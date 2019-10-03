Главные новости 3 октября: новый секретарь СНБО, потенциальный состав ЦИК и обращение Зеленского

Владимир Зеленский записал обращение, в котором развенчал мифы о формуле Штайнмайера. Алексей Данилов стал новым секретарем СНБО. Владимир Зеленский внес в Раду кандидатуры возможных членов ЦИК. Верховная Рада приняла ряд законов. Такими были главные новости четверга, 3 октября.

Главные новости за четверг, 3 октября, в Украине и мире.

Формула Штайнмайера – Зеленский развенчивает мифы

К слову: Зеленский рассматривает два сценария для выборов на оккупированном Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и заверил, что формула Штайнмайера не означает, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса. Мол, измена отменяется.

Президент в своем видеообращении опроверг мифы, которые в последние дни гуляли среди гражданского общества. Он отметил, что уважает право граждан на конституционные протесты, но заверил: не собирается сдавать интересы Украины.

Мифы, опровергнутые Владимиром Зеленским:

Миф №1 – Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса

Президент подчеркнул, что формула Штайнмайера не предусматривает признание аннексии Крыма. Подписание документа также не означает, что Украина отказывается от оккупированного Донбасса.

Президент подчеркнул, что формула Штайнмайера не предусматривает признание аннексии Крыма. Подписание документа также не означает, что Украина отказывается от оккупированного Донбасса. Миф №2 – Выборы на Донбассе будут завтра под дулами пулеметов

Зеленский опроверг и это предположение. Ранее он заявлял, чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок российско-украинской границы должен быть передан под контроль Украины. Иначе выборов в ОРДЛО не будет.

Зеленский опроверг и это предположение. Ранее он заявлял, чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок российско-украинской границы должен быть передан под контроль Украины. Иначе выборов в ОРДЛО не будет. Миф №3 – Украина подписала соглашение с пророссийскими боевиками

Зеленский категорически отрицал этот факт. Украина отправила отдельное письмо господину Сайдику (спецпред ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе), где засвидетельствовала согласование позиций по тексту формулы Штайнмайера.

Зеленский категорически отрицал этот факт. Украина отправила отдельное письмо господину Сайдику (спецпред ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе), где засвидетельствовала согласование позиций по тексту формулы Штайнмайера. Миф №4 – На встрече в нормандском формате подпишут закон об особом статусе Донбасса

Зеленский опроверг. Действующий закон "Об особом статусе Донбасса" действует до 31 декабря 2020 года. Президент сказал, что новый закон будет, но его будет разрабатывать парламент совместно с обществом.

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Подытоживая свое видеообращение, президент Украины озвучил и некоторые резолютивные выводы:

Никакой капитуляции;

никакой сдачи Украины;

никаких "договорняков" и глобальник шагов без согласия народа Украины;

только возвращение людей и наших территорий.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Алексей Данилов возглавил секретариат СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны. До этого он был заместителем секретаря СНБО.



Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов / фото: thebabel

Предшественником Данилова на посту секретаря СНБО был бывший министр финансов (14 апреля 2016 года – 7 июня 2018 года) Александр Данилюк. Возглавлял он Секретариат ведомства на протяжении 4 месяцев. 27 сентября Данилюк написал заявление об увольнении, а 30 числа президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

СМИ писали, что Данилюк написал заявление об отставке из-за конфликта с главой Офиса Президента Андреем Богданом. Также была информация, что соответствующее заявление было написано из-за того, что президент Зеленский якобы не включил его в состав делегации во время визита в США.

Откровенное признание Данилюка: Богдан не может избежать конфликта интересов – он должен уйти в отставку

Что известно об Алексее Данилове?

Новый глава СНБО Алексей Данилов – украинский политик, 6-й председатель Луганской облгосадминистрации, заместитель директора Европейского института интеграции и развития и заместитель председателя Партии свободных демократов.

В 90-е был мэром Луганска, в 2000-х был руководителем Луганского регионального штаба кандидата в Президенты Ющенко, впоследствии – членом партии "Батькивщина".

Карьера Данилова началась с должности ветеринара-фельдшера в Ворошиловграде (Луганск). С 1981 по 1983 проходил службу в армии. Дальше была снова работа с животными в зооуголке, впоследствии Данилов стал председателем кооператива и директором малого частного предприятия "Вера" в Луганске.

Каким может быть новый состав ЦИК

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии. Перед рассмотрением парламента список еще должен пересмотреть профильный комитет.

Интересно: кто возглавит ЦИК: вероятные кандидатуры

Список опубликовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гоначаренко в фейсбуке. Всего там 17 кандидатур: 12 – представители фракции "Слуга народа", 2 выдвиженцев "Оппозиционные платформы – За жизнь" и по 1 кандидату от "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса".

Зеленский просит назначить на должности членов ЦИК:

Боярчук Оксану Борисовну ( "Слуга народа")

Буглака Юрия Александровича ( "Голос")

Гатауллину Елену Аухативну ( "Слуга народа")

Гевко Андрея Евгеньевича ( "Европейская солидарность")

Глущенко Викторию Анатольевну ( "Батькивщина")

Греня Виталия Вячеславовича ( "Слуга народа")

Диденко Олега Николаевича ( "Слуга народа")

Дубовика Сергея Олеговича ( "Оппозиционная платформа – За жизнь")

Евстигнеева Андрея Сергеевича ( "Слуга народа")

Ефремову Ирину Алексеевну ( "Слуга народа")

Кармазу Александру Александровну ( "Слуга народа")

Любченко Павла Николаевича ( "Слуга народа")

Мирошниченко Юрия Романовича ( "Оппозиционная платформа – За жизнь")

Перепелюка Владимира Григорьевича ( "Слуга народа")

Плукаря Виталия Владимировича ( "Слуга народа")

Постивого Сергея Александровича ( "Слуга народа")

Фрицкого Юрия Олеговича ( "Слуга народа").

Заметим, что Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова и Виталий Плукар были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.

Почему предыдущий состав ЦИК распустили?

Инициатива распустить ЦИК принадлежала президенту Зеленскому. Причиной он назвал "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность" ЦИК, а также и судебные иски против неё. Затем Рада поддержала его инициативу.

Сессионный день Верховной Рады

Законопроект о столице – первое чтение

Согласно проекту закона, должна быть создана новая система организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве. В частности, авторы документа предлагают восстановить районные советы, как представительные органы жителей районов.

Законопроект о концессии – в целом

Концессия – это договор о передаче государственных ресурсов, предприятий и других объектов во временное пользование иностранным фирмам, частным лицам или другим государствам.

Законопроект о военной службе – в целом

Законопроект признает такими, которые не входят в численность ВСУ, военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, дезертировавших из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдавшихся в плен.

Законопроект о материальной ответственности военнослужащих – в целом

Он предусматривает ответственность за уничтожение, повреждение, создание недостатка, хищения или незаконного использования военного и иного имущества, ухудшение или снижение его ценности.

Законопроект об аренде коммунального и государственного имущества – в целом

Законопроект предусматривает, что Арендные договора отныне должны быть заключены после прозрачного аукциона с тем, кто предложил самую высокую цену, ход торгов, протоколы станут общедоступными; заключенные соглашения и изменения в них будут обнародованы; создадут единую базу данных государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду.

Законопроект об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке – в целом

Старые штрафы за безосновательный отказ в проезде составляли всего 136 гривен (то есть 8 необлагаемых минимумов доходов граждан). Теперь штрафы вырастут до 850 гривен (то есть до 50 минимумов). Штрафовать будут водителей общественного транспорта и предпринимателей.