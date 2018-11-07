Известны результаты промежуточных выборов в США. В Херсоне попрощались с Екатериной Гандзюк. Генпрокурор Луценко передал заявление на увольнение на имя президента. А под Радой протестовали "евробляхары". Такими были главные новости среды, 7 ноября.

Виборы в США

6 ноября в США состоялись так называемые промежуточные выборы. Правительство США уже расследует случаи дезинформации во время этого волеизъявления.

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Президент США Дональд Трамп уже поспешил назвать эти выборы грандиозным успехом.

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 листопада 2018 р.

Хотя по их результатам Республиканская партия Дональда Трампа потеряет большинство в Палате представителей — нижней палате Конгресса США.

Зато Демократическая партия провалилась на выборах в верхнюю палату – Сенат. Республиканцы будут иметь там по меньшей мере 54-55 мест.

На должностях губернаторов также одержали победу республиканцы – 27 из 50.

Democrats will take control of the House. According to CBS estimates, the Democrats will win at least 220 seats tonight. #Midterms2018 #ElectionNight https://t.co/moYOfg9CCw pic.twitter.com/2kM6XQOG71 — CBS News (@CBSNews) 7 листопада 2018 р.

Что интересно, двое губернаторов, которые одержали победу на выборах в США, имеют украинские корни, а в Конгресс прошло рекордное количество женщин.

Похороны Екатерины Гандзюк

7 ноября в Херсоне похоронили общественную активистку Екатерину Гандзюк. 33-летняя активистка умерла 4 ноября через 96 дней после нападения, когда ее обожгли серной кислотой.

Провести в последний путь активистку и херсонскую чиновницу пришли несколько сотен людей.



В Херсоне похоронили Екатерину Гандзюк

Смотрите видео с церемонии прощания с Екатериной Гандзюк:

В день похорон Гандзюк под зданием областной полиции в Херсоне устроили пикет. Участники акции зажгли дымовые шашки.

Дымовые шашки бросили также в дом вероятного фигуранта покушения на активистку Игоря Павловского. Он был помощником нардепа от БПП Николая Паламарчука. На заборе возле дома Павловского появились надписи "Павловский – убийца" и "Смерть собаке".

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Заявление Луценко на столе у Порошенко

Генеральный прокурор Юрий Луценко подал президенту Петру Порошенко заявление об отставке с занимаемой должности. Эту информацию подвтердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

6 ноября во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Луценко заявил, что подаст в отставку.

После этого по просьбе первого вице-спикера Ирины Геращенко вопрос о возможности отставки Луценко с должности генерального прокурора поставили на рейтинговое голосование. "За" проголосовали 38 нардепов, 116 – "против".

Протеств "евробляхаров"

Под Верховной Радой собрались на акцию протеста около 2 тысяч митингующих и несколько сотен автомобилей.

"Евробляхары" требовали от нардепов принятия законопроектов, которые снизят акциз на растаможку машин.

В июле такой законопроект приняли в первом чтении, после этого нардепы больше не возвращались к рассмотрению этого документа.



Под Радой митинговали "евробляхары"/24 Канал