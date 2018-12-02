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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Україна готова до нормадського формату по конфлікту на Азові, – Порошенко

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty Images

      Україна готова до переговорів у нормандському форматі на рівні політичних радників для деескалації ситуації в Азовському морі і звільнення українських моряків з полону Росії.

      Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв’ю France 24.

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      "Ця пропозиція попередньо була погоджена зі мною, як Президентом України, під час телефонної розмови з Канцлером Німеччини. І ми, безумовно, візьмемо участь у зустрічі нормандського формату на рівні політичних радників, на яку ми ставимо термінове питання – вимогу до РФ повернути наших військових, кораблі та відкрити Керченську протоку", – зазначив гарант. 

      Що таке Нормандський формат?Тип переговорного процесу у чотиристоронньому форматі: Україна – Німеччина – Франція – Росія. Вперше був введений у 6 червня 2014 року щодо вирішення збройного конфлікту на Донбасі.

      Назва формату походить від зустрічі глав зазначених держав, яка вперше відбулася в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

      Разом з тим, Порошенко підкреслив, що зустріч у нормадському форматі сама по собі успіхом не є, але вона може посприяти позитивному результату у вирішенні конфлікту між Україною та Росією.

      Зустріч лише інструмент, а не результат. Ми вимагаємо – припиніть порушувати міжнародне право, бо все, що відбулося, є брутальним порушенням міжнародного права і може мати подальші наслідки,
      – сказав президент. 

      За його словами, Україна рада буде зупитини дію закону про воєнний стан, ситуація на Азові нормалізується. Для цього Росія має забрати свої війська, які перебувають на українсько-російському кордоні, і прибрати з Азовського моря велику кількість військових кораблів.

      Нагадаємо, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб опублікували фото з супутника, на яких зафіксовано скупчення російської військової техніки біля аеродрому "Бельбек", що неподалік окупованого Севастополя. Так, вдалося зафіксувати 24 одиниці літаків винищувальної авіації, серед яких 16 літаків СУ-27 різної модифікації, 8 літаків - МІГ-29, близько 150 спецавтомобілів та іншої військової техніки. 

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Тоді в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. 30 листопада українських військових моряків вивезли у московське СІЗО. Українців розмістили у карантинних камерах на одиночному утриманні. Керівництво установи попросило їх зняти військову форму.

      Станом на 1 грудня адвокатам і українським консулам не вдалось відвідати військовополонених моряків у СІЗО "Лефортово". Представники України і надалі пробують потрапити до моряків, але найближча зустріч може відбутись не раніше понеділка, 3 грудня.

      Через агресію Росії стало Україна ввела воєнний стан у 10-и областях до 26 грудня і заборонила в'їзд в Україну громадянам Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Петро Порошенко Україна – Росія Новини України Новини політики Нормандський формат
      Джерело: 24 канал
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