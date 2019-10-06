У Росії помер скандальний сенатор, який закликав завдати точкових ударів по Україні
У Росії помер віцеспікер Ради Федерації РФ Євген Бушмін. У 2014 році він закликав Путіна завдати точкових ударів по території України.
61-річний Бумшін помер після тривалої хвороби. Похорон сенатора відбудеться 8 жовтня у Москві.
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У Росії назвали смерть віцеспікера Ради Федерації РФ великою втратою.
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Що говорив скандальний Бушмін про Україну?У 2014 році після вторгнення російських військ в Україну, слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу через загибель жителя міста Донецьк Ростовської області. У Росії заявили, що чоловік загинув нібито в результаті попадання у будинок снаряду, випущеного з території України. В РНБО України заявили про непричетність сил АТО до інциденту.
Євген Бушмін тоді заявив, що українські військові влаштовують провокації, щоб змусити Росію вступити у відкрите протистояння. Він закликав президента Путіна завдавати точкових ударів по Україні у відповідь. Він також називав українських військових "банформуваннями". Бушмін нагороджений Путіним кількома медалями та орденами.
З 2014 року Бушмін перебував під санкціями Євросоюзу і США через анексію Росією Криму і війну на Донбасі.
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