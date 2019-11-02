Головні новини 2 листопада: Дубневича відпускають під заставу, Світоліна гратиме у фіналі року

Ярославу Дубневичу обрали запобіжний захід. Еліна Світоліна вийшла до фіналу підсумкового турніру року та встановила кілька рекордів. У Росії вбили високопоставленого силовика. Вибух на російському танкері у Находці. У поліції Закарпаття – новий керівник. Російські гроші для Лівій заблокували на Мальті. Такими були головні новини 2 листопада.

Найголовніші новини за сьогодні, 2 листопада, в Україні та світі.

Застава за Дубневича – 100 000 000 гривень

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для нардепа Ярослава Дубневича – заставу в розмірі 100 мільйонів гривень. При цьому суд відмовив у клопотанні прокуратури про арешт. Щоб внести визначену судом суму Дубневич має 5 днів. А ще він повинен здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

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Слідча суддя вважає, що така застава забезпечить виконання Дубневичем своїх процесуальних обов'язків. Він повинен прибути на першу вимогу слідчого судді або прокурора, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з фігурантами кримінальної виробництва.

Цікаво, що прокурори САП вимагали присудити тримання під вартою Дубневича з альтернативою застави у 93 мільйони гривень.

Напередодні Верховна Рада підтримала зняття недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича, його дозволили притягнути до кримінальної відповідальності. Нардеп навіть встиг розповісти, що з собою візьме в ізолятор.

У чому підозрюють народного депутата Ярослава Дубневича?

Неправдиве декларування. Тобто порушення антикорупційного законодавства.

Інша справа стосується корупційних схем через закупівлі для підприємства "Укрзалізниці".

Мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень.

Слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції, при цьому народний депутат неодноразово використовував своє службове становище в інтересах спільників.

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Нардепу Ярославу Дубневичу інкримінують 191 статтю частину п'яту Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує від 7 до 12 років тюрми.

Дивіться відео: Дубневичу обрали запобіжний захід

Світоліна вийшла у фінал року та встановила кілька рекордів

Еліна Світоліна другий рік поспіль зіграє у фіналі Підсумкового турніру. У півфіналі в Шеньчжені українка перемогла швейцарку Белінду Бенчіч.

Еліна Світоліна – Белінда Бенчіч 1:1 (5:7, 6:3, 4:1 – відмова через медичні причини).

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Тенісистки рівно розпочали поєдинок, вдало захищаючи свої подачі. У шостому геймі Бенчіч вдалося першою зробити брейк, дозволивши Еліні виграти тільки один розіграш.

У наступному геймі Світоліна заробила три брейк-пойнти й тільки з останньої спроби зуміла зробити зворотний брейк – 4:3. За рахунку 6:5 на користь Бенчіч 22-річна швейцарка взяла медичний тайм-аут.

У наступному геймі декілька помилок Світоліної дозволили Бенчіч зробити брейк, а відтак виграти сет. Для українки це перший програний сет на турнірі.

Агресивно Світоліна розпочала другий сет, вигравши 2 гейми поспіль. Бенчіч помітно турбувала проблема з ногою, але 7 ракетка світу продовжувала гру.

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У шостому геймі Бенчіч мала два брейк-пойнти, проте Світоліна відігралася та виграла гейм – 4:2. У дев'ятому геймі на подачі швейцарки Еліна "добралася" до сет-болів і зуміла скористатися – 6:3.

Вирішальний сет Еліна розпочала не менш впевнено за перший. Українка повела 3:0. Світоліна перемагала 4:1 й Бенчіч відмовилася продовжувати матч.

У фіналі Еліна зіграє проти переможця пари Ешлі Барті – Кароліна Плішкова.

Цікаво, що Світоліна подала у матчі 16 ейсів, подач на виліт. Такого показника у неї ще ніколи не було. А також тепер в українки 10 поспіль перемог на підсумковому турнірі та ще одне рекордне досягнення: з 2014 року Еліна стала першою тенісисткою після легендарної Серени Вільямс, якій вдалося вийти у другий фінал року поспіль.

Гучне вбивство російського силовика: що наразі відомо

За розповідями очевидців, злочин стався у дворі житлового будинку на заході Москви. Троє людей перебували у салоні автомобіля марки "Мерседес". За якийсь час двоє вийшли покурити, і саме в цей момент до них підбіг чоловік у червоно-чорній куртці та почав стріляти. Жертви нападу загинули на місці.

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Російські ЗМІ, зокрема ТАСС та "Интерфакс", повідомили, що загиблі – начальник центру з протидії екстремізму Республіки Інгушетія Ібрагім Ельджаркієв та його брат, відомий нейрохірург Ахмед Ельджаркієв.

Відео 18+: момент вбивства Ельджаркієва потрапив на камери

Глава регіонального центру "Е" Ібрагім Ельджаркієв приїхав до Москви у відрядження, як пише телеграм-канал MASH, супроводжуючи одного з ключових свідків у кримінальній справі. У ТАСС пишуть, що навпаки – Ельджаркієв був в Москві в особистих справах, а не по роботі. Сходяться в одному: кілер заздалегідь знав, коли і де перебуватиме силовик – у дворі будинку на Академіка Анохіна в Москві.

Відео з місця злочину (18+):

Поліція наразі розшукує злочинця та розглядає дві версії мотиву вбивства: професійна діяльність або особисті взаємини. В Інгушетії у чоловіка було чимало ворогів. Телеграм-канал Baza пише, наприклад, що вбивство може бути пов'язаним із загибеллю правнука інгушського релігійного діяча Ібрагіма Белхароєва (родичі у цьому звинувачували саме відомство Ельджаркієва).

Що відомо про скандали навколо Ельджаркієва?Відомо, що на високопоставленого силовика вже чинили замах. У січні 2019 року напад стався біля аеропорту Магаса – злочинці розстріляли автомобіль Ельджаркієва, але чоловік вижив.



У липні 2018 року йому начебто також погрожували вбивством, причому безпосередній підлеглий. Той нібито звинувачував керівника в примусі до фабрикування справи. Мовиться про молодшого лейтенанта Тимура Албакова, який заявляв, що начальник примушував підкидати речові докази, а тих, хто відмовлявся, – лякав звільненням. Під час однієї із сварок Албаков дістав пістолет і направив у бік Ельджаркієва, як вважало слідство, та сам Албаков це заперечував.

Примітний факт: колишнє керівництво інгушського ЦПЕ засудили за тортури. Зокрема, з 2013 по 2017 роки ЦПЕ очолював Тимур Хамхоєв. У 2018 його засудили до 7 років колонії загального режиму. Його заступник Сергій Хандогін отримав 3 роки умовно. Ще ж і надто – оперативник Аліхан Беков сидітиме 10 років за вбивство затриманого, та й ще 4 фігурантів справи отримали від 3 до 10 років позбавлення волі. Ібрагім Ельджаркіев очолив ЦПЕ після затримання Хамхоєва.

Вибух на танкері в Росії

У російській Находці на танкері "Затока Америка" 2 листопада прогримів потужний вибух газу. Під час вибуху судно перебувало у рейді біля мису Астаф'єва.

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У результаті інциденту загинули дві людини, ще одна – пропала безвісти. Загалом на судні було 9 людей.



Вибух на такері у Находці / Скрін

За попередньою версією слідства, на вантажній палубі судна вибухнула газоповітряна суміш. Інцидент трапився через порушення техніки безпеки. Наразі загрози пожежі і нових вибухів немає.



На танкері у Находці прогримів вибух, троє осіб загинули / Скрін з відео

Свідки розповідають, що танкер під час вибуху "розірвало зсередини".

Вибух на танкері "Затока Америка" у Находці: відео

У Росії на танкері "Затока Америка" прогримів вибух: відео

Поліцію Закарпаття очолив Олександр Канцідайло

Новим головою поліції Закарпатської області став полковник поліції Олександр Канцідайло. Його 2 листопада представив начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

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"Перед вами, як і перед усім особовим складом Нацполіції, стоять три найважливіші завдання: забезпечення публічної безпеки та правопорядку, захист прав і свобод громадян та протидія злочинності", – сказав Цуцкірідзе. У свою чергу Канцідайло висловив упевненість у ефективній роботі обласної поліції у майбутньому.

"Я впевнений, що за такої підтримки та довіри, з таким колективом будь-які поставлені перед нами завдання будуть виконані, а результати – ефективними", – сказав новий голова поліції Закарпаття.

Дивіться відео про призначення нового голови поліції Закарпаття:

Що відомо про Олександра Канцідайла?42-річний полковник поліції Олександр Канцідайло освіту здобув у Національній академії МВС України. Розпочав службу в органах внутрішніх справ у 1999 році на посаді оперуповноваженого. Працював у підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю.



Остання посада – заступник начальника департаменту оперативно-технічних засобів Нацполіції. Має нагородну зброю. Досі був заступником начальника департаменту оперативно-технічних засобів Нацполіції ("Займаються стеженнями, прослуховуваннями і записами на приховані камери", – пояснив у своєму телеграм-каналі ужгородський журналіст Віталій Глагола). Канцідайло працював там 7 років.

Два контейнери з грошима, які не зовсім гроші: російсько-лівійсько-мальтійський скандал

Правоохоронці Мальти вилучили велику партію лівійських грошей (неофіційних), які начебто мали доправити до проросійського лівійського генерала Халіфа Хафтара. Армія Хафтара наразі наступає на Триполі, аби змістити уряд Лівії, який підтримує ООН.

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Служба безпеки Мальти заявила про два контейнери об'ємом у 56 кубічних метрів, заповнені нещодавно запровадженою валютою. Їх виявили ще в кінці вересня 2019 року на кораблі в одному з мальтійських портів.

Місцеві правоохоронці вважають, що ці гроші надійшли від монетного двору, який належить росіянам. Зазначений монетний двір друкував гроші для лівійських повстанців – невизнаного уряду, що базується в місті Байда. Начебто ці гроші планували використати для розпалювання війни в Триполі.



Лівійські динари, які водночас є неофіційними грошима, але й не є забороненими / Фото Times of Malta

Що відбувається в Лівії? Лівія охоплена громадянською війною між Сходом та Заходом країни. Фактично у Лівії існують конкуруючі державні інститути – уряди, банки, гроші й, звісно, збройні сили. Уряд у Триполі підтримує ООН, уряд у Байді – Росія (хоча офіційно вона заявляє про нейтралітет). Зауважимо, що Мальта офіційно визнає уряд в Триполі, який очолює Фаєз аль Саррадж.



Генерал Хафтар атакує Триполі ще з квітня 2019, намагаючись позбавити влади Уряд національної згоди. Для підтримки Хафтара Росія дозволила надрукувати у своїх монетних дворах мільярди лівійських динарів, ще ж і надто – Хафтар відвідував Москву й отримував там зброю.



Попри все це Центральний банк Триполі досі не оголосив надруковані в РФ банкноти незаконними. Тому досі не зрозуміло, на підставі чого мальтійці арештували гроші, про які мовилося вище.

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