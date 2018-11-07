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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Главные новости 7 ноября: выборы в США, похороны Гандзюк и протесты "евробляхаров"

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      Главные новости 7 ноября в Украине и мире
      Главные новости 7 ноября в Украине и мире

      Известны результаты промежуточных выборов в США. В Херсоне попрощались с Екатериной Гандзюк. Генпрокурор Луценко передал заявление на увольнение на имя президента. А под Радой протестовали "евробляхары". Такими были главные новости среды, 7 ноября.

      Виборы в США

      6 ноября в США состоялись так называемые промежуточные выборы. Правительство США уже расследует случаи дезинформации во время этого волеизъявления.

      Читайте также: Поражение для Трампа и хороший день для США, – западные СМИ о выборах в Конгресс

      Президент США Дональд Трамп уже поспешил назвать эти выборы грандиозным успехом.

      Хотя по их результатам Республиканская партия Дональда Трампа потеряет большинство в Палате представителей — нижней палате Конгресса США.

      Зато Демократическая партия провалилась на выборах в верхнюю палату – Сенат. Республиканцы будут иметь там по меньшей мере 54-55 мест.

      На должностях губернаторов также одержали победу республиканцы – 27 из 50.

      Что интересно, двое губернаторов, которые одержали победу на выборах в США, имеют украинские корни, а в Конгресс прошло рекордное количество женщин.

      Похороны Екатерины Гандзюк

      7 ноября в Херсоне похоронили общественную активистку Екатерину Гандзюк. 33-летняя активистка умерла 4 ноября через 96 дней после нападения, когда ее обожгли серной кислотой.

      Провести в последний путь активистку и херсонскую чиновницу пришли несколько сотен людей.

      Гандзюк похорон
      В Херсоне похоронили Екатерину Гандзюк

      Смотрите видео с церемонии прощания с Екатериной Гандзюк:

      В день похорон Гандзюк под зданием областной полиции в Херсоне устроили пикет. Участники акции зажгли дымовые шашки.

      Дымовые шашки бросили также в дом вероятного фигуранта покушения на активистку Игоря Павловского. Он был помощником нардепа от БПП Николая Паламарчука. На заборе возле дома Павловского появились надписи "Павловский – убийца" и "Смерть собаке".

      Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и ее последующая смерть: все, что следует знать

      Заявление Луценко на столе у Порошенко

      Генеральный прокурор Юрий Луценко подал президенту Петру Порошенко заявление об отставке с занимаемой должности. Эту информацию подвтердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

      6 ноября во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Луценко заявил, что подаст в отставку.

      После этого по просьбе первого вице-спикера Ирины Геращенко вопрос о возможности отставки Луценко с должности генерального прокурора поставили на рейтинговое голосование. "За" проголосовали 38 нардепов, 116 – "против".

       

      Протеств "евробляхаров"

      Под Верховной Радой собрались на акцию протеста около 2 тысяч митингующих и несколько сотен автомобилей.

      "Евробляхары" требовали от нардепов принятия законопроектов, которые снизят акциз на растаможку машин.

      В июле такой законопроект приняли в первом чтении, после этого нардепы больше не возвращались к рассмотрению этого документа.

      Протести євробляхарів під Радою
      Под Радой митинговали "евробляхары"/24 Канал

       
      Теги: Новости США Новости Украины Авто на еврономерах Юрий Луценко Петр Порошенко Новости Херсона Выборы в США Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 Канал
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