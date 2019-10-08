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      Главные новости 8 октября: льготы и выплаты для УБД не отменят, газовое соглашение с Россией

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      Новости Украины сегодня 8 октября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 8 октября / Коллаж 24 канала

      Премьер Алексей Гончарук заверил, что власть не собирается отменять никаких льгот и социальных выплат ни одной из категорий участников боевых действий. Украина хочет заключить договор на транзит российского газа на 10 лет, а в РФ предлагают только 1 год. В ДТП погибли чиновники полиции Николаевщины. Объявили имена лауреатов Нобелевской премии по физике. Такими были главные новости 8 октября.

      Главные новости вторника, 8 октября, в Украине и мире.

      Льготы и соцвыплаты для участников боевых действий

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что власть не собирается отменять никаких льгот и социальных выплат ни одной из категорий участников боевых действий. В то же время расходы на оборону в 2020 году, наоборот, увеличатся.

      Узнайте, на сколько увеличатся расходы на оборону в 2020 году

      С идеей отменить льготы и социальные выплаты участникам боевых действий, которые служили по контракту, накануне выступила нардеп от партии "Слуга народа" Галина Третьякова.

      В публичной плоскости звучат такие идеи по поводу того, что: "измена, измена!", что мы планируем уменьшить расходы на оборону, отменить какие-то социальные льготы. Это неправда,
      – заявил на брифинге Гончарук.

      Все виды помощи, социальные выплаты для военнослужащих не только не будут не уменьшены, а наоборот – увеличены, заверила в свою очередь министр финансов Оксана Маркарова.

      "Если говорить о денежном обеспечении военнослужащих, в том числе выходном пособии, в проекте госбюджета оно увеличено. Все единовременные пособия в случае гибели или частичной потери трудоспособности тоже полностью заложены в госбюджете на 2020 год", – сказала Маркарова.

      видатки на оборону військо ЗСУ гроші бюджет 2020

      Газовые переговоры

      Новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, России и Евросоюза о транзите российского газа состоится 28 октября. Украина хочет заключить договор на транзит газа на 10 лет, а в России предлагают – только на 1 год.

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      Министр энергетики России Александр Новак заявил, что с точки зрения нормативной базы, можно взять старый контракт на транзит газа и продлить его на некоторое время. Это – идея президента России Владимира Путина.

      Почему Россия хочет заключить краткосрочный договор?

      Россия надеется достроить газопроводы в обход Украины в 2020 году. Так, газопровод "Северный поток-2" готов уже на 83%, а для завершения нужно еще 4-5 недель.

      "В отношении украинской ГТС, это одна из инфраструктур, она должна конкурировать с другими, обеспечивать равные конкурентные цены на прокачку газа", – сказал Новак.

      транзит газу Росія Україна ГТС газові переговориПереговоры о транзите российского газа через Украину состоятся 28 октября / Фото "Главком"

      ДТП с руководителями полиции Николаевщины

      Смертельная авария случилась неподалеку от села Шевченково вблизи Николаева. Заместитель главы полиции Николаевской области Сергей Сидоренко утром выехал на Toyota Camry в направлении Херсона. Его авто столкнулось с внедорожником Lexus, ехавшим по встречной полосе.

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      После столкновения оба автомобиля вылетели на обочину. Водитель и пассажир Toyota – Сидоренко и и.о. начальника управления противодействия наркопреступности полиции области Владимир Илличко – погибли на месте происшествия. А водителя Lexus в больницу забрала "скорая".

      Полиция взялась за расследование автокатастрофы.

      ДТП аварія Миколаївська область поліція жертви фото
      Фото с места аварии, в которой погибли чиновники полиции Николаевщины / Фото Novosti-N.org

      Нобелевская премия по физике

      В Стокгольме объявили имена обладателей Нобелевской премии по физике в 2019 году. Ее получили Джеймс Пиблз и астронавты Мишель Майор и Дидье Кело за работы в области астрономии и астрофизики.

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      • В частности, наградой отметили Пиблза – "за теоретические открытия в физической космологии".
      • Также престижную награду получили астронавты Майор и Кело "за обнаружение экзопланеты, которая вращалась вокруг звезды солнечного типа". Они открыли первые известные экзопланеты – в 1992 году рядом с нейтронной звездой, в 1995 – рядом с обычной звездой.

      Что такое экзопланета?Это планета, дрейфующая в космическом пространстве, или вращающаяся вокруг какой-то звезды, но не вокруг Солнца. По состоянию на 2015 год точно установлено существование 1900 экзопланет в 1202 планетных системах.

      "Лауреаты Нобелевской премии по физике этого года Майор и Кело исследовали нашу домашнюю галактику – Млечный Путь, ища неведомые миры. В 1995 году они совершили первое открытие планеты вне нашей Солнечной системы. Это была экзопланета, которая вращалась вокруг звезды солнечного типа 51 Пегаса", – говорится на официальной странице Нобелевской премии в твиттере.

      Церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря в Стокгольме – в день смерти шведского предпринимателя и исследователя Альфреда Нобеля.

      Сумма каждой премии в 2019 году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Николаева Нобелевская премия Жертвы Полиция Аварии и ДТП Евросоюз Украина – Россия Газовый контракт Оксана Маркарова Алексей Гончарук Бюджет 2020 Деньги Вооруженные силы Украины Газ
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