У Тбілісі затримали 6 українців та вилучили у них зброю. У сестри Сенцова, Наталі Каплан, виникли проблеми із українськими документами. У Грузії пройшов багатолюдний мітинг опозиції. Протестувальники у Парижі пошкодили Тріумфальну арку. Боксер Олександр Гвоздик переміг Адоніса Стівенсона. Такими були головні новини неділі, 2 грудня, в Україні та світі.

У Тбілісі затримали українців

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Вночі 2 грудня у Тбілісі затримали п'ятьох українців. Сталося це у готелі "Альянс", спецпризначенці прийшли з обшуками і вилучили зброю.

Зі слів працівників готелю, силовики знали, в яких саме номерах зупинилися українці, тож, імовірно, за ними стежили. Троє наших громадян приїхали до Грузії ще у віторок, 27 листопада, згодом до них приєдналися ще двоє.

Серед затриманих – військовий Лука Чхетія, який воював у батальйоні "Донбас". Батько затриманого розповів місцевим ЗМІ, що Чхетія планував взяти участь в акції протесту опозиції.

Начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у своєму Twitter повідомив, що консул перевіряє інформацію про можливе затримання в Грузії громадян України.

Консул перевіряє інформацію про можливе затримання в Грузії громадян України. За результатами одержання офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації додатково повідомимо. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 2 грудня 2018 р.

Трохи згодом з'явився коментар МВС Грузії щодо ситуації. Там підтвердили інформацію про затримання українців у Тбілісі. Також у відомстві повідомили, що було затримано 7 осіб: 6 із них – українці, ще 1 – грузин.

На підставі оперативної інформації Міністерство внутрішніх справ провело спеціальну операцію 2 грудня цього року в готелях "Гуріас" і "Альянс" на вулиці Ліхаурі,

– повідомили у МВС країни.

У відомстві зазначили, що під час обшуків в готельних номерах виявлено пістолети "Беретта" і "Макаров", автоматичну ручну вогнепальну зброю і різні боєприпаси.

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Так, проти затриманих вже порушили кримінальну справу за статтею "Незаконна купівля та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин".

В українському МЗС поки не прокоментували інформацію про затриманих українців.

Сестра Сенцова може не поїхати на вручення премії Сахарова через проблеми із документами

Сестра українського політв'язня Олега Сенцова, Наталя Каплан, може не потрапити на вручення премії Сахарова, якою нагородили її брата. Все тому, що у неї виникли серйозні проблеми із посвідкою на проживання.

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Знаєте, що таке організоване лицемірство? Це коли високопосадовці розказують як Україна бореться за звільнення Олега Сенцова, і паралельно пускають його сестру через усі кола бюрократичного пекла,

– йдеться у дописі Facebook-спільноти Save Oleg Sentsov.

Активіти повідомляють, що сестра Сенцова, яка є громадянкою РФ, має проблеми із Державною міграційною службою України. Так, влітку вона не змогла приїхати на призначену зустріч для вирішення питання з її документами, оскільки мала важливе обговорення щодо свого брата.

"Влітку вона не змогла приїхати на призначену зустріч по запису. Бо мала в цей самий час зустріч високого рівня для обговорення справи брата, яку, звичайно, просто не могла перенести. І потім все застопорилося (тільки не смійтеся, бо це не смішно), бо у неї не було талончика! Вдумайтеся, сестра Олега Сенцова була змушена їздити в ДМС та від 5 ранку стояти в черзі в надії, що хтось із людей з талончиком не прийде", – розповіли у спільноті.

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Зі свого боку, Каплан теж прокоментувала ситуацію.

Кожен раз, виходячи з ДМС, я відчуваю себе повною нікчемою. Мені дуже незручно перед іншими іноземцями, які теж проходять кола пекла, але за них ніхто не заступається, якщо не пощастить, їх просто виганяють із країни або вони змушені жити в статусі нелегалів. Якщо мені не продовжать документи, я не зможу поїхати на вручення премії Сахарова. Правильніше, поїхати я зможу, але от назад в Україну мене вже не пустять,

– наголосила сестра політв'язня.

Наразі відомо, що талончик Каплан таки отримала, а вже 3 грудня у неї має пройти співбесіда в ДМС для продовження посвідки на проживання.

"Давайте складемо їй компанію та ввічливо попросимо ДМС оформити усі документи, щоб 10 грудня Наталя Каплан могла бути у Європарламенті для отримання премії Сахарова!" – пишуть у спільноті Save Oleg Sentsov.

До слова, на допис щодо проблем Каплан із ДМС відреагувала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона зазначила, що не знала про проблеми сестри Сенцова з документами та пообіцяла допомогти їй.

Додамо, що 25 жовтня політичний в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов отримав премію "За свободу думки" імені академіка Сахарова. Її вручає Європейський парламент. Офіційна церемонія нагородження відбудеться 12 грудня у французькому Страсбурзі. Попередньо, на вручення премії замість самого політв'язня мають поїхати сестра Сенцова Наталя Каплан та його адвокат Дмитро Дінзе.

Мітинг опозиції у Грузії

У столиці Грузії, Тбілісі, 2 грудня пройшла багатотисячна акція протесту. Мітингарів зібрала опозиція, яка вимагає проведення дострокових парламентських, а також відміни результатів другого туру президентських виборів у країні.

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Ми не визнаємо вибори проведеними, ми не визнаємо їх результати. В Грузії сьогодні немає президента,

– заявив кандидат в президенти від Об'єднаної опозиції Грузії Григол Вашадзе.

На багатотисячному мітингу представники опозиції висловили свої вимоги до влади країни. Зокрема, опозиційне об'єднання "Сила в єдності" має намір подати позов до суду з вимогою скасувати результати другого туру президентських виборів. Разом з тим, Григол Вашадзе, від імені опозиції, зажадав призначити дострокові парламентські вибори.

Так, організатори заявили, що дають владі термін до 16 грудня, щоб вони відповіли на озвучені в ході акції вимоги.

Як зазначають грузинські ЗМІ, тисячі людей вийшли 2 грудня в центр Тбілісі на акцію протесту проти проявів фальсифікації, тиску, шантажу в ході другого туру президентських виборів, що пройшли 28 листопада. Про серйозні порушення в процесі виборів говорять в своїх висновках всі міжнародні організації, які вели спостереження за виборами у Грузії.

Додамо, що 28 листопада у Грузії повідомили про перемогу в другому турі президентських виборів незалежного кандидата Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Вона набрала майже 60% голосів виборців. Центрвиборчком Грузії оголосив про перемогу Саломе Зурабішвілі на виборах президента після обробки голосів з 99,7% виборчих дільниць.

Хто така Саломе Зурабішвілі?Майбутня президент Грузії є дочкою грузинських емігрантів, народилася у Франції. Вона мала як французьке, так і грузинське громадянство, однак відмовилася від французького паспорта. З 1974 року працювала у французькому МЗС, навіть була послом у Тбілісі. Михайло Саакашвілі, який займав на той час посаду президента Грузії, покликав її очолити зовнішньополітичне відомство.Зурабішвілі пішла на вибори формально як незалежна кандидатка. Але відомо, що вона заручилась неабиякою підтримкою правлячої партії "Грузинська мрія". Зокрема, політсила брала активну участь у передвиборчій кампанії Зурабішвілі. Після першого туру виборів остання навіть зникла з частини бігбордів своєї ж кампанії. Натомість там з'явилось зображення мільярдера та голови партії Бідзіни Іванішвілі, якому закидають узурпацію влади – мовляв, він одноосібно контролює всі важелі управління країною.

Пошкоджена Тріумфальна арка

У Парижі протестувальники обписали балончиками один із головних символів міста – Тріумфальну арку. Окрім написів, "жовті жилети" пошкодили ще й статуї, які прикрашають історичну пам'ятку.



Потрощена статуя Тріумфальної арки

Раніше 24 канал повідомляв про те, що у Франції можуть запровадити режим надзвичайного стану. А все через протести "жовтих жилетів" проти підвищення цін на пальне. По всій країні протестувальники блокують траси. А під час зіткнень у Парижі – 133 активісти отримали поранення, ще майже чотири сотні перебувають під арештом. Читайте також: "Він не мав можливості відповісти": відомі деталі розмови Трюдо і Путіна про Україну Пошкоджень зазнав і один із головних символів французької столиці – Тріумфальна арка. Протестувальники нанесли різнокольорові написи на стіни монументу: "Макрона у відставку", "Жовті жилети тріумфують".

Обписані стіни Тріумфальної арки Окрім цього, пошкоджені й статуї, які оздоблюють Тріумфальну арку. Їх побили та теж зафарбували балончиками. Жодна причина не виправдовує плюндрування Тріумфальної арки,

– відреагував на пошкодження монументу президент Франції Еммануель Макрон. B pic.twitter.com/PMgWYq9082 — Philippe Bélaval (@PBelaval) 2 грудня 2018 р. Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

Перемога Гвоздика



Український боксер Олександр Гвоздик

У ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково.