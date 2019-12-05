Головні новини 5 грудня: знайшли ще одну жертву пожежі в Одесі, в Раді побилися "слуги народу"

Внаслідок пожежі, що трапилася у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій у Одесі, загинули вже щонайменше дві людини. У Раді сталася бійка між парламентарями з пропрезидентської фракції "Слуга народу" – Максимом Бужанським і Гео Леросом. Нардепам так і не вдалося звільнити Богдана Яременка. Такими були головні новини 5 грудня.

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Пожежа в Одесі: нова жертва

Рятувальники продовжують розбирати завали на місці пожежі в коледжі в Одесі. Роботи триватимуть і вночі. Тим часом, вдалося дістати тіло ще однієї жертви. Користувачі соцмереж пишуть, що загибла – Бортюк Ганна Леонідівна, викладачка вищої математики та інформатики.

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Зауважимо, що наразі зниклими безвісти після пожежі в одеському коледжі вважають 13 осіб – студенти і працівники. Дехто з них дзвонив рідним і прощався.

Щодо першої жертви, то це 17-річна Ксенія Бабенко. Під час пожежі вона вистрибнула з вікна, її привезли в лікарню, але через 15 дівчина померла.

Щоправда, є і приємні новини, людину, яку вважали зниклою безвісти під час пожежі в Одеському коледжі на Троїцькій, знайшли цілою та неушкодженою. Мовиться про Руслану Нікос. Хоча в офіційному списку зниклих вона фігурувала як чоловік на ім’я Руслан Нікос.

Після смертельної пожежі в Одесі президент Володимир Зеленський доручив перевірити стан протипожежної безпеки у всіх закладах з масовим перебуванням людей.

Мовиться про:

детальну та всебічну перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки закладів, установ і організацій з масовим перебуванням людей. Це дитячі садочки, школи, професійно-технічні заклади та заклади вищої освіти, гуртожитки, заклади охорони здоров’я та соціального захисту населення, державні об’єкти критичної та транспортної інфраструктури;

перевірку всіх посадоців, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки того чи іншого об’єкта, на предмет халатності, безвідповідальності чи недоброчесності під час виконання ними службових обов’язків.

Також гарант пропонує покращити та оновити оснащення рятувальних підрозділів, служб швидкого реагування і медицини катастроф.

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Бійка Бужанського та Лероса в Раді

Депутати від "Слуги народу" Максим Бужанський і Гео Лерос влаштували бійку в сесійній залі Верховної Ради. Цікаво, що їхня сутичка сталася за колоною, розташованою в секторі "Європейської солідарності". Тому її не змогли зафіксувати камери спостереження, але про неї заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Тільки-но Максим Бужанський напав на свого колегу з фракції Гео Лероса. Він забіг в сектор "Європейської солідарності", затяг його за колони, й нашим депутатам довелося зупиняти бійку і вигнати хулігана з нашого сектора,

– розповіла нардепка від "Євросолідарності" Ірина Геращенко.

Згодом стало відомим, що побилися «слуги народу» через образу своєї колеги Ірини Верещук. За інформацією ЗМІ, Лерос образив Верещук у внутрішньому чаті їхньої політсили. Водночас Верещук у кулуарах парламенту зажадала публічного вибачення від Лероса.

За словами Лероса, він не ображав Верещук, а лише використав ненормативну лексику. Щоправда, останнє було емоційною реакцією на один з пунктів порядку денного.

Дивіться відео з Ради, де за колоною побилися Бужанський і Лерос

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Яременка не звільнили

У Верховній Раді депутати провалили голосування щодо призначення "слуги народу" Єлизавети Ясько головою комітету закордонних справ. Таким чином, Богдан Яременко ще досі залишається очільником органу.