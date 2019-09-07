Главные новости 7 сентября:в Украину вернулись освобожденные пленные и победа сборной по футболу

В Украину вернулись 35 освобожденных из российского плена украинцев в рамках обмена с Россией удерживаемыми лицами. В российских тюрьмах и на оккупированных территориях остается еще несколько сотен заключенных украинцев: что будет с ними. Украинская футбольная сборная разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020. Такими были главные новости субботы, 7 сентября.

Самые главные новости Украины за сегодня:

Обмен пленными

Смотрите трогательные фото встречи освобожденных из плена украинцев

Пленные Россией украинцы вернулись – 7 сентября около 14:00 самолет с ними приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35". Этому предшествовал острый период переговоров.

Кто вернулся в Украину?Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов, моряки Роман Мокряк, Юрий Безъязычный, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василий Сорока, Богдан Небылица, Вячеслав Зинченко, Сергей Цибизов, Сергей Попов, Владислав Костышин, Андрей Оприско, Андрей Драч, Олег Мельничук, Михаил Власюк, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Владимир Лисовый, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Сергей Чулиба, Юрий Будзило.



Олег Сенцов обнимается со своей дочерью Алиной / фото Ростислава Лабенского (24 канал)

Заметим, что 24 освобожденных моряка получили военные ордена, повышения в звании и офицерские кортики. Награды вручил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

Украина выдала России тоже 35 человек, среди которых, в частности, был и участник сбивания самолета МН-17 в небе над Донбассом Владимир Цемах. Его выдачей возмутились в Нидерландах, ведь хотели допросить боевика в деле о сбитии самолета. Теперь страна просит Россию выдать Цемаха.

Освобожденных из плена украинцев трогательно, с улыбками и слезами на глазах встречали в аэропорту родные и близкие. Были, конечно, и журналисты, и президент Владимир Зеленский, и ряд политиков.

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После эмоциональной встречи и комментариев в прессе, 11 экс-пленных отвезли на обследование в больницу. В частности, Станислава Клыха поместили в реанимацию.

Я думаю, что первый этап выполнен. Должен подтвердить, что я как Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин сделали все, что пообещали. Сделали все, не меняя своих договоренностей,

– заявил Зеленский во время встречи украинцев.

Он добавил, что следующий этап – освобождение остальных пленных украинцев и возвращение оккупированных территорий. Зеленский также пообещал, что специальная рабочая группа будет заниматься решением материальных и медицинских проблем освобожденных пленников Кремля.

Как встречали освобожденных людей в России

Участников обмена пленными, которых отпустила Украина, в российском аэропорту "Внуково" встретили только российские пропагандисты с телекамерами Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева.

В рамках обмена в Россию вернулся, в частности, и главный редактор издания "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, с которым сфотографировались пропагандисты.

Тогда, когда освобожденных из плена украинцев очень трогательно и массово встретили в аэропорту "Борисполь", на российском аэродроме было почти пусто. А российские пропагандистские СМИ лишь сухо констатировали факт завершения обмена удерживаемыми лицами.

Узнайте, что в день обмена пленными делал Путин



Вышинского в Москве встретили Киселев и Скабеева

Сколько еще украинцев находятся в плену

В плену на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины находятся 227 украинцев, сообщили в СБУ. Там заверили, что работа по освобождению заложников продолжается.

А Зеленский заявил, что освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом украинско-российского обмена.

Президент рассчитывает, что это произойдет как можно быстрее.

Мы говорим не о годе, и не о двух, и не о трех. Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем,

– сказал глава государства.

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Российские СМИ тем временем сообщили, что 18 сентября в Минске во время встречи контактной группы планируют обсудить возможность обмена пленными между Украиной и Россией в формате "всех на всех", то есть 200 на 70 человек.

Победа сборной

Сборная Украины в матче против Литвы одержала более чем уверенную победу. Теперь украинцы являются главными фаворитами группы B и имеют шансы выйти на Евро-2020 с первого места.

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Литва – Украина 0:3

Голы: Зинченко, 7, Марлос, 28, Малиновский, 62



Зинченко после забитого гола / Фото телеграмканал 24 канала