В Тбилиси задержали 5 украинцев и изъяли у них оружие. У сестры Сенцова, Натальи Каплан, возникли проблемы с украинскими документами. В Грузии прошел многолюдный митинг оппозиции. Протестующие в Париже повредили Триумфальную арку. Боксер Александр Гвоздик победил Адониса Стивенсона. Такими были главные новости воскресенья, 2 декабря, в Украине и мире.

В Тбилиси задержали украинцев

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Ночью 2 декабря в Тбилиси задержали пятерых украинцев. Произошло это в гостинице "Альянс", спецназовцы пришли с обысками и изъяли оружие.

По словам работников отеля, силовики знали, в каких номерах остановились украинцы, поэтому, вероятно, за ними следили. Трое наших граждан приехали в Грузию еще во вторник, 27 ноября, впоследствии к ним присоединились еще двое.

Среди задержанных – военный Лука Чхетия, который воевал в батальоне "Донбасс". Отец задержанного рассказал местным СМИ, что Чхетия планировал принять участие в акции протеста оппозиции.

Начальник консульского Управления обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в своем Twitter сообщил, что консул проверяет информацию о возможном задержании в Грузии граждан Украины.

Консул перевіряє інформацію про можливе затримання в Грузії громадян України. За результатами одержання офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації додатково повідомимо. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 2 грудня 2018 р.

Чуть позже появился комментарий МВД Грузии по ситуации. Там подтвердили информацию о задержании украинцев в Тбилиси. Также в ведомстве сообщили, что были задержаны 7 человек: 6 из них – украинцы, еще 1 – грузин.

На основании оперативной информации Министерство внутренних дел провело специальную операцию 2 декабря этого года в гостиницах "Гуриас" и "Альянс" на улице Лихаури,

– сообщили в МВД страны.

В ведомстве отметили, что во время обысков в гостиничных номерах обнаружены пистолеты "Беретта" и "Макаров", автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.

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Так, против задержанных уже возбудили уголовное дело по статье "Незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ".

В украинском МИД пока не прокомментировали информацию о задержанных украинцах.

Сестра Сенцова может не поехать на вручение премии Сахарова из-за проблем с документами

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова – Наталья Каплан, может не попасть на вручение премии Сахарова, которой наградили ее брата. Все потому, что у нее возникли серьезные проблемы с видом на жительство.

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Знаете, что такое организованное лицемерие? Это когда чиновники рассказывают, как Украина борется за освобождение Олега Сенцова, и параллельно пускают его сестру через все круги бюрократического ада,

– говорится в сообщении Facebook-сообщества Save Oleg Sentsov.

Активисты сообщают, что сестра Сенцова, которая является гражданкой РФ, имеет проблемы с Государственной миграционной службой Украины. Так, летом она не смогла приехать на назначенную встречу для решения вопроса с ее документами, поскольку у нее было важное обсуждение относительно своего брата.

"Летом она не смогла приехать на назначенную встречу по записи. Потому что имела в это же время встречу высокого уровня для обсуждения дела брата, которую, конечно, просто не могла перенести. И потом все застопорилось (только не смейтесь, ибо это не смешно), потому что у нее не было талончика! Вдумайтесь, сестра Олега Сенцова была вынуждена ездить в ГМС и от 5 утра стоять в очереди в надежде, что кто-то из людей с талончиком не придет", – рассказали в сообществе.

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Со своей стороны, Каплан тоже прокомментировала ситуацию.

Каждый раз, выходя из ГМС, я чувствую себя полным ничтожеством. Мне очень неудобно перед другими иностранцами, которые тоже проходят круги ада, но за них никто не заступается, если не повезет, их просто выгоняют из страны или они вынуждены жить в статусе нелегалов. Если мне не продлят документы, я не смогу поехать на вручение премии Сахарова. Вернее, поехать я смогу, но вот обратно в Украину меня уже не пустят,

– отметила сестра политзаключенного.

Сейчас известно, что талончик Каплан таки получила, а уже 3 декабря у нее должно пройти собеседование в ГМС для продления вида на жительство.

"Давайте составим ей компанию и вежливо попросим ГМС оформить все документы, чтобы 10 декабря Наталья Каплан могла быть в Европарламенте для получения премии Сахарова!"– пишут в сообществе Save Oleg Sentsov.

К слову, на сообщение о проблемах Каплан с ГМС отреагировала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она отметила, что не знала о проблемах сестры Сенцова с документами и пообещала помочь ей.

Добавим, что 25 октября политический узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова. Ее вручает Европейский парламент. Официальная церемония награждения состоится 12 декабря во французском Страсбурге. Предварительно, на вручение премии вместо самого политзаключенного должны поехать сестра Сенцова Наталья Каплан и его адвокат Дмитрий Динзе.

Митинг оппозиции в Грузии

В столице Грузии, Тбилиси, 2 декабря прошла многотысячная акция протеста. Митингующих собрала оппозиция, которая требует проведения досрочных парламентских, а также отмены результатов второго тура президентских выборов в стране.

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Мы не признаем выборы проведенными, мы не признаем их результаты. В Грузии сегодня нет президента,

– заявил кандидат в президенты от Объединенной оппозиции Грузии Григол Вашадзе.

На многотысячном митинге представители оппозиции высказали свои требования к властям страны. В частности, оппозиционное объединение "Сила в единстве" намерено подать иск в суд с требованием отменить результаты второго тура президентских выборов. Вместе с тем, Григол Вашадзе, от имени оппозиции, потребовал назначить досрочные парламентские выборы.

Так, организаторы заявили, что дают властям срок до 16 декабря, чтобы они ответили на озвученные в ходе акции требования.

Как отмечают грузинские СМИ, тысячи людей вышли 2 декабря в центре Тбилиси на акцию протеста против проявлений фальсификации, давления, шантажа в ходе второго тура президентских выборов, прошедших 28 ноября. О серьезных нарушениях в процессе выборов говорят в своих выводах все международные организации, которые вели наблюдение за выборами в Грузии.

Добавим, что 28 ноября в Грузии сообщили о победе во втором туре президентских выборов независимого кандидата Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Она набрала почти 60% голосов избирателей. Центризбирком Грузии объявил о победе Саломе Зурабишвили на выборах президента после обработки голосов с 99,7% избирательных участков.

Кто такая Саломе Зурабишвили?Будущая президент Грузии является дочерью грузинских эмигрантов, родилась во Франции. Она имела как французское, так и грузинское гражданство, однако отказалась от французского паспорта. С 1974 года работала во французском МИД, даже была послом в Тбилиси. Михаил Саакашвили, занимавший в то время пост президента Грузии, позвал ее возглавить внешнеполитическое ведомство. Зурабишвили пошла на выборы формально как независимая кандидат. Но известно, что она заручилась большой поддержкой правящей партии "Грузинская мечта". В частности, политсила принимала активное участие в предвыборной кампании Зурабишвили. После первого тура выборов последняя даже исчезла из части бигбордов своей же кампании. Зато там появилось изображение миллиардера и председателя партии Бидзины Иванишвили, которого обвиняют в узурпации власти – мол, он единолично контролирует все рычаги управления страной.

Повреждена Триумфальная арка

В Париже протестующие исписали баллончиками один из главных символов города – Триумфальную арку. Кроме надписей, "желтые жилеты" повредили еще и статуи, которые украшают исторический памятник.



Разбитая статуя Триумфальной арки

Ранее 24 канал сообщал о том, что во Франции могут ввести режим чрезвычайного положения. А все протесты "желтых жилетов" против повышения цен на топливо. По всей стране протестующие блокируют трассы. А во время столкновений в Париже – 133 активиста получили ранения, еще почти четыре сотни находятся под арестом.

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Повреждения получил и один из главных символов французской столицы – Триумфальная арка. Протестующие нанесли разноцветные надписи на стены монумента: "Макрона в отставку", "Желтые жилеты ликуют".



Исписанные стены Триумфальной арки Кроме этого, повреждены и статуи, которые украшают Триумфальную арку. Их разбили и тоже закрасили баллончиками. Ни одна причина не оправдывает разрушение Триумфальной арки,

– отреагировал на повреждение монумента президент Франции Эммануэль Макрон. B pic.twitter.com/PMgWYq9082 — Philippe Bélaval (@PBelaval) 2 грудня 2018 р. Кто такие "желтые жилеты" и почемму они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

Победа Гвоздика



Украинский боксер Александр Гвоздик

В ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно.

В 11-м раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в конце не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон рухнул в углу ринга, судья остановил бой.