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      У США під час виборів до Конгресу зафіксовано спроби дезінформації виборців

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      У США проходять вибори до Конгресу
      У США проходять вибори до Конгресу / Фото з відкритих джерел

      Уряд Сполучених Штатів Америки розслідує появу дезінформаційних публікацій у соцмережах в день виборів до Конгресу країни.

      Про це повідомила служба "Голос Америки".

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      Влада країни спільно з правоохоронними органами та керівництвом соціальних мереж проводить розслідування появи дезінформаційних постів у день голосування.

      Зазначається, що наразі невідомо хто стоїть за публікацією цих повідомлень.

      Видання нагадало, що у травні спонсори російської "фабрики тролів", яка у 2016 році втручалася в президентські вибори у США, запустили напередодні проміжних виборів до Конгресу новий американський сайт під назвою USAReally.

      На сайті стверджується, що його мета – надавати американцям "об'єктивну і незалежну" інформацію, проте інтерфейс сайту виглядає доволі просто, і його російське походження впадає в очі, беручи до уваги граматичні помилки та численні посилання на російські соціальні мережі.

      Нагадаємо, американці обирають Конгрес. 6 листопада громадяни США голосують за нових членів Палати представників і за 35 членів Сенату. Крім того, громадяни мають обрати 36 губернаторів.

      Додамо, що раніше уряд США заявив, що Росія, Китай та Іран прагнуть вплинути на проміжні вибори до Конгресу, що наразі проходять у країні. У Вашингтоні вважають, що ці країни мають на меті використати ЗМІ та соціальні мережі для просування дезінформації та реклами з метою збільшення розбіжностей в американському суспільстві.

      Теги: Новини політики Новини США Вибори у США
      Джерело: 24 Канал
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