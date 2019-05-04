Главные новости 4 мая: встреча Зеленского с главами фракций и избиение журналиста в Черкассах

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями фракций парламента и главой ВР Андреем Парубием – говорили об инаугурации. Неизвестные жестоко избили журналиста-расследователя днем в центре Черкасс, он в коме. Глава Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку.Такими были главные новости субботы, 4 мая.

Первая встреча Зеленского с руководители фракций

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Будущий гарант провел встречу с руководителями парламентского процесса в Украине и спикером Верховной Рады Андрем Парубием. Говорили больше об инаугурации – ее дата стала основной темой встречи. Владимир Зеленский отметил – предлагает 19 мая. При этом отметил – именно с темы инаугурации начнутся все остальные.

Мы хотим откровенную одну встречу, чтобы мы договорились хоть о чем-то. О чем-то надо начинать говорить,

– сказал Зеленский перед заседанием.

После разговора Зеленский объяснил – обсуждались разные даты, поскольку "есть разные мнения у лидеров фракций". И попутно вспомнил – на инаугурацию приедут "иностранные гости".

"Я объяснил, что нам надо определяться с датой, потому что есть контакт с иностранными гостями, которым также надо понять свой график, потому что все хотят приехать к нам, в Украину, для празднования этого серьезного дня", – сказал он после заседания.

Итог этой части встречи – 14 мая. Именно тогда Верховная Рада будет обсуждать дату события на своем заседании.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о проведении торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским на 19 мая 2019 года. Документ 3 мая зарегистрировал народный депутат Сергей Мищенко.

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Когда состоится инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



В команде будущего гаранта убеждены, что инаугурация Зеленского может состояться 28 или 30 мая, чтобы он не смог распустить Верховную Раду. Ведь тогда до парламентских выборов останется менее полугода.





На встрече обсудили и ряд других важных вопросов – правда, не углубляясь в них. Среди тем – агрессия России, миниские договоренности, сотрудничество с международными партнерами, отношение новоизбранного президента к избирательной системе и законе об отмене неприкосновенности.

Участники встречи говорят, что поговорили конструктивно, а вот сам Владимир Зеленский более сдержан в комментариях. Объясняет, что это знакомство было первым, поэтому говорить о тесных взаимоотношениях – рано.

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Неизвестные жестоко избили украинского журналиста в Черкассах

На данный момент журналист-расследователь Вадим Комаров в коме. По информации полиции, инцидент произошел около 9 утра в центре города. Неизвестный напал на журналиста, избил его и скрылся. В полиции сообщили, что Комаров был без сознания, его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

Депутат местного горсовета Александр Радуцкий в комментарии 24 каналу рассказал, что журналиста прооперировали. Сейчас он находится в коме.

Возможно, будут оперировать дополнительно, если гематома, которую удалили, снова появится. Надо предать это огласке, ведь дошло до того, что нападают средь бела дня. Есть информация, что били не один раз, а несколько, как будто добивали,

– сказал Радуцкий

Коллега пострадавшего Валерий Макеев на своей странице в Facebook сообщил, что покушение на убийство связано с профессиональной деятельностью Комарова. На днях должно было выйти расследование противоправных действий заместителя мэра, который представляет ВО "Свобода" в исполкоме, Юрия Ботнара.

"Местные чиновники нагло шантажировали руководство "Спартака" угрожая "масштабной спортивной реформой" с закрытием спортивных школ в городе Черкассы, ссылаясь на то, что опыт по закрытию департаментов у них уже есть", – написал он.

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Что известно о Вадиме Комарове?

55-летний журналист-расследователь известен своими острыми материалами по болезненным темам в регионе. Он писал, в частности, о хищении бюджетных средств, незаконном строительстве и коррупции в Черкасском горсовете. Известно, что в 2016 году Комарова пытались застрелить.

Артеменко подал в отставку

Глава Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. Его он возглавлял с 2014 года. Артеменко в своем заявлении сообщил, что срок его полномочий, как члена Национального совета, завершается в июле. Однако, он принял решение уйти с должности на два месяца раньше.

Причины две. Во-первых, простая человеческая усталость – в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу,

– сказал Артеменко.

Президент Петр Порошенко уже уволил Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета. Соответствующий указ от 4 мая появился на его официальном сайте.

Что известно про Юрия Артеменко?

Украинский журналист, политик, общественный деятель, народный депутат Украины IV и V созывов, был главой Запорожской областной государственной администрации в 2005 году, экс-председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.



В 2013 году стал заслуженным журналистом Украины, а в 2014 году попал в "100 самых влиятельных украинский" журнала "Фокус".

Юрий Артеменко рассказал о достижениях Нацсовета за время его руководства, в том числе:

- создание Общественного телевидения и радио

- внедрение нового стандарта цифрового радио в Киеве

- переход от аналогового к цифровому телевещанию

- введение языковых квот на радио, что привело к появлению большого количества новых украинских песен и новых молодых исполнителей и ограничение трансляции около 80 телепрограмм из России-агрессора.

Атеменко добавил, что из нереализованного осталось принятия нового закона об аудиовизуальных услугах, запуск фольклорного радио, открытие образовательного и военно–патриотического телеканалов, завершение строительства сети общественного вещания и создания мощного мониторингового центра.

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В то же время Порошенко назначил нового члена Нацсовета – им стал Владимир Горковенко. Известно, что Владимир Горковенко ранее работал заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики Администрации Президента.

Когда же наконец жара?

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Лето приближается, но не все сразу. Мы узнали, чего стоит ждать от лета, чтобы вы могли как следует к нему подготовиться. В мае погода в Украине постепенно улучшаться, а температура воздуха поднимется до +24 +26 градусов. Июнь и июль 2019 будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.

Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Первый месяц лета начнется с похолодания и коротких дождей, а уже со второй декаты придет настоящая жара.

Температура будет доходить до +29 +33 градусов. В июле температуры будут такими же жаркими,

– рассказал 24 канала синоптик Леонид Горбань.

В июле горячая погода продержится дольше. Аномальное тепло начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.