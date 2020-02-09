Головні новини 9 лютого: вперше коронавірусом заразився українець, негода вдарила по Європі

Зареєстровано випадок, коли смертельним коронавірусом із Китаю заразився Українець. У кількох країнах Європи вирує негода. Путін і Лукашенко нарешті домовилися про постачання нафти. Такими були головні новини 9 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Коронавірус дістався громадян України

В одного з українців, який перебуває на борту лайнера Diamond Princess, виявили коронавірус 2019-nCoV. Зараз він перебуває у одній із японських лікарень на лікуванні, оскільки власне в Японії Diamond Princess перебуває на карантині. Лікуватимуть українця щонайменше 14 днів в умовах ізоляції під відповідним медичним спостереженням. Стан чоловіка наразі є задовільним. У МЗС кажуть, що "зі шпиталізованим підтримується зв’язок", а ситуація перебуває на контролі міністра закордонних справ та посольства України в Японії.

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Відомо, що заразився 20-річний член екіпажу судна. Разом із ним вірус виявили ще у чотирьох філіппінців: вони також є членами екіпажу. Загалом на борту Diamond Princess перебувають ще 24 українці. За інформацією ЗМІ, двоє з них мають симптоми зараження коронавірусом.

У Державні прикордонній службі України заявили, що вони мають перелік усіх громадян, які перебувають на ізольованому судні Diamond Princess. Коли ті повернуться до України, то за ними буде встановлено медико-санітарне спостереження. Втім, як зазначає Міністерство охорони здоров'я, дата їх повернення на Батьківщину поки є невідомою. Відомо, що ті, у кого коронавірус не виявили, зараз чекають на результати тесту та залишатимуться на судні не менше ніж 14 днів.

Громадяни яких країн заразилися коронавірусом на лайнері Diamond Princess:

Японії – 28 осіб;

США – 14;

Австралії – 7;

Канади – 7;

Філіппін – 5;

Гонконгу – 3;

Китаю – 2;

Нової Зеландії – 1;

Аргентини – 1;

Великої Британії – 1;

України – 1.

9 лютого встановили 70 випадків зараження на судні. Кажуть, що пасажирів заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі. На борту лайнера Diamond Princess перебувають 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу.

Станом на 9 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 813 людей. Загальна кількість інфікованих – приблизно 35 тисяч у всіх країнах світу.

Коронавірус 2019-nCoV – що це? Це новий член сім’ї коронавірусів, який ще не вивчило людство. Він походить від тварин, тому більшість інфікованих працювали на ринку, або купували там м’ясо чи морепродукти. Вірус викликає пневмонію. Хворі мають кашель, лихоманку та утруднення дихання. Під час лікування не є ефективними ні антибіотики, ні противірусні препарати. У лікарні хворим можуть підтримувати життєдіяльність легенів та інших органів, але одужання залежить від їхньої імунної системи. Національна комісія з охорони здоров’я Китаю підтвердила, що вірус зазвичай передається від одної людини до іншої. Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

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По Європі вдарили потужні шторми та урагани

У всій Європі вирує негода. Зокрема, до Бельгії наближається ураган Сіара, а до Німеччини – Забіне. За прогнозами метеорологів, пориви вітру сягатимуть від 100 до 175 кілометрів за годину.

У Бельгії оголосили помаранчевий рівень штормової тривоги через наближення буревію. Це перша ступінь "абсолютної тривоги" (крім більш небезпечних червоної і фіолетової), що передбачає підвищений ризик збитків від стихійного лиха.

Ураган розпочався тут приблизно о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) 9 лютого. А завершитися негода має уранці 10 числа. У зв’язку з негодою влада країни повідомила про імовірні затримки з авіа- та залізничним рухом. Крім того, перенесли недільні футбольні матчі.

Щодо Німеччини, то тут найнебезпечнішу ситуацію прогнозують уночі проти 10 лютого. Щоправда, німецька залізниця Deutsche Bahn уже попередила про можливі проблеми із залізничним сполученням і рекомендувала пасажирам утриматися від поїздок. Найбільші транспортні ускладнення очікують на Півночі та Заході Німеччини.

Тим часом, шторм Сіара обвалився й на Велику Британію. Сильний вітер і проливні дощі по всій країні вплинули на роботу залізничного транспорту та аеропортів. На багатьох автомагістралях рух обмежено через аварії або повалені дерева та електроопори.

Шторм Сіара у Великій Британії

Крім того, аеропорт "Хітроу" заявив, що ухвалив спільне рішення зі своїми партнерами про скорочення розкладу. Авіакомпанія British Airways скасувала кілька рейсів з аеропортів Сполученого Королівства. Водночас залізнична компанія Network Rail запровадила загальне обмеження швидкості у 50 миль за годину. А у протоці Дувр закрито всі порти. Тому є певні проблеми з паромним сполученням.

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Білорусь все ж отримає нафту з РФ: Путін і Лукашенко домовилися

Господар Кремля Володимир Путін і білоруський президент Олександр Лукашенко домовилися про постачання нафти у Білорусь у 2020 році. Президент РФ пообіцяв зняти обмеження щодо допуску до транзитної труби "Транснафти". Перемовини політиків відбулися в Сочі 7 лютого.

Білорусі не потрібно ніяких спеціальних ексклюзивних умов. Ми хочемо купувати нафту за світовими цінами, і не більше,

– заявив перший віцепрем'єр Білорусі Дмитро Крутий.

Він зазначив, що це було головною вимогою президента Лукашенка. За словами білоруського віцепрем'єра, Путін пообіцяв сприяти тому, щоб російські компанії продавали нафту у Білорусь саме на таких умовах.

Крім того, Крутий зазначив, що Мінськ вестиме переговори щодо поставок нафти з усіма суб'єктами російського нафтового ринку, а не лише з великими компаніями.

Чому між Росією та Білоруссю виникли суперечки про нафту

Ситуація з російською нафтою у Білорусі була аналогом ситуації з російським газом в Україні – контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони ніяк не могли дійти згоди у низці питань.

Олександр Лукашенко вже погрожував Росії обмеженням обсягів транзиту російської нафти територією Білорусі. Білоруський лідер обурився пропозицією Росії купувати нафту за цінами, вищими за світові.

Згодом, у Білорусі заявляли про пошук альтернативних джерел.

Росія припинила постачати Білорусі нафту, але це протривало лише декілька днів. Остання змогла домогтися лише того, аби не платити премії постачальникам.

Зауважимо! Білоруський президент хотів залучити до цього США або Саудівську Аравію, які є чи не найбільшими конкурентами Росії на нафтовому ринку. Втім ,експерти не виключають, що білоруський лідер вдався до банального шантажу, аби вибороти для своєї держави кращі умови. Зверніть увагу! Росія звинуватила Норвегію у порушенні угоди щодо архіпелагу Шпіцберген: що про це відомо

"Донбас Арена" в окупованому Донецьку увійшла у список найкращих стадіонів в історії ЛЧ

Стадіон "Донбас Арена", який розташовується в окупованому проросійськими бойовиками Донецьку, посів 23 місце у рейтингу найкращих стадіонів в історії Ліги чемпіонів. Під час визначення найкращих стадіонів враховували їхню архітектура, атмосфера та матчі, що ту проводили. Відповідний рейтинг склав журнал FouFourTwo.

Найкращі стадіони в історії Ліги чемпіонів

1. "Сигнал Ідуна Парк" або "Вестфаленстадіон" – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина);

2. "Енфілд" – "Ліверпуль" (Англія);

3. "Камп Ноу" – "Барселона (Іспанія);

4. "Селтік Пар" – "Селтік" (Шотландія);

5. "Сантьяго Бернабеу" – "Реал" Мадрид (Іспанія);

22. "Шюкрю Сарачоґлу" – "Фенербахче" (Туреччина);

23. " Донбас Арена " – "Шахтар" Донецьк (Україна);

" – "Шахтар" Донецьк (Україна); 24. "Георгіос Караїскакіс" – "Олімпіакос" Пірей (Греція).

Що відомо про "Донбас Арену"?"Донбас Арена" у довоєнний час був домашнім стадіоном місцевого "Шахтаря" та справжньою візитівкою міста. Загалом він уміщав понад 51 тисячу 500 глядачів і навіть на матчі внутрішнього чемпіонату на "Арену" приходили понад 40 тисяч глядачів.



Крім "Шахтаря", домашні матчі на стадіоні проводила збірна України, зокрема, під час домашнього "Євро-2012". Востаннє у Лізі чемпіонів "гірники" грали на рідному стадіоні 27 листопада 2013 року проти іспанського "Реал Сосьєдад".



Пізніше, у 2014 році, після збройної агресії Росії донецький "Шахтар" припинив приймати матчі на домашньому стадіоні. Нині "Донбас Арена" досі перебуває під окупацією бойовиків.



Найкращі стадіони в історії Ліги чемпіонів за версією FourFourTwo