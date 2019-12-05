Главные новости 5 декабря: нашли вторую жертву пожара в Одессе, в Раде подрались "слуги народа"

Вследствие пожара, случившегося в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе, погибли уже по меньшей мере два человека. В Раде произошла драка между депутатами из пропрезидентской фракции "Слуга народа" – Максимом Бужанским и Гео Леросом. Нардепам так и не удалось уволить Богдана Яременко. Такими были главные новости 5 декабря.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня

Пожар в Одессе: новая жертва

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте пожара в колледже в Одессе. Работы будут продолжаться и ночью. Между тем, удалось достать тело еще одной жертвы. Пользователи соцсетей пишут, что погибшая – Бортюк Анна Леонидовна, преподаватель высшей математики и информатики.

Советуем ознакомиться! Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло и причины трагедии

Заметим, что сейчас пропавшими без вести после пожара в Одесском колледже считают 13 человек – студентов и работников. Кое-кто из них звонил родным и прощался.

Что касается первой жертвы, то это 17-летняя Ксения Бабенко. Во время пожара она выпрыгнула из окна, ее привезли в больницу, но через 15 минут девушка умерла.

Правда, есть и приятные новости, человека, которого считали пропавшим без вести во время пожара в Одесском колледже на Троицкой, нашли целой и невредимой. Речь идет о Руслане Никос. Хотя в официальном списке пропавших она фигурировала как мужчина по имени Руслан Никос.

После смертельного пожара в Одессе президент Владимир Зеленский поручил проверить состояние противопожарной безопасности во всех учреждениях с массовым пребыванием людей.

Говорится о:

подробной и всесторонней проверке состояния противопожарной и техногенной безопасности для заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей. Это детские сады, школы, профессионально-технические учреждения и учреждения высшего образования, общежития, учреждения здравоохранения и социальной защиты населения, государственные объекты критической и транспортной инфраструктуры;

проверке всех должностных лиц, которые предоставляют выводы относительно состояния пожарной безопасности того или иного объекта, на предмет халатности, безответственности или недобросовестности при исполнении ими служебных обязанностей.

Также гарант предлагает улучшить и обновить оснащение спасательных подразделений, служб быстрого реагирования и медицины катастроф.

Обратите внимание! Список имен пострадавших в пожаре в колледже Одессы: какое состояние у пострадавших

Драка Бужанского и Лероса в Раде

Депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос устроили драку в сессионном зале Верховной Рады. Интересно, что их стычка произошла за колонной, расположенной в секторе "Европейской солидарности". Поэтому ее не смогли зафиксировать камеры наблюдения, но о ней заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Только что Максим Бужанский напал на своего коллегу из фракции, Гео Лероса. Он забежал в сектор "Европейской солидарности", затащил его за колонны, и нашим депутатам пришлось останавливать драку и выгнать хулигана из нашего сектора,

– рассказала нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко.

Впоследствии стало известно, что подрались "слуги народа" из-за оскорбления их коллеги Ирины Верещук. По информации СМИ, Лерос обидел Верещук во внутреннем чате их политсилы. В то же время Верещук в кулуарах парламента потребовала публичного извинения от Лероса.

По словам Лероса, он не оскорблял Верещук, а лишь использовал ненормативную лексику. Правда, последнее было эмоциональной реакцией на один из пунктов повестки дня.

Смотрите видео из Рады, где за колонной подрались Бужанский и Лерос

По теме! Драка в Раде: Джокер показал ссору Лероса с Верещук

Яременко не уволили

В Верховной Раде депутаты провалили голосование о назначении "слуги народа" Елизаветы Ясько главой Комитета иностранных дел. Таким образом, Богдан Яременко до сих пор остается главой органа.

На голосование выносили проект постановления №2534 "О внесении изменений в постановление Верховной Рады "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады девятого созыва". За него проголосовали только 186 нардепов при 226 минимально необходимых.

Представители фракций "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что поддерживают голосование за увольнение Яременко с должности главы комитета, однако такое решение следует выносить отдельно от назначения нового председателя.

В "Слуге народа" говорят, что они не имели никаких сомнений относительно увольнения Яременко с должности главы комитета иностранных дел. Однако, среди нардепов возникла дискуссия о назначении на эту должность Елизаветы Ясько, поэтому они и провалили голосование.

Нас же обвиняют в том, что мы голосуем как солдаты, но видите, и дискуссия может быть. Против увольнения старого главы (Яременко, – 24 канал) не было никакого сомнения, насколько мне известно. Вообще, дискуссия в основном касалась процедуры определения нового главы, то есть новой кандидатуры. По мнению некоторых наших коллег, процедура была немного запутанной, и поэтому возможно, не отвечала тем демократическим стандартам, которые они себе представляют,

– объяснил член "Слуги народа" Данило Гетманцев.

Нардеп убеждает, что Рада должна рассматривать двумя отдельными вопросами увольнение Яременко и назначение на его место Ясько.

Кстати! ГБР готовит новое подозрение Петру Порошенко, – Труба

Зеленский – на обложке Time

Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку одного из ведущих изданий мира – американского Time. Заметим, что это впервые украинский президент попал на обложку этого журнала.



Номер Time с Зеленским на обложке выйдет 16 декабря

Как написал Time на своем официальном сайте, номер с Зеленским выйдет 16 декабря и будет называться "Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом". В основном номер будет посвящен нормандскому саммиту, который пройдет в Париже 9 декабря.

Также в материале говорится о войне на Донбассе, импичменте Трампа и Северном потоке-2.

Я никогда не хотел бы, чтобы Украина была фигурой на карте, на шахматной доске крупных мировых игроков, чтобы кто-то мог бросать нас, куда ему заблагорассудится, использовать нас, как прикрытие, как часть какой-то сделки,

– подчеркнул украинский президент.



В комментарии Time Зеленский объяснил свое положение относительно импичмента Трампа