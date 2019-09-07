Головні новини 7 вересня: в Україну повернулись звільнені полонені та перемога збірної з футболу

В Україну повернулись 35 звільнених з російського полону українців у межах обміну з Росією утримуваними особами. У російських в’язницях та на окупованих територіях залишається ще кількасот ув’язнених українців: що буде з ними. Українська футбольна збірна розгромила Литву у матчі кваліфікації Євро-2020. Такими були головні новини суботи, 7 вересня.

Найважливіші новини України за сьогодні:

Обмін полоненими

Дивіться зворушливі фото зустрічі звільнених з полону українців

Полонені Росією українці повернулись – 7 вересня близько 14:00 літак із ними приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35". Цьому передував гострий період переговорів.

Хто повернувся в Україну? Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Олексій Сизонович, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов, моряки Роман Мокряк, Юрій Без’язичний, Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василь Сорока, Богдан Небилиця, В’ячеслав Зінченко, Сергій Цибізов, Сергій Попов, Владислав Костишин, Андрій Оприско, Андрій Драч, Олег Мельничук, Михайло Власюк, Віктор Беспальченко, Володимир Терещенко, Євгеній Семидоцький, Володимир Лісовий, Андрій Шевченко, Володимир Варімез, Сергій Чуліба, Юрій Будзило.



Олег Сенцов обіймається зі своєю донькою Аліною / Фото Ростислава Лабенського (24 канал)

Зауважимо, що 24 звільнених моряки отримали військові ордени, підвищення у званні та офіцерські кортики. Нагороди вручив командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко.

Україна видала Росії теж 35 осіб, серед яких, зокрема, був і учасник збиття літака МН-17 у небі над Донбасом Володимир Цемах. Його видачею обурились у Нідерландах, адже хотіли допитати бойовика у справі про збиття літака. Тепер країна просить Росію видати Цемаха.

Звільнених з полону українців зворушливо, з усмішками і сльозами на очах зустрічали в аеропорту рідні та близькі. Були, звісно, і журналісти, і президент Володимир Зеленський, і низка політиків.

Читайте також: Сенцов після звільнення з полону: До перемоги ще дуже далеко

Після емоційної зустрічі і коментарів пресі, 11 експолонених відвезли на обстеження до лікарні. Зокрема, Станіслава Клиха помістили в реанімацію.

Я гадаю, що перший етап виконано. Маю підтвердити, що я як Президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін зробили все, що пообіцяли. Зробили все, не змінюючи своїх домовленостей,

– заявив Зеленський під час зустрічі українців.

Він додав, що наступний етап – звільнення решти полонених українців та повернення окупованих територій. Зеленський також пообіцяв, що спеціальна робоча група займатиметься вирішенням матеріальних та медичних проблем звільнених бранців Кремля.

Як зустрічали звільнених людей у Росії

Учасників обміну полоненими, яких відпустила Україна, у російському аеропорті "Внуково" зустріли тільки російські пропагандисти з телекамерами Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва.

У межах обміну до Росії повернувся, зокрема, і головний редактор видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, з яким сфотографувалися пропагандисти.

Тоді, коли звільнених з полону українців дуже зворушливо та масово зустріли в аеропорту "Бориспіль", на російському летовищі було майже порожньо. А російські пропагандистські ЗМІ лише сухо констатували факт завершення обміну утримуваними особами.

Дізнайтеся, що в день обміну полоненими робив Путін



Вишинського у Москві зустріли Кисельов і Скабеєва

Скільки ще українців перебувають у полоні

У полоні на окупованих територіях Донеччини та Луганщини перебувають 227 українців, повідомили в СБУ. Там запевнили, що робота щодо звільнення заручників триває.

А Зеленський заявив, що звільнення кримськотатарських активістів з російського ув'язнення стане другим етапом українсько-російського обміну.

Президент розраховує, що це відбудеться якомога швидше.

Ми говоримо не про рік, і не про два, і не про три. Ми хочемо це робити дуже швидко. Ми мріємо про це і працюємо,

– сказав глава держави.

Читайте також: Українців звільнили з російського полону: як реагують Європа та США

Російські ЗМІ тим часом повідомили, що 18 вересня в Мінську під час зустрічі контактної групи планують обговорити можливість обміну полоненими між Україною та Росією у форматі "всіх на всіх", тобто 200 на 70 осіб.

Перемога збірної

Збірна України у матчі проти Литви здобула більш ніж впевнену перемогу. Тепер українці є головними фаворитами групи B та мають шанси вийти на Євро-2020 з першого місця.

Читайте також: Росія повернула українських полонених: як реагували наші спортсмени

Литва – Україна 0:3

Голи: Зінченко, 7, Марлос, 28, Маліновський, 62



Зінченко після забитого голу / Фото телеграмканал 24 каналу