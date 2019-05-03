Главные новости 3 мая: Команда Зеленского в Брюсселе и ограбление Пинзеника

Советники Зеленского проводят встречи с представителями Еврокомиссии и послами Евросоюза в Брюсселе. Неизвестные устроили разбойное нападение и ограбили дом нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом. Главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку отказали в визе в США. Украина возможно будет покупать американский газ. Такими были главные новости пятницы, 3 мая.

Команда Зеленского проводит встречи в Брюсселе

Советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского проводят встречи с представителями Еврокомиссии и послами Евросоюза в Брюсселе.

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"Рада приветствовать советников нового президента Украины Зеленского Александра Данилюка и Руслана Рябошапку по поводу визита в Брюссель, в том числе для встречи с послами ЕС в Комитете по вопросам политики и безопасности", – написала в Twitter замглавы гендиректората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Катарина Матернова.

Данилюк в команде Зеленского отвечает за международные отношения, экономику, финансовую и банковскую политику. Рябошапка – за правоохранительную и антикоррупционную политику.

Great to welcome advisors of new Ukraine President #Zelensky @AlexDanylyuk n Ruslan Riaboshapka for an early visit of Brussels, including speaking to EU Ambassadors in the Political and Security Committee. pic.twitter.com/1ANUOEryh1 — Katarina Mathernova (@kmathernova) 2 мая 2019 г.

О чем говорили члены команды Зеленского?

Данилюк рассказал, что он вместе с Рябошапкой выступали на политико-безопасностном комитете, членами которого являются 28 послов стран ЕС. По его словам, предложение о встрече поступило от европейской стороны.

Члены команды Зеленского представили программу новоизбранного президента относительно внешней политики на ближайшее время.

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Говорили о том, как активизировать работу в нормандском формате, как отвечать на провокации РФ, в частности, паспортизацию в ОРДЛО,

– сказал Данилюк.

3 мая состоятся встречи команды Зеленского с дипломатическими советниками президента Еврокомиссии и президента Европейского совета.

"Для нас это важно, потому что многие реформы, которые начались раньше, должны быть завершены сейчас. Люди, которые работали с Украиной раньше, теперь хотят услышать повестку дня нового президента и его первоочередные шаги. Кажется, то, что мы говорили, их очень порадовало", – сказал в свою очередь Рябошапка.

Рябошапка также заверил, что будет восстановлена уголовная ответственность за незаконное обогащение, которую ранее отменил Конституционный суд. Он добавил, что это одна из первоочередных инициатив команды Зеленского.

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Плюс мы предложили дополнительный инструмент, который позволит нивелировать тот негативный эффект, фактически амнистию незаконно добытых капиталов, которая состоялась благодаря решению Конституционного суда,

– сказал Рябошапка.

Данилюк добавил, что этот вопрос является одним из условий для успешного сотрудничества с МВФ.

Ограбление дома Павла Пинзеника

Неизвестные устроили разбойное нападение и ограбили дом нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом. В дом политика ворвались 4 человека в одежде черного и хаки цветов и балаклавах. Один из злоумышленников разговаривал на грузинском языке.

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Злоумышленники связали Пинзеника вместе с супругой на втором этаже дома нардепа. После этого нападавшие заставили политика открыть сейф, угрожая пистолетом. Из сейфа злоумышленники похитили 40 тысяч долларов, 20 тысяч евро, другое имущество, телефоны. Нардеп с женой не пострадали.

Пинзеник уже написал заявление в полицию. Там открыли дело по факту разбойного нападения и начали поиски злоумышленников. Сейчас на месте преступления работают следователи, оперативники, криминалисты и кинологи.

В сети также появились фото дома, где произошло преступление. Снимки опубликовал "Обозреватель".



Ограблен дом под Киевом



Фото с места преступления в Глевахе, где напали на дом нардепа

Как отреагировал нардеп

Журналисты 24 канала пытались связаться с нардепом, но он отказался говорить с журналистами и бросил трубку.

Не до вас сейчас, не звоните сюда,

– сказал Пинзеник.

Что известно о Павле Пинзенике? Народный депутат Украины от партии "Народный фронт", первый заместитель главы парламентского Комитета по вопросам регламента и организации работы Рады. Пинзеник является одним из тех, кто просил Конституционный суд отменить уголовную статью о незаконном обогащении, которая в итоге таки была отменена. В 2018 году нардеп попал в скандал из-за того, что его авто зацепило участника акции протеста.

Отказ главе КСУ в визе в США

Станислав Шевчук, председатель Конституционного суда Украины, не сможет попасть в США. Источники говорят, что причина этой "неприятности" – лишение господина Шевчука американской визы из-за его причастности к скандальному решению об отмене статьи УК о наказании за незаконное обогащение.

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Информацию об этом ЦПК разместили на своей странице в Facebook. "У председателя Конституционного суда Украины произошла неприятность. Источники отмечают, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении", – говорится в сообщение.



Станислав Шевчук

Впрочем, в ЦПК "не уверены, что американцы отменят визы другим судьям КС и депутатам, которые требовали убийства незаконного обогащения".

По информации UNN, судья Шевчук мог потерять визу США не только из-за причастности к отмене статьи о наказании за незаконное обогащение, но и "в связи с политической заангажированностью, которую проявил во время выборов президента Украины".

Кто такой Станислав Шевчук? Юрист, доктор наук, судья ЕСПЧ от Украины в 2009-2012 годах. С 13 марта 2014 года избран по квоте Верховной Рады судьей Конституционного суда Украины, с 21 февраля 2018 года – глава КСУ. Уже в марте 2019 года трое судей КСУ (Николай Мельник, Сергей Сас, Игорь Слиденко) выступили с требованием отставки Станислава Шевчука с должности председателя КСУ. Его обвинили в манипуляции делами и политизации деятельности Конституционного суда.

В Конституционном суде в ответ на запрос 24 канала пока отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на то, что такие полномочия имеет только руководство суда. Быстрее всего официальное подтверждение или опровержение этой информации можно будет получить в понедельник, 6 мая.

Что известно об отмене статьи за незаконное обогащение?

26 февраля 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Эта статья обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходов членов их семей.

Если же чиновник не мог доказать источники доходов, то должен был нести ответственность – вплоть до уголовной. Самое тяжелое наказание – заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Детально о наказании за незаконное обогащение: что это значит и почему отменили статью УК

Комментарий 24 каналу руководителя ЦПК Виталия Шабунина

По его словам, в ЦПК также хотели бы знать, что будет с визами других судей КСУ, которые голосовали за это решение. Шабунин напомнил, что наказание за незаконное обогащение было требованием всех ключевых кредиторов Украины. Следовательно, информацию о таких шагах со стороны США можно расценивать как очень важный сигнал.

Судьи КСУ так прописали свое бессмысленное преступное решение, что заложили мину под любую эффективную формулировку этой статьи в будущем. Они не формулировку статьи поставили под сомнение, а саму суть преступления. Это – самое большое зло. И они сделали это сознательно. Поэтому такой сигнал от американцев – чрезвычайно важен. Забрать визу – это максимум, что может сделать официальный Вашингтон в таких историях. В дипломатии – это своеобразный последний рубеж. Дальше– уже работает не дипломатия,

– пояснил Шабунин.

В чем проблема с этой отменой? По словам Шабунина, даже если парламент вдруг завтра восстановит статью о незаконном обогащении, то она будет касаться имущества, приобретенного после восстановления статьи.

Другими словами: все, что было после Революции Достоинства украдено – все прощено. Единственное, как мы можем из этого "вырулить": когда мы восстанавливаем статью о незаконном обогащении для будущего, а старое имущество "догоняем" по процедуре так называемой гражданской конфискации. Когда можно забрать имущество, законность которого конкретный госслужащий не может обосновать, но нельзя этого госслужащего посадить,

– подытожил глава ЦПК.

Украина будет покупать американский газ?

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев прибыл с визитом в Вашингтон на переговоры относительно закупок американского сжиженного газа. По его словам, обе стороны в этом заинтересованы. Коболев отметил, что Украина и США "подошли к этому вопросу очень близко", однако окончательное решение еще не приняли.

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Закупая американский газ, Коболев хочет наращивать запасы газа в Украине. Так как убежден, что Россия планирует в январе 2020 года попытаться создать искусственный газовый кризис в Украине. Поэтому, по его мнению, всем – от президента Украины и министерств до "Нафтогаза" – нужно действовать, чтобы помешать планам России. Чиновник считает, что вероятность такого кризиса очень высока, ее можно назвать новой газовой войной.

Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа,

– прокомментировал глава "Нафтогаза" переговоры с США по закупке газа.

Кроме того, в "Нафтогазе" рассматривают вариант полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Также украинская компания готовит меры по обеспечению энергетической безопасности Украины при таком развитии. Украина, в частности, готовится создать дополнительные хранилища газа.