Главные новости 2 ноября: Дубневича отпускают под залог, Свитолина сыграет в финале года

Ярославу Дубневичу избрана мера пресечения. Элина Свитолина вышла в финал итогового турнира года и установила несколько рекордов. В России убили высокопоставленного силовика. Взрыв на российском танкере в Находке. У полиции Закарпатья – новый руководитель. Российские деньги для Ливии заблокировали на Мальте. Такими были главные новости 2 ноября.

Главные новости за сегодня, 2 ноября, в Украине и мире.

Залог за Дубневича – 100 000 000 гривен

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для нардепа Ярослава Дубневича – залог в размере 100 миллионов гривен. При этом суд отказал в ходатайстве прокуратуры об аресте. Чтобы внести определенную судом сумму у Дубневича 5 дней. А еще он должен сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Подробнее о деле Дубневича: почему парламент дал разрешение на арест и что грозит нардепу

Следственный судья считает, что такой залог обеспечит выполнение Дубневичем своих процессуальных обязанностей. Он должен прибыть по первому требованию следователя судьи или прокурора, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения с фигурантами уголовного производства.

Интересно, что прокуроры САП требовали присудить содержание под стражей Дубневича с альтернативой залога в 93 миллиона гривен.

Накануне Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича, его разрешили привлечь к уголовной ответственности. Нардеп даже успел рассказать, что с собой возьмет в изолятор.

В чем подозревают народного депутата Ярослава Дубневича?

Ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.

Другое дело касается коррупционных схем через закупки для предприятия "Укрзализныци".

Говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен.

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.

А здесь читайте, кто такой нардеп Ярослав Дубневич, с которого Рада сняла неприкосновенность

Нардепу Ярославу Дубневичу инкриминируют 191 статью часть пятую Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Смотрите видео: Дубневичу избрали меру пресечения

Свитолина вышла в финал года и установила несколько рекордов

Элина Свитолина второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира. В полуфинале в Шэньчжэне украинка победила швейцарку Белинду Бенчич.

Элина Свитолина – Белинда Бенчич 1:1 (5:7, 6:3, 4:1 – отказ по медицинским причинам).

Смотрите также лучшие моменты матча Свитолиной

Теннисистки ровно начали поединок, удачно защищая свои подачи. В шестом гейме Бенчич удалось первой сделать брейк, позволив Элине выиграть только один розыгрыш.

В следующем гейме Свитолина заработала три брейк-пойнта и только с последней попытки сумела сделать обратный брейк – 4:3. При счете 6:5 в пользу Бенчич 22-летняя швейцарка взяла медицинский тайм-аут.

В следующем гейме несколько ошибок Свитолиной позволили Бенчич сделать брейк, а затем выиграть сет. Для украинки это первый проигранный сет на турнире.

Агрессивно Свитолина начала второй сет, выиграв 2 гейма подряд. Бенчич заметно беспокоила проблема с ногой, но 7 ракетка мира продолжала игру.

Это интересно: Сколько заработает Свитолина на Итоговом турнире: суммы призовых

В шестом гейме Бенчич имела два брейк-пойнта, но Свитолина отыгралась и выиграла гейм – 4:2. В девятом гейме на подаче швейцарки Элина "добралась" к сет-болам и сумела воспользоваться – 6:3.

Решающий сет Элина начала не менее уверенно, чем первый. Украинка повела 3:0. Свитолина побеждала 4:1 и Бенчич отказалась продолжать матч.

В финале Элина сыграет против победителя пары Эшли Барти – Каролина Плишкова.

Интересно, что Свитолина подала в матче 16 эйсов, подач на вылет. Такого показателя у нее еще никогда не было. А также теперь у украинки 10 подряд побед на итоговом турнире и еще одно рекордное достижение: с 2014 года Элина стала первой теннисисткой после легендарной Серены Уильямс, которой удалось выйти во второй финал года подряд.

Громкое убийство российского силовика: что сейчас известно

По рассказам очевидцев, преступление произошло во дворе жилого дома на западе Москвы. Три человека находились в салоне автомобиля марки "Мерседес". Через некоторое время двое вышли покурить, и именно в этот момент к ним подбежал мужчина в красно-черной куртке и начал стрелять. Жертвы нападения погибли на месте.

Читайте также: В российском Нарьян-Мари в детском саду мужчина зарезал 6-летнего ребенка: все, что известно

Российские СМИ, в частности ТАСС и "Интерфакс", сообщили, что погибшие – начальник центра по противодействию экстремизму Республики Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат, известный нейрохирург Ахмед Эльджаркиев.

Видео 18+: момент убийства Эльджаркиева попал на камеры

Глава регионального центра "Э" Ибрагим Эльджаркиев приехал в Москву в командировку, как пишет телеграмм-канал MASH, сопровождая одного из ключевых свидетелей по уголовному делу. В ТАСС пишут, что наоборот – Эльджаркиев был в Москве по личным делам, а не по работе. Сходятся в одном: киллер заранее знал, когда и где будет находиться силовик – во дворе дома на Академика Анохина в Москве.

Видео с места преступления (18+):

Полиция пока разыскивает преступника и рассматривает две версии мотива убийства: профессиональная деятельность или личные отношения. В Ингушетии у мужчины было много врагов. Телеграмм канал Baza пишет, например, что убийство может быть связано с гибелью правнука ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева (родственники в этом обвиняли именно ведомство Эльджаркиева).

Что известно о скандалах вокруг Эльджаркиева?

Известно, что на высокопоставленного силовика уже покушались. В январе 2019 года нападение произошло возле аэропорта Магаса – преступники расстреляли автомобиль Эльджаркиева, но мужчина выжил.



В июле 2018 года ему якобы тоже угрожали убийством, причем непосредственный подчиненный. Тот якобы обвинял руководителя в принуждении к фабрикации дела. Говорится о младшем лейтенанте Тимуре Албакове, который заявлял, что начальник заставлял подбрасывать вещественные доказательства, а тех, кто отказывался, – пугал увольнением. Во время одной из ссор Албаков достал пистолет и направил в сторону Эльджаркиева, как считало следствие, но сам Албаков это отрицал.

Примечательный факт: прежнее руководство ингушского ЦПЭ осудили за пытки. В частности, с 2013 по 2017 годы ЦПЭ возглавлял Тимур Хамхоев. В 2018 году его приговорили к 7 годам колонии общего режима. Его заместитель Сергей Хандогин получил 3 года условно. Более того – оперативник Алихан Беков будет сидеть 10 лет за убийство задержанного, и еще 4 фигуранта дела получили от 3 до 10 лет лишения свободы. Ибрагим Эльджаркиев возглавил ЦПЭ после задержания Хамхоева.

Взрыв на танкере в России

В российской Находке на танкере "Залив Америка" 2 ноября прогремел мощный взрыв газа. Во время взрыва судно находилось в рейде у мыса Астафьева.

Читайте также: Взрыв и пожар на заводе "Потоки" в Днепре: все, что известно – фото, видео

В результате инцидента погибли два человека, еще один – пропал без вести. Всего на судне было 9 человек.



Взрыв на Такере в Находке / скрин

По предварительной версии следствия, на грузовой палубе судна взорвалась газовоздушная смесь. Инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности. Сейчас угрозы пожара и новых взрывов нет.



На танкере в Находке прогремел взрыв, три человека погибли / Скрин из видео

Свидетели рассказывают, что танкер при взрыве "разорвало изнутри".

Взрыв на танкере "Залив Америка" в Находке: видео

В России на танкере "Залив Америка" прогремел взрыв: виде​о

Полицию Закарпатья возглавил Александр Канцидайло

Новым главой полиции Закарпатской области стал полковник полиции Александр Канцидайло. Его 2 ноября представил начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Читайте также: На Закарпатье парень на квадроцикле въехал в людей на обочине

"Перед вами, как и перед всем личным составом Нацполиции, стоят три важнейшие задачи: обеспечение публичной безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан и противодействие преступности", – сказал Цуцкиридзе. В свою очередь Канцидайло выразил уверенность в эффективной работе областной полиции в будущем.

"Я уверен, что при такой поддержке и доверии, с таким коллективом любые поставленные перед нами задачи будут выполнены, а результаты – эффективными", – сказал новый глава полиции Закарпатья.

Смотрите видео о назначении нового главы полиции Закарпатья:

Что известно об Александре Канцидайло?42-летний полковник полиции Александр Канцидайло образование получил в Национальной академии МВД Украины. Начал службу в органах внутренних дел в 1999 году на должности оперуполномоченного. Работал в подразделениях по борьбе с организованной преступностью.



Последняя должность – заместитель начальника Департамента оперативно-технических средств Нацполиции. Имеет наградное оружие. До сих пор был заместителем начальника департамента оперативно-технических средств Нацполиции ("Занимаются наблюдениями, прослушиваниями и записями на скрытые камеры", – пояснил в своем телеграмм-канале ужгородский журналист Виталий Глагола). Канцидайло работал там 7 лет.

Два контейнера с деньгами, которые не совсем деньги: российско-ливийско-мальтийский скандал

Правоохранители Мальты изъяли крупную партию ливийских денег (неофициальных), которые якобы должны были доставить к пророссийскому ливийскому генералу Халифе Хафтару. Армия Хафтара сейчас наступает на Триполи, чтобы сместить правительство Ливии, которое поддерживает ООН.

Читайте также: Москва не хочет мира: США раскритиковали Россию

Служба безопасности Мальты заявила о двух контейнерах объемом 56 кубических метров, заполненных недавно принятой валютой. Их обнаружили еще в конце сентября 2019 года на корабле в одном из мальтийских портов.

Местные правоохранители считают, что эти деньги поступили от монетного двора, который принадлежит россиянам. Указанный монетный двор печатал деньги для ливийских повстанцев – непризнанного правительства, базирующегося в городе Байда. Якобы эти деньги планировали использовать для разжигания войны в Триполи.



Ливийские динары, которые одновременно являются неофициальными деньгами, но и не являются запрещенными / Фото Times of Malta

Что происходит в Ливии?Ливия охвачена гражданской войной между Востоком и Западом страны. Фактически в Ливии существуют конкурирующие государственные институты – правительства, банки, деньги и, конечно, вооруженные силы. Правительство в Триполи поддерживает ООН, правительство в Байде – Россия (хотя официально она заявляет о нейтралитете). Заметим, что Мальта официально признает правительство в Триполи, которое возглавляет Файез Аль-Саррадж.



Генерал Хафтар атакует Триполи еще с апреля 2019, пытаясь лишить власти Правительство национального согласия. Для поддержки Хафтара Россия разрешила напечатать в своих монетных дворах миллиарды ливийских динаров, более того – Хафтар посещал Москву и получал там оружие.



Несмотря на это Центральный банк Триполи до сих пор не объявил напечатанные в РФ банкноты незаконными. Поэтому до сих пор не понятно, на основании чего мальтийцы арестовали деньги, о которых говорилось выше.

Читайте также: Ближний Восток в 2019: создание "шиитского полумесяца" и возрождение Исламского государства