В США во время выборов в Конгресс зафиксированы попытки дезинформации избирателей

Правительство Соединенных Штатов Америки расследует появление дезинформационных публикаций в соцсетях в день выборов в Конгресса страны.

Об этом сообщила служба "Голос Америки".

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Власти страны совместно с правоохранительными органами и руководством социальных сетей проводит расследование появления дезинформационных постов в день голосования.

Отмечается, что пока неизвестно кто стоит за публикацией этих сообщений.

Издание напомнило, что в мае спонсоры российской "фабрики троллей", которая в 2016 году вмешивалась в президентские выборы в США, запустили накануне промежуточных выборов в Конгресс новый американский сайт под названием USAReally.

На сайте утверждается, что его цель – предоставлять американцам "объективную и независимую" информацию, однако интерфейс сайта выглядит довольно просто, и его российское происхождение бросается в глаза, учитывая грамматические ошибки и многочисленные ссылки на российские социальные сети.

Напомним, американцы выбирают Конгресс. 6 ноября граждане США голосуют за новых членов Палаты представителей и 35 членов Сената. Кроме того, граждане должны избрать 36 губернаторов.



Добавим, что ранее правительство США заявило, что Россия, Китай и Иран стремятся повлиять на промежуточные выборы в Конгресс, что сейчас проходят в стране. В Вашингтоне считают, что эти страны имеют целью использовать СМИ и социальные сети для продвижения дезинформации и рекламы с целью увеличения разногласий в американском обществе.