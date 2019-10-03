Головні новини 3 жовтня: новий секретар РНБО, потенційний склад ЦВК і звернення Зеленського

Володимир Зеленський записав звернення, у якому розвінчав міфи про формулу Штайнмаєра. Олексій Данілов став новим секретарем РНБО. Володимир Зеленський вніс до Ради кандидатури можливих членів ЦВК. Верховна Рада ухвалила низку законів. Такими були головні новини четверга, 3 жовтня.

Головні новини за четвер, 3 жовтня, в Україні та світі.

Формула Штайнмаєра – Зеленський розвінчує міфи

До слова: Зеленський розглядає два сценарії для виборів на окупованому Донбасі

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та запевнив, що формула Штайнмаєра не означає, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу. Мовляв, зрада відміняється.

Президент у своєму відеозверненні спростував міфи, які протягом останніх днів гуляли серед громадського суспільства. Він наголосив, що поважає право громадян на конституційні протести, але запевнив: не збирається здавати інтереси України.

Міфи, спростовані Володимиром Зеленським:

Міф №1 – Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу

Президент наголосив, що формула Штайнмаєра не передбачає визнання анексії Криму. Підписання документа також не означає, що Україна відмовляється від окупованого Донбасу.

Президент наголосив, що формула Штайнмаєра не передбачає визнання анексії Криму. Підписання документа також не означає, що Україна відмовляється від окупованого Донбасу. Міф №2 – Вибори на Донбасі будуть завтра під дулами кулеметів

Зеленський заперечив і це припущення. Раніше він заявляв, щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

Зеленський заперечив і це припущення. Раніше він заявляв, щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде. Міф №3 – Україна підписала угоду з проросійськими бойовиками

Зеленський категорично заперечив цей факт. Україна відправила окремого листа пану Сайдіку (спецпред ОБСЄ у Тристоронній контактній групі), де засвідчила узгодження позицій по тексту формули Штайнмаєра.

Зеленський категорично заперечив цей факт. Україна відправила окремого листа пану Сайдіку (спецпред ОБСЄ у Тристоронній контактній групі), де засвідчила узгодження позицій по тексту формули Штайнмаєра. Міф №4 – На зустрічі у нормандському форматі підпишуть закон про особливий статус Донбасу

Зеленський заперечив. Чинний закон "Про особливий статус Донбасу" діє до 31 грудня 2020 року. Президент сказав, що новий закон буде, але його розроблятимуть парламент спільно з суспільством.

Цікаво: Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: реакція Франції та Німеччини

Підсумовуючи своє відеозвернення, президент України озвучив і деякі резулятивні висновки:

Ніякої капітуляції;

ніякої здачі України;

ніяких "договорняків" і глобальник кроків без згоди народу України;

лише поверненя людей і наших територій.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Олексій Данілов очолив секретаріат РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова новим секретарем Ради нацбезпеки та оборони. До цього він був заступником секретаря РНБО.



Новим секретарем РНБО став Олексій Данілов / фото: thebabel

Попередником Данілова на посаді секретаря РНБО був колишній міністр фінансів (14 квітня 2016 рік – 7 червня 2018 рік) Олександр Данилюк. Очолював він секретаріат відомства упродовж 4 місяців. 27 вересня Данилюк написав заяву про звільнення, а 30 числа президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

ЗМІ писали, що Данилюк написав заяву про відставку через конфлікт із головою Офісу Президента Андрієм Богданом. Також була інформація, що відповідну заяву було написано через те, що президент Зеленський нібито не включив його до складу делегації під час візиту до США.

Відверте зізнання Данилюка: Богдан не може уникнути конфлікту інтересів – він має піти у відставку

Що відомо про Олексія Данілова?

Новий очільник РНБО Олексій Данілов – український політик, 6-й голова Луганської облдержадміністрації, заступник директора Європейського інституту інтеграції та розвитку та заступник голови Партії вільних демократів.

У 90-і був мером Луганська, у 2000-х був керівником Луганського регіонального штабу кандидата в Президенти Ющенка, згодом – членом партії "Батьківщина".

Кар'єра Данілова почалася з посади ветеринара-фельдшера у Ворошиловграді (Луганськ). З 1981 до 1983 він проходив службу в армії. Далі була знову робота з тваринами – в зоокутку, згодом Данілов став головою кооперативу та директором малого приватного підприємтсва "Вєра" у Луганську.

Яким може бути новий склад ЦВК

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на кандидатів до нового складу Центральної виборчої комісії. Перед розглядом парламенту список ще має переглянути профільний комітет.

Цікаво: Хто очолить ЦВК: ймовірні кандидатури

Список опублікував народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гоначаренко у фейсбуці. Всього там 17 кандидатур: 12 – представники фракції "Слуга народу", 2 висуванців "Опозиційної платформи – За життя" і по 1 кандидату від "Батьківщини", "Європейської солідарності" та "Голосу".

Зеленський просить призначити на посади членів ЦВК:

Боярчук Оксану Борисівну ("Слуга народу");

Буглака Юрія Олександровича ("Голос");

Гатаулліну Олену Аухатівну ("Слуга народу");

Гевка Андрія Євгеновича ("Європейська солідарність");

Глущенко Вікторію Анатоліївну ("Батьківщина");

Греня Віталія Вячеславовича ("Слуга народу");

Діденка Олега Миколайовича ("Слуга народу");

Дубовика Сергія Олеговича ("Опозиційна платформа – За життя");

Євстігнєєва Андрія Сергійовича ("Слуга народу");

Єфремову Ірину Олексіївну ("Слуга народу");

Кармази Олександру Олександрівну ("Слуга народу");

Любченка Павла Миколайовича ("Слуга народу");

Мірошниченка Юрія Романовича ("Опозиційна платформа – За життя");

Перепелюка Володимира Григоровича ("Слуга народу");

Плукаря Віталія Володимировича ("Слуга народу");

Постівого Сергія Олександровича ("Слуга народу");

Фрицького Юрія Олеговича ("Слуга народу").

Зауважимо, що Олег Діденко, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова та Віталій Плукар були членами попереднього складу Центральної виборчої комісії.

Чому попередній склад ЦВК розпустили?Ініціатива розпустити ЦВК належала президентові Зеленському. Причиною він назвав "політичну упередженість та недостатню виваженість" ЦВК, а також та судові позови про неї. Потім Рада підтримала його ініціативу.

Сесійний день Верховної Ради

Законопроєкт про столицю – перше читання

Відповідно до проєкту закону, має бути створено нову систему організації та здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади у Києві. Зокрема, автори документу пропонують відновити районні ради як представницькі органи жителів районів.

Законопроєкт про концесію – в цілому

Концесія – це договір про передачу державних ресурсів, підприємств та інших господарських об'єктів у тимчасове користування іноземним фірмам, приватним особам чи іншим державам.

Законопроєкт про військову службу – в цілому

Законопроєкт визнає такими, що не входять до чисельності ЗСУ, військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували з ЗСУ та інших військових формувань або добровільно здалися в полон.

Законопроєкт про матеріальну відповідальність військових – в цілому

Він передбачає відповідальність за знищення, пошкодження, створення нестачі, розкрадання або незаконного використання військового та іншого майна, погіршення або зниження його цінності.

Законопроєкт про оренду комунального і державного майна – в цілому

Законопроєкт передбачає, що Орендні угоди відтепер мають бути укладені після прозорого аукціону з тим, хто запропонував найвищу ціну,

хід торгів, протоколи стануть загальнодоступними; укладені угоди та зміни до них будуть оприлюднені; створять єдину базу даних щодо державного та комунального майна, яке здається в оренду.

Законопроєкт про збільшення штрафів за відмову у пільговому перевезенні – в цілому

Старі штрафи за безпідставну відмову у проїзді становили всього 136 гривень (тобто 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Тепер штрафи зростуть до 850 гривень (тобто до 50 мінімумів). Штрафуватимуть водіїв громадського транспорту та підприємців.