19:24
6 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ
      Вєсті Кремля
      18:53, 5 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Кива і Дубінський задовільняють потреби прямо в Раді. Разумков втомився
      Вєсті.UA
      19:43, 5 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН

      У Росії помер скандальний сенатор, який закликав завдати точкових ударів по Україні

      2447 Читать новость на русском
      Євген Бушмін
      Євген Бушмін / Михайло Терещенко / ТАСС

      У Росії помер віцеспікер Ради Федерації РФ Євген Бушмін. У 2014 році він закликав Путіна завдати точкових ударів по території України.

      61-річний Бумшін помер після тривалої хвороби. Похорон сенатора відбудеться 8 жовтня у Москві.

      До теми: У Росії прокоментували можливість прямої війни з Україною

      У Росії назвали смерть віцеспікера Ради Федерації РФ великою втратою.

      Варто знати: Як російська пропаганда промиває мізки щодо ситуації на Донбасі: шокуючі факти

      Що говорив скандальний Бушмін про Україну?У 2014 році після вторгнення російських військ в Україну, слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу через загибель жителя міста Донецьк Ростовської області. У Росії заявили, що чоловік загинув нібито в результаті попадання у будинок снаряду, випущеного з території України. В РНБО України заявили про непричетність сил АТО до інциденту.

      Євген Бушмін тоді заявив, що українські військові влаштовують провокації, щоб змусити Росію вступити у відкрите протистояння. Він закликав президента Путіна завдавати точкових ударів по Україні у відповідь. Він також називав українських військових "банформуваннями". Бушмін нагороджений Путіним кількома медалями та орденами. 

      З 2014 року Бушмін перебував під санкціями Євросоюзу і США через анексію Росією Криму і війну на Донбасі.

      blog_ava
      "Ні капітуляції": у містах України відбуваються віча проти формули Штайнмаєра – фото, відео
      сьогодні
      9406
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сумка без ручки, або Як луганчани працюють на два фронти
      сьогодні , 19:00 Сумка без ручки, або Як луганчани працюють на два фронти
      Ольга Черненко 193
      Скандал у США: як до цього причетний Порошенко
      сьогодні , 18:00 Скандал у США: як до цього причетний Порошенко
      Сергій Лещенко 745
      Природный газ приносит Москве миллиарды – но многим россиянам приходится мерзнуть, – Die Welt
      сьогодні , 16:00 Природный газ приносит Москве миллиарды – но многим россиянам приходится мерзнуть, – Die Welt
      Світові Медіа 819
      Аномалия роста гривны закончилась: почему началось сезонное падение и что будет дальше
      сьогодні , 15:30 Аномалия роста гривны закончилась: почему началось сезонное падение и что будет дальше
      Сергій Фурса 2140
      В Україні хочуть заборонити пластикові пакети
      сьогодні , 08:40 В Україні хочуть заборонити пластикові пакети
      Все про екологію 1844
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук