывшего разведчика Сергея Скрипаля – Юлии. Его зовут Степан Викеев. Случилось это после попытки отравления отца и дочери "Новичком" в британском Солсбери. Журналисты предполагают, что исчезновение Викеева может быть подтверждением того, что на самом деле он был агентом спецслужб.

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Юлія Скрипаль з нареченим Степаном Вікеєвим

По данным СМИ, Викеев входил в организацию "Институт современных проблем безопасности", которая близка к Федеральной Службе безопасности России.

Его (жениха Юлии, – "24") никто не видел. Он будто исчез с лица земли. Есть две версии: или он с самого начала был связан с российскими спецслужбами, или его мать – она очень богатая – куда-то увезла его, и теперь он живет новой жизнью,

– рассказал знакомый Викеева.

При этом знакомый жениха Юлии Скрипач заявил, что мать Викеева враждебно относилась к дочери экс-разведчика.

Расистская реклама

В одном из магазинов электроники "Эльдорадо" в Украине сняли на фото рекламный постер, на котором изображен афроамериканец. Очевидно, актер позировал для рекламы из-за цвета своей кожи, ведь постер сообщает про Черную пятницу.

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Соответствующее фото в Facebook публиковала руководитель направления креативного маркетинга и коммуникаций Taryan Group Нина Мищенко. Она выразила возмущение относительно этой расистской рекламы, и Мищенко поддержали в комментариях другие пользователи.

В "Эльдорадо" уже отреагировали на возмущение по поводу инцидента, заявив, что не видят в своей рекламе проявлений расизма.

Отметим, что на официальном сайте "Эльдорадо" размещена похожая реклама.



Реклама на сайте "Эльдорадо"