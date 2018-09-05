Главные новости 5 сентября: последствия выброса в Армянске, подорожал алкоголь, отставка Продана

Украинская разведка выяснила, что в экологической катастрофе в аннексировано Крыму виновата Россия. В Украине подорожает алкоголь. Глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан ушел в отставку. Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под сценическим именем Верка Сердючка, поехал в Сочи на российский фестиваль "Новая волна". Такими были главные новости 5 сентября в Украине и мире

Последствия выбросов в Армянске

В конце лета в городе Армянске, расположенного в аннексированном Крыму неподалеку от админграницу с Херсонской областью, произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной, а местные жители начали жаловаться на аллергическую реакцию. Российские власти оккупированного Крыма принял решение об эвакуации всех детей из города.

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Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подчеркнул, что химический выброс в городе Армянске пока не грозит материковой части Украины, в частности Херсонской области. В то же время 3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине. Завод "Титан", который, скорее всего, является причиной загрязнения закрыли на две недели.

В сети появились фото из поселка Перекоп, пострадавшего от выброса опасных токсичных веществ.

Армянск

Село Перекоп (Северный Крым). Улицы, находящиеся в непосредственной близости к заводскому кислотонакопителю.

Едкий и резкий запах, который круглые сутки висит в атмосфере села, буквами не передать. pic.twitter.com/bnB3RGV54g — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 вересня 2018 р.

Украинская разведка сообщила, что Россия сама виновата в экологической катастрофе в Армянске. Подразделения Вооруженных сил России проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства завода "Крымский титан" в Армянске и содового завода.

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"13-19 августа этого года, в ходе учений по прикрытию административной границы с Херсонской областью, подразделения ВС РФ проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов", – рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Между тем Украина передала информацию о выбросах вредных веществ в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного Креста.

Из-за действий оккупантов и выбросы токсичных веществ пострадали дети из Херсонской области. Так, директор департамента здравоохранения Херсонской областной государственной администрации Виктор Короленко сообщил, что диагнозы уже установили меньше 20 детям.

Всего мы уже осмотрели (по состоянию на 14:00 – 24 Канал) 320 человек, из них 270 детей. Это с 7 утра. И, насколько я знаю, обнаружено уже около 20 детей с диагнозами ларингит, слезоточивость. Взрослых – трое,

– рассказал он.

Сейчас в населенных пунктах Каланчацкого и Чаплинского районов, приближенных к заводу "Титан", работают 4 бригады медиков из Херсона – по две в каждом районе.

В Украине существенно подорожает алкокоголь

Украинцы будут платить за алкоголь больше на 12,4–19,6%.

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Такое решение принял Кабинет Министров Украины на своем заседании в среду, 5 сентября. Так, пол-литровая бутылка водки будет стоить 89,4 гривны, вина – 42 гривны. За крепленые вина и вермуты придется заплатить 49 грн, за шампанское – 89 грн. Кроме того, в Украине может вырасти стоимость сигарет.

Продан ушел в отставку

В среду, 5 сентября, Кабинет министров принял отставку исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана. Сейчас новым исполняющим обязанности главы ГФС будет Александр Власов, бывший глава Одесской таможни.

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Ранее Власов возглавлял специальное подразделение ГФС "Фантом", во времена правления Януковича работал в Государственной налоговой службе и Министерстве экономического развития. В планах – провести конкурс на должность главы ГФС.

Верка Сердючка выступила на российской "Новой волне"

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Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под сценическим именем Верка Сердючка, решил компенсировать потерю популярности в Украине визитом в Сочи на российский фестиваль "Новая Волна".

На сцену музыкального события артист не вышел, зато развлекал публику на звездной вечеринке после шоу.

Google Pay стал еще доступнее

Все украинские банки, поддерживающие сервис Google Pay

Клиенты еще 7 украинских банков получили возможность пользоваться сервисом бесконтактной оплаты Google Pay. Теперь таких банков в Украине уже 17. Проверь на сайте, есть ли среди них твой.