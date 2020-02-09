Главные новости 9 февраля: впервые коронавирусом заразился украинец, непогода ударила по Европе

Зарегистрирован случай, когда смертельным коронавирусом из Китая заразился украинец. В нескольких странах Европы бушует непогода. Путин и Лукашенко наконец договорились о поставках нефти. Такими были главные новости 9 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Коронавирус добрался до граждан Украины

У одного из украинцев, который находится на борту лайнера Diamond Princess, выявили коронавирус 2019-nCoV. Сейчас он находится в одной из японских больниц на лечении, поскольку именно в Японии Diamond Princess находится на карантине. Лечить украинца будут минимум 14 дней в условиях изоляции под соответствующим медицинским наблюдением. Состояние мужчины пока удовлетворительное. В МИД говорят, что "с госпитализированным поддерживается связь", а ситуация находится на контроле министра иностранных дел и посольства Украины в Японии.

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Известно, что заразился 20-летний член экипажа судна. Вместе с ним вирус обнаружили еще у четырех филиппинцев: они также являются членами экипажа. Всего на борту Diamond Princess находятся еще 24 украинца. По информации СМИ, двое из них имеют симптомы заражения коронавирусом.

В Государственные пограничной службе Украины заявили, что они у них есть перечень всех граждан, которые находятся на изолированном судне Diamond Princess. Когда те вернутся в Украину, то за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение. Впрочем, как отмечает Министерство здравоохранения, дата их возвращения на Родину пока неизвестна. Известно, что те, у кого коронавирус не обнаружили, сейчас ждут результатов теста и будут оставаться на судне не менее чем 14 дней.

Граждане каких стран заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess:

Японии – 28 человек;

США – 14;

Австралии – 7;

Канады – 7;

Филиппин – 5;

Гонконга – 3;

Китая – 2;

Новой Зеландии – 1;

Аргентины – 1;

Великобритании – 1;

Украины – 1.

9 февраля установили 70 случаев заражения на судне. Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а потом сошел на берег в Гонконге. На борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа.

По состоянию на 9 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 813 человек. Общее количество инфицированных – примерно 35 тысяч во всех странах мира.

Коронавирус 2019-nCoV – что это? Это новый член семьи коронавирусов, который еще не изучило человечество. Он происходит от животных, поэтому большинство инфицированных работали на рынке, или покупали там мясо или морепродукты.



Вирус вызывает пневмонию. Больные имеют кашель, лихорадку и затруднение дыхания. Во время лечения не эффективны ни антибиотики, ни противовирусные препараты. В больнице больным могут поддерживать жизнедеятельность легких и других органов, но выздоровление зависит от их иммунной системы. Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что вирус обычно передается от одного человека к другому. От болезни умирают примерно 9% инфицированных.



Мифы и правда о коронавирусе/ Инфографика 24 канала

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По Европе ударили мощные штормы и ураганы

Во всей Европе бушует непогода. В частности, к Бельгии приближается ураган Сиара, а к Германии – Забинет. По прогнозам метеорологов, порывы ветра будут достигать от 100 до 175 километров в час.

В Бельгии объявили оранжевый уровень штормовой тревоги из-за приближения урагана. Это первая ступень "абсолютной тревоги" (кроме более опасных красной и фиолетовой), который предполагает повышенный риск убытков от стихийного бедствия.

Ураган начался здесь примерно в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) 9 февраля. А завершиться непогода должна утром 10 числа. В связи с непогодой власти страны сообщили о вероятных задержках с авиа- и железнодорожным движением. Кроме того, перенесли воскресные футбольные матчи.

Что касается Германии, то здесь опасную ситуацию прогнозируют в ночью на 10 февраля. Правда, немецкая железная дорога Deutsche Bahn уже предупредила о возможных проблемах с железнодорожным сообщением и рекомендовала пассажирам воздержаться от поездок. Крупнейшие транспортные осложнения ожидают на Севере и Западе Германии.

Между тем, шторм Сиара обрушился и на Великобританию. Сильный ветер и проливные дожди по всей стране повлияли на работу железнодорожного транспорта и аэропортов. На многих автомагистралях движение ограничено из-за аварий или поваленных деревьев и электроопор.

Шторм Сиара в Великобритании

Кроме того, аэропорт "Хитроу" заявил, что принял совместное решение со своими партнерами о сокращении расписания. Авиакомпания British Airways отменила несколько рейсов из аэропортов Соединенного Королевства. В то же время железнодорожная компания Network Rail ввела общее ограничение скорости в 50 миль в час. А в проливе Дувр закрыты все порты. Поэтому есть определенные проблемы с паромным сообщением.

Смотрите видео жесткой посадки самолета в аэропорту Бирмингема из-за сильного ветра:

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Беларусь все же получит нефть из РФ: Путин и Лукашенко договорились

Хозяин Кремля Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь в 2020 году. Президент РФ пообещал снять ограничения по допуску к транзитной трубе "Транснефти". Переговоры политиков состоялись в Сочи 7 февраля.

Беларуси не требуется никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым ценам, и не более,

– заявил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой.

Он отметил, что это было главным требованием президента Лукашенко. По словам белорусского вице-премьера, Путин пообещал способствовать тому, чтобы российские компании продавали нефть в Беларусь именно на таких условиях.

Кроме того, Крутой отметил, что Минск будет вести переговоры относительно поставок нефти со всеми субъектами российского нефтяного рынка, а не только с крупными компаниями.

Почему между Россией и Беларусью возникли споры о нефти

Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны никак не могли прийти к согласию по ряду вопросов.

Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Белорусский лидер возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых.

Впоследствии, в Беларуси заявляли о поиске альтернативных источников.

Россия прекратила поставлять Беларуси нефть, но это продлилось всего несколько дней. Последняя смогла добиться лишь того, чтобы не платить премии поставщикам.

Заметим! Белорусский президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются самыми большими конкурентами России на нефтяном рынке. Впрочем ,эксперты не исключают, что белорусский лидер прибег к банальному шантажу, чтобы завоевать для своей страны лучшие условия.

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"Донбасс Арена" в оккупированном Донецке вошла в список лучших стадионов в истории ЛЧ

Стадион "Донбасс Арена", который располагается в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке, занял 23 место в рейтинге лучших стадионов в истории Лиги чемпионов. Во время определения лучших стадионов учитывали их архитектуру, атмосферу и матчи, которые здесь проводились. Соответствующий рейтинг составил журнал FouFourTwo.

Лучшие стадионы в истории Лиги чемпионов

1. "Сигнал Идуна Парк" или "Вестфаленстадион" – "Боруссия" Дортмунд (Германия);

2. "Энфилд" – "Ливерпуль" (Англия);

3. "Камп Ноу" – "Барселона (Испания);

4. "Селтик Пар" – "Селтик" (Шотландия);

5. "Сантьяго Бернабеу" – "Реал" Мадрид (Испания);

22. "Шюкрю Сарачоглу – "Фенербахче" (Турция);

23. "Донбасс Арена" – "Шахтер" Донецк (Украина);

24. "Георгиос Караискакис" – "Олимпиакос" Пирей (Греция).

Что известно о "Донбасс Арене"? "Донбасс Арена" в довоенное время был домашним стадионом местного "Шахтера" и настоящей визитной карточкой города. В целом он вмещал свыше 51 тысячи 500 зрителей и даже на матчи внутреннего чемпионата на "Арену" приходили более 40 тысяч зрителей.



Кроме "Шахтера", домашние матчи на стадионе проводила сборная Украины, в частности, во время домашнего "Евро-2012". Последний раз в Лиге чемпионов "горняки" играли на родном стадионе 27 ноября 2013 года против испанского "Реал Сосьедад".



Позже, в 2014 году, после вооруженной агрессии России донецкий "Шахтер" прекратил принимать матчи на домашнем стадионе. "Донбасс Арена" до сих пор находится под оккупацией боевиков.



Лучшие стадионы в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo