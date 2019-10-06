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      Главные новости 6 октября: вече против формулы Штайнмайера и Луценко в истории импичмента Трампа

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      Новости Украины сегодня 6 октября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 6 октября / Коллаж 24 канала

      В разных городах Украины состоялись вече под названием "Остановим капитуляцию". На Майдане в рамках такой акции создали движение сопротивления капитуляции и выдвинули властям требования. Ключевая роль Луценко в деле об импичменте Трампа: что пишут западные СМИ. В Черкассах на гонках машина въехала в толпу зрителей. Такими были главные новости воскресенья, 6 октября.

       

      Главные новости за воскресенье, 6 октября, в Украине и мире.

      Народные вече против капитуляции

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      В городах Украины 6 октября прошли акции протеста "Остановим капитуляцию". Участники выступали против реализации формулы Штайнмайера, по которой на оккупированном Донбассе должны состояться выборы и этот регион получит особый статус.

      Народные вече прошли в Киеве, Львове, Харькове, Тернополе, Запорожье, Днепре, Херсоне, Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице, Кропивницком, Одессе и тому подобное.

      В столице вече стартовало в 12:00. Кроме обычных киевлян, на протест против формулы Штайнмайера вышли и представители "Национального корпуса". По информации полиции, всего присутствовали 10 тысяч человек, а порядок охраняли 300 правоохранителей, в частности сотрудники полиции и представители Нацгвардии.

      Київ мітинг віче проти капітуляції
      Вече против капитуляции в Киеве/ фото 24 канал (Мария Писаренко)

      Символом акции "Нет капитуляции!" стал желтый скотч.

      Желтый скотч используют наши военные, чтобы обозначить себя на поле боя. Это символ сопротивления российскому агрессору. Это будет и символом сопротивления капитуляции,
      – объяснили организаторы.

      Впоследствии протестующие с Майдана направились к Офису Президента, Верховной Раде и Кабмину. Чтобы прошло шествие, были перекрыты улицы. Во время шествия протестующие, в частности, выкрикивали такие лозунги: "Мир после победы! Зелю прочь!", "Нет капитуляции", " Услышьте нацию! Нет капитуляции!"; "Одна единственная соборная Украина". Также они обратились к главе МИД Вадиму Пристайко и премьеру Алексею Гончаруку с требованием сформировать обоснованное обвинение России в войне.

      Вече против капитуляции в Киеве: видео

      Во Львове на проспект Свободы пришли несколько сотен человек. Протестующие взяли с собой соответствующие плакаты, а также сине-желтые и красно-черные флаги.

      Львів протест віче проти капітуляції
      Вече во Львове/ фото 24 канал (Ирина Кошанская)

      Активисты требуют полного восстановления границы, отмены переговоров по поводу формулы Штайнмайера и привлечения к ответственности всех, кто воевал против Украины. Кроме того, активисты вместо формулы Штайнмайера требуют реализовать "формулу Бандеры".

      Должен быть четкий план по освобождению Крыма, Донецка и Луганска... Мы не должны делать ни одного отступления. Мы – на нашей земле, Богом данной. Почему мы должны уступать Москве, она – здесь не обладатель. Как я должен объяснить жене и дочери погибшего героя, за что он погиб на фронте?
      – заметил бывший боец 93-й бригады во время своего выступления во Львове.

      Речь бойца 93-й бригады во время вече во Львове: смотрите видео

      В Харькове люди около сотни человек вышли на площадь Свободы. Участники вече взяли с собой украинские флаги, государственную символику и плакаты против формулы Штайнмайера, в частности можно было заметить такие надписи "Ростов не резиновый", "Если вам кажется, что президент сдает страну, то вам не кажется", "Россия, выйди из Украины".

      Больше о том, как проходили акции по всей Украине – в материале 24 канала.

      Движение сопротивления капитуляции

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      В рамках вече, на Майдане Незалежности в Киеве активисты объявили о создании движения сопротивления и выдвинули требования украинским властям.

      Участники вече призвали парламентские фракции "Голос", "Европейскую солидарность" и "Батькивщину" создать в Верховной Раде еще одну оппозиционную платформу – "Нет капитуляции" и наладить работу с движением сопротивления.

      Россия – агрессор и должна нести полную ответственность за преступления перед Украиной и ситуацией на оккупированных территориях. Донбасс и Крым должны вернуться в Украину вместе без каких-либо условий со стороны Кремля,
      - зачитали со сцены резолюцию народного вече, состоявшуюся в воскресенье.

      Список требований протестующих к украинской власти:

      – запретить внедрение особого статуса для отдельных районов Донетчины и Луганщины или любых других регионов Украины;

      – запретить использование амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР";

      – запретить отвод украинских войск от линии разграничения;

      – запретить формирование любых негосударственных военизированных формирований, в частности "народных милиций" на территории оккупированного Донбасса;

      – запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля по всей длине украинско-российской границы.

      – выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.

      Луценко в центре украинского скандала в Вашингтоне

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      Основой украинско-американского скандала, повлекшего за собой начало процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, стали определенные надежды главы Белого дома, которые он возлагал на экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко.

      По крайней мере, так утверждает именитое американское издание The New York Times. Там отмечают, что команда Трампа, в частности его личный адвокат Рудольф Джулиани, видели в Украине потенциальный источник информации. Она могла бы быть выгодна Трампу и навредить его оппонентам.

      Трамп и его сторонники рассчитывали на украинского прокурора без юридического образования и с большой историей манипуляций законом в своей политической борьбе, не смотря на предупреждения высокопоставленных дипломатов о том, что Луценко нельзя доверять,
      – пишут авторы материала.

      Зато Луценко хотел наладить связи с ближайшим окружением американского президента, портя отношения с американскими дипломатами в Киеве.

      NYT пишет, что Луценко пытался "наладить контакт" в 2018 году:

      • Тогда еще генпрокурор якобы попытался заморозить расследования Украиной незаконных действий бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.
      • В это время администрация Трампа принимала решение о поставках Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

      Кроме того, Луценко надеялся наладить связи с Джулиани. Этому должен помочь ход расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера.

      Авторы отмечают, что даже "несмотря на дискредитацию" в Украине Луценко мог рассчитывать на поддержку Трампа и Джулиани. Даже в скандальном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп жалел об освобождении "очень хорошего генпрокурора" Луценко.

      Беда на автогонках в Черкассах

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      На автогонках в Черкассах автомобиль въехал в толпу и сбил человека. Вероятнее всего, машину снесло с трассы из-за скользкого асфальта. 31-летнего мужчину, которого сбил автомобиль, "скорой" доставили в больницу. Он в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

      На видео, отснятом зрителями автогонок, видно, как одна из машин в какой-то момент слетает с дороги и сбивает мужчину, что стоит поблизости. От мощного удара он подлетает на несколько метров вверх. Чудом не пострадали люди, стоявшие рядом.

      На гонке в Черкассах авто сбило зрителя: видео 18+

      Интересно, что решение о проведении автогонок городской совет Черкасс приняла без согласования с патрульной полицией.

      Полезный шиповник

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      На улице - холодная и дождливая осень, поэтому, чтобы не простудиться, следует укреплять собственный иммунитет. В этом деле помощником может стать шиповник, ведь он богат большим количеством полезных веществ, которые нужны нашему организму каждый день.

      В шиповнике есть витамины С, В, К, Е и Р, а также хром, магний, кальций и калий.

      Журналисты "Здоровье 24" поделились полезными советами о том, как лучше сделать отвар из шиповника и кому он будет наиболее полезным.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Формула Штайнмайера Аварии и ДТП Импичмент Трампа Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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