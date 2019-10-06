Головні новини 6 жовтня: віча проти формули Штайнмаєра і Луценко в історії з імпічментом Трампа

У різних містах України відбулися віча під назвою "Зупинимо капітуляцію". На Майдані в рамках такої акції створили рух опору капітуляції і висунули владі вимоги. Ключова роль Луценка у справі про імпічмент Трампа: що пишуть західні ЗМІ. В Черкасах на перегонах автівка в'їхала у натовп глядачів. Такими були головні новини неділі, 6 жовтня.

Головні новини за неділю, 6 жовтня, в Україні та світі.

Народні віча проти капітуляції

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У містах України 6 жовтня відбулися акції протесту "Зупинимо капітуляцію". Учасники виступали проти реалізації формули Штайнмаєра, за якою на окупованому Донбасі мають відбутися вибори та цей регіон отримає особливий статус.

Народні віча відбулися у Києві, Львові, Харкові, Тернополі, Запоріжжі, Дніпрі, Херсоні, Івано-Франківську, Чернівцях, Вінниці, Кропивницькому, Одесі тощо.

У столиці віче стартувало о 12:00. Окрім звичайних киян, на протест проти формули Штайнмаєра вийшли й представники "Національного корпусу". За інформацією поліції, загалом були присутніми 10 тисяч осіб, а порядок охороняли 300 правоохоронців, зокрема співробітники поліції діалогу та представники Нацгвардії.



Віче проти капітуляції у Києві/ фото 24 канал (Марія Писаренко)

Символом акції "Ні капітуляції!" став жовтий скотч.

Жовтий скотч використовують наші військові, щоб позначити себе на полі бою. Це символ опору російському агресору. Це буде і символом опору капітуляції,

– пояснили організатори.

Згодом протестувальники з Майдану рушили до Офісу Президента, Верховної Ради та Кабміну. Аби пройшла хода, було перекрито вулиці. Під час ходи протестувальники, зокрема, вигукували такі гасла: "Мир після перемоги! Зелю геть!", "Ні капітуляції", "Почуйте націю! Ні капітуляції!"; "Одна єдина соборна Україна". Також вони звернулися до очільника МЗС Вадима Пристайка та прем’єра Олексія Гончарука з вимогою сформувати обґрунтоване звинувачення Росії у війні.

Віче проти капітуляції у Києві: відео

У Львові на проспект Свободи прийшли кілька сотень людей. Протестувальники взяли з собою відповідні плакати, а також синьо-жовті та червоно-чорні прапори.



Віче у Львові/ фото 24 канал (Ірина Кошанська)

Активісти вимагають повного відновлення кордону, скасування перемовин про формулу Штайнмаєра та притягнення до відповідальності всіх, хто воював проти України. Крім того, активісти замість формули Штайнмаєра вимагають реалізувати "формулу Бандери".

Має бути чіткий план зі звільнення Криму, Донецька та Луганська… Ми не маємо робити жодного відступу. Ми – на нашій землі, Богом даній. Чому ми маємо поступатися Москві, вона – тут не володар. Як я маю пояснити дружині та доньці загиблого героя, за що він загинув на фронті?

– зауважив колишній боєць 93-ї бригади під час свого виступу у Львові.

Промова бійця 93-ї бригади під час віча у Львові: дивіться відео

У Харкові люди близько сотні людей вийшло на площу Свободи. Учасники віче взяли з собою українські прапори, державну символіку та плакати проти формули Штайнмаєра, зокрема можна було помітити такі написи "Адже Ростов – не гумовий", "Якщо вам здається, що президент здає країну, то вам не здається", "Росіє, вийди з України".

Більше про те, як проходили акції по всій Україні – у матеріалі 24 каналу.

Рух опору капітуляції

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В рамках віча, на Майдані Незалежності у Києві активісти оголосили про створення руху опору і висунули вимоги українській владі.

Учасники віча закликали парламентські фракції "Голос", "Європейську солідарність" і "Батьківщину" створити у Верховній Раді ще одну опозиційну платформу – "Ні капітуляції" і налагодити роботу з рухом опору.

Росія – агресор і повинна нести повну відповідальність за злочини перед Україною і ситуацією на окупованих територіях. Донбас і Крим повинні повернутися в Україну разом без будь-яких умов з боку Кремля,

– зачитали зі сцени резолюцію народного віча, що відбулося у неділю.

Список вимог протестувальників до української влади:

– заборонити впровадження особливого статусу для окремих районів Донеччини і Луганщини або будь-яких інших регіонів України;

– заборонити використання амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР";

– заборонити відведення українських військ від лінії розмежування;

– заборонити формування будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема "народних міліцій" на території окупованого Донбасу;

– заборонити проведення виборів в будь-які органи влади або самоврядування на території так званих "ДНР" і "ЛНР" до отримання повного контролю по всій довжині українсько-російського кордону.

– вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати Будапештський формат переговорів.

Луценко в центрі українського скандалу у Вашингтоні

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Основою українсько-американського скандалу, що потягнув за собою початок процедури імпічменту лідера США Дональда Трампа, стали певні надії глави Білого дому, які він покладав на ексгенпрокурора України Юрія Луценка.

Принаймні, так стверджує імените американське видання The New York Times. Там зазначають, що команда Трампа, зокрема його особистий адвокат Рудольф Джуліані, бачили в Україні потенційне джерело інформації. Вона могла б бути вигідна Трампу і нашкодити його опонентам.

Трамп і його прихильники покладалися на українського прокурора без юридичної освіти і з великою історією маніпуляцій законом у своїй політичній боротьбі, не зважаючи на попередження високопоставлених дипломатів про те, що Луценку не можна довіряти,

– пишуть автори матеріалу.

Натомість Луценко хотів налагодити зв’язки з найближчим оточенням американського президента, псуючи взаємини з американськими дипломатами в Києві.

NYT пише, що Луценко пробував "налагодити контакт" у 2018 році:

Тоді ще генпрокурор нібито спробував заморозити розслідування Україною незаконних дій колишнього глави виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

У цей час адміністрація Трампа приймала рішення про постачання Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Окрім того, Луценко сподівався налагодити зв’язки з Джуліані. Цьому мав допомогти хід розслідування діяльності Джо Байдена і його сина Хантера.

Автори наголошують, що навіть "попри дискредитацію" в Україні Луценко міг розраховувати на підтримку Трампа і Джуліані. Навіть у скандальній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Трамп шкодував про звільнення "дуже гарного генпрокурора" Луценка.

Біда на автоперегонах у Черкасах

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На автоперегонах у Черкасах автомобіль в’їхав у натовп та збив людину. Найімовірніше, автівку знесло з траси через слизький асфальт. 31-річного чоловіка, якого збив автомобіль, "швидкою" доправили до лікарні. Він у тяжкому стані, за його життя борються лікарі.

На відео, відзнятому глядачами автоперегонів, видно, як одна з машин в якийсь момент злітає з дороги та збиває чоловіка, що стоїть поруч. Від потужного удару він підлітає на декілька метрів вгору. Дивом не постраждали люди, що стояли поруч.

На перегонах у Черкасах авто збило глядача: відео 18+

Цікаво, що рішення про проведення автоперегонів міська рада Черкас прийняла без погодження з патрульною поліцією.

Корисна шипшина

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Надворі – холодна та дощова осінь, тому, аби не застудися, слід укріплювати власний імунітет. У цій справі помічною може стати шипшина, адже вона багата на велику кількість корисних речовин, які потрібні нашому організму кожен день.

У шипшині є вітаміни С, В, К, Е і Р, а також хром, магній, кальцій і калій.

Журналісти "Здоров’я 24" поділилися корисними порадами про те, як краще зробити відвар із шипшини та кому він буде найбільш корисним.