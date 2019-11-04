Главные новости 4 ноября: скандальная переписка Тищенко, год без Кати и Луценко сложила мандат

Новый скандал во фракции "Слуга народа": пранкер, который недавно переписывался от имени Рябошапки с Яременко, обнародовал свою беседу с другим нардепом – Николаем Тищенко. В Украине и мире прошли масштабные акции "Год без Кати": 4 ноября проходит годовщина со дня смерти активистки. Нардеп от "Европейской Солидарности" Ирина Луценко сложила мандат. Такими были главные новости вторника, 4 ноября.

Главные новости за сегодня в Украине и мире:

Новая скандальная переписка

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Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко. В переписке он от имени генпрокурора Руслана Рябошапки общается с Тищенко о ситуации внутри фракции, конфликте нардепа с Александром Ткаченко и деньгах "в конвертах" для "слуг народа".

В начале переписки "Джокер" представился Тищенко Рябошапкой и устроил с ним душевный разговор о событиях в политике. Тищенко активно отвечал на все сообщения, в которых описывал сложную внутреннюю ситуацию во фракции "Слуги народа". Нардеп также делился переживаниями о том, что будет с его будущим, если ничего не изменится.

Бизнесу пи*дец без меня. Имя убивают в хлам. Думал, – команда, семья, коллектив, все друг за друга и просто ху*ю... Жена плачет, каждый день говорит, что меня посадят... Как дальше – не понимаю,

– жалуется Тищенко "генпрокурору".

По словам нардепа, отдельный "пи*дец в партии" – бывший гендиректор телеканала "1+1", действующий нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, наделенный "манией величия".

Одной из самых интересных тем разговора является "зарплата в конвертах" от руководства государства народным депутатам. Пранкер пытался вывести Тищенко на откровенный разговор о "зарплатах в конвертах" и написал, что его однопартийцы хотели писать заявление о том, как Тищенко раздавал зарплату в парламенте, на что "слуга народа" только уточнил: а много их было?

"Рябошапка" написал Тищенко, что его могли записать на видео в момент, когда нардеп раздавал деньги. Пранкер попросил Тищенко придумать что-то, чтобы лично раздавать депутатские гонорары. Нардеп просит совета, как это сделать: "Скажи, плиз, я поменяю тактику". Тищенко также пытался выяснить у "Рябошапки", кто конкретно из однопартийцев на него донес.

О чем еще успел рассказать Тищенко "Рябошапке" – читайте в материале 24 канала.

Свои слова пранкер подтверждает вот такими скриншотами из переписки:

"Год без Кати": Украина и мир в годовщину гибели активистки

Основное: Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле на сегодняшний день

В годовщину гибели Екатерины Гандзюк 4 ноября в Киеве и десятках других городов Украины и мира провели акцию памяти убитой херсонской активистки. В частности, акция в Киеве началась в 19:00 возле Офиса Президента.

Ее организаторы и участники требовали справедливости для всех, кто погиб в Украине за то, что имел силу говорить правду и сопротивляться оборотням, коррупционерам, местным элитам и ворам, которые прячутся за званиями и погонами.



Люди зажигали лампадки возле фото Екатерины Гандзюк под Офисом Президента/ фото Марии Писаренко (24 канал)



Сенцов на акции памяти Кати Гандзюк/ фото Марии Писаренко (24 канал)

На акции были родители Кати: Виктор и Надежда Гандзюки. Следует заметить, что отец погибшей активистки ранее обращался к президенту Зеленскому с призывом прийти на событие. Впрочем, главу государства на акции так и не дождались. Однако Зеленский коротко отреагировал на годовщину смерти Гандзюк в своем фейсбук.

Под Офисом Президента друзья Екатерины и неравнодушные граждане установили надпись "Молчание убивает". Также участники акции зажгли символические лампадки возле фотографии Гандзюк.

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Акция памяти Екатерины Гандзюк под Офисом Президента: видео

Луценко сложила мандат

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Народная избранница от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко решила сложить свои полномочия в парламенте. Причиной она назвала плохое состояние здоровья, которое не позволяет ей работать в полную силу.

Депутат сообщила в фейсбуке, что уже написала соответствующее заявление и подала его в аппарат парламента.

Ситуацию уже прокомментировал и муж парламентария, бывший генпрокурор Юрий Луценко. Он отметил: его жена имеет проблемы с сердцем.

Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции и при власти,

– сказал он.

К слову, Луценко возразил, что сложение депутатских полномочий женой связано с его отъездом в Лондон и уголовным делом против него. Более того – Юрий Луценко уже вернулся из Лондона в Украину. Опять же из-за проблем со здоровьем у его жены.

Кстати, уже стало известно, кто, скорее всего, заменит Ирину Луценко в Раде. Это может быть Наталья Бойко, которая шла на парламентские выборы под номером 24 в списке "Европейской Солидарности". Именно ей не хватило буквально одного места, чтобы попасть в Раду.

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Ранее Бойко работала в правительстве Владимира Гройсмана заместителем министра в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Больше о ней и других вероятных кандидатах на вакантное место – в материале 24 канала.