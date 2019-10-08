Главные новости 8 октября: льготы и выплаты для УБД не отменят, газовое соглашение с Россией

Премьер Алексей Гончарук заверил, что власть не собирается отменять никаких льгот и социальных выплат ни одной из категорий участников боевых действий. Украина хочет заключить договор на транзит российского газа на 10 лет, а в РФ предлагают только 1 год. В ДТП погибли чиновники полиции Николаевщины. Объявили имена лауреатов Нобелевской премии по физике. Такими были главные новости 8 октября.

Главные новости вторника, 8 октября, в Украине и мире.

Льготы и соцвыплаты для участников боевых действий

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что власть не собирается отменять никаких льгот и социальных выплат ни одной из категорий участников боевых действий. В то же время расходы на оборону в 2020 году, наоборот, увеличатся.

Узнайте, на сколько увеличатся расходы на оборону в 2020 году

С идеей отменить льготы и социальные выплаты участникам боевых действий, которые служили по контракту, накануне выступила нардеп от партии "Слуга народа" Галина Третьякова.

В публичной плоскости звучат такие идеи по поводу того, что: "измена, измена!", что мы планируем уменьшить расходы на оборону, отменить какие-то социальные льготы. Это неправда,

– заявил на брифинге Гончарук.

Все виды помощи, социальные выплаты для военнослужащих не только не будут не уменьшены, а наоборот – увеличены, заверила в свою очередь министр финансов Оксана Маркарова.

"Если говорить о денежном обеспечении военнослужащих, в том числе выходном пособии, в проекте госбюджета оно увеличено. Все единовременные пособия в случае гибели или частичной потери трудоспособности тоже полностью заложены в госбюджете на 2020 год", – сказала Маркарова.

Газовые переговоры

Новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, России и Евросоюза о транзите российского газа состоится 28 октября. Украина хочет заключить договор на транзит газа на 10 лет, а в России предлагают – только на 1 год.

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что с точки зрения нормативной базы, можно взять старый контракт на транзит газа и продлить его на некоторое время. Это – идея президента России Владимира Путина.

Почему Россия хочет заключить краткосрочный договор?

Россия надеется достроить газопроводы в обход Украины в 2020 году. Так, газопровод "Северный поток-2" готов уже на 83%, а для завершения нужно еще 4-5 недель.

"В отношении украинской ГТС, это одна из инфраструктур, она должна конкурировать с другими, обеспечивать равные конкурентные цены на прокачку газа", – сказал Новак.

Переговоры о транзите российского газа через Украину состоятся 28 октября / Фото "Главком"

ДТП с руководителями полиции Николаевщины

Смертельная авария случилась неподалеку от села Шевченково вблизи Николаева. Заместитель главы полиции Николаевской области Сергей Сидоренко утром выехал на Toyota Camry в направлении Херсона. Его авто столкнулось с внедорожником Lexus, ехавшим по встречной полосе.

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После столкновения оба автомобиля вылетели на обочину. Водитель и пассажир Toyota – Сидоренко и и.о. начальника управления противодействия наркопреступности полиции области Владимир Илличко – погибли на месте происшествия. А водителя Lexus в больницу забрала "скорая".

Полиция взялась за расследование автокатастрофы.



Фото с места аварии, в которой погибли чиновники полиции Николаевщины / Фото Novosti-N.org

Нобелевская премия по физике

В Стокгольме объявили имена обладателей Нобелевской премии по физике в 2019 году. Ее получили Джеймс Пиблз и астронавты Мишель Майор и Дидье Кело за работы в области астрономии и астрофизики.

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В частности, наградой отметили Пиблза – "за теоретические открытия в физической космологии".

Также престижную награду получили астронавты Майор и Кело "за обнаружение экзопланеты, которая вращалась вокруг звезды солнечного типа". Они открыли первые известные экзопланеты – в 1992 году рядом с нейтронной звездой, в 1995 – рядом с обычной звездой.

Что такое экзопланета?Это планета, дрейфующая в космическом пространстве, или вращающаяся вокруг какой-то звезды, но не вокруг Солнца. По состоянию на 2015 год точно установлено существование 1900 экзопланет в 1202 планетных системах.

"Лауреаты Нобелевской премии по физике этого года Майор и Кело исследовали нашу домашнюю галактику – Млечный Путь, ища неведомые миры. В 1995 году они совершили первое открытие планеты вне нашей Солнечной системы. Это была экзопланета, которая вращалась вокруг звезды солнечного типа 51 Пегаса", – говорится на официальной странице Нобелевской премии в твиттере.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

Церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря в Стокгольме – в день смерти шведского предпринимателя и исследователя Альфреда Нобеля.

Сумма каждой премии в 2019 году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).