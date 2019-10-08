Головні новини 8 жовтня: пільги та виплати для УБД не скасують, газова угода з Росією

Прем’єр Олексій Гончарук запевнив, що влада не збирається скасовувати жодних пільг і соціальних виплат жодним категоріям учасників бойових дій. Україна хоче укласти угоду на транзит російського газу на 10 років, а в РФ пропонують лише 1 рік. В ДТП загинули високопосадовці поліції Миколаївщини. Оголосили імена володарів Нобелівської премії з фізики. Такими були головні новини 8 жовтня.

Головні новини вівторка, 8 жовтня, в Україні та світі:

Пільги і соцвиплати для учасників бойових дій

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що влада не збирається скасовувати жодних пільг і соціальних виплат жодним категоріям учасників бойових дій. Водночас видатки на оборону у 2020 році, навпаки, збільшаться.

Дізнайтеся, наскільки збільшаться видатки на оборону у 2020 році

З ідеєю скасувати пільги і соціальні виплати учасникам бойових дій, які служили за контрактом, напередодні виступила нардепка від партії "Слуга народу" Галина Третьякова.

В публічній площині лунають такі ідеї з приводу того, що: "зрада, зрада!", що ми плануємо зменшити видатки на оборону, скасувати якісь соціальні пільги. Це неправда,

– заявив на брифінгу Гончарук.

Всі види допомоги, соціальні виплати для військовослужбовців не тільки не будуть не зменшені, а навпаки – збільшені, запевнила у свою чергу міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"Якщо говорити про грошове забезпечення військовослужбовців, у тому числі вихідну допомогу, у проєкті держбюджету вона збільшена. Всі одноразові допомоги у разі загибелі чи часткової втрати працездатності теж повністю закладені в держбюджеті на 2020 рік", – сказала Маркарова.

Газові переговори

Новий раунд тристоронніх переговорів за участю України, Росії та Євросоюзу про транзит російського газу відбудеться 28 жовтня. Україна хоче укласти угоду на транзит газу на 10 років, а в Росії пропонують – лише на 1 рік.

Читайте також: У Кремлі категорично проти залучення США до нормандського формату

Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що з погляду нормативної бази, можна взяти старий контракт на транзит газу та продовжити його на якийсь час. Це – ідея президента Росії Володимира Путіна.

Чому Росія хоче укласти коротку угоду?

Росія сподівається добудувати газопроводи в обхід України у 2020 році. Так, газогін "Північний потік-2" готовий уже на 83%, а для завершення його потрібно ще 4-5 тижнів.

"Щодо української ГТС, це одна з інфраструктур, вона має конкурувати з іншими, забезпечувати рівні конкурентні ціни на прокачку газу", – сказав Новак.



Переговори про транзит російського газу через Україну відбудуться 28 жовтня / Фото "Главком"

ДТП з керівниками поліції Миколаївщини

Смертельна аварія трапилась неподалік від села Шевченкове поблизу Миколаєва. Заступник голови поліції Миколаївської області Сергій Сидоренко вранці виїхав на Toyota Camry у напрямку Херсона. Його авто зіткнулося із позашляховиком Lexus, що їхав по зустрічній смузі.

Читайте також: На автоперегонах у Черкасах автомобіль в’їхав у натовп та збив людину: відео 18+

Після зіткнення обидва автомобілі вилетіли на узбіччя. Водій і пасажир Toyota – Сидоренко та в. о. начальника управління протидії наркозлочинності поліції області Володимир Іллічко – загинули на місці події. А водія Lexus до лікарні забрала "швидка".

Поліція взялася за розслідування автокатастрофи.



Фото з місця аварії, в якій загинули високопосадовці поліції Миколаївщини / Фото Novosti-N.org

Нобелівська премія з фізики

У Стокгольмі оголосили імена володарів Нобелівської премії з фізики у 2019 році. Її отримали Джеймс Піблз та астронавти Мішель Майор і Дідьє Келоз за роботи в галузі астрономії та астрофізики.

До теми: Нобелівська премія з медицини 2019: хто її отримав

Зокрема, нагородою відзначили Піблза – "за теоретичні відкриття у фізичній космології".

Також престижну нагороду отримали астронавти Майор та Келоз "за виявлення екзопланети, яка оберталася навколо зірки сонячного типу". Вони відкрили перші відомі екзопланети – в 1992 році поряд з нейтронною зіркою, в 1995 – поруч зі звичайною зіркою.

Що таке екзопланета? Це планета, що дрейфує космічним простором, або обертається навколо якоїсь зорі, але не навколо Сонця. Станом на 2015 рік достеменно встановлене існування 1900 екзопланет у 1202 планетних системах.

"Цьогорічні лауреати Нобелівської премії з фізики Майор та Келоз дослідили нашу "домашню" галактику – Чумацький Шлях, шукаючи невідомі світи. У 1995 році вони здійснили перше відкриття планети поза нашою Сонячною системою. Це була екзопланета, що оберталася навколо зірки сонячного типу, – 51 Пегаса", – мовиться на офіційній сторінці Нобелівської премії у твіттері.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

Церемонія нагородження лауреатів пройде 10 грудня у Стокгольмі – в день смерті шведського підприємця та відкривача Альфреда Нобеля.

Сума кожного премії у 2019 році становить 9 мільйонів шведських крон (понад 900 тисяч доларів США).