Главные новости 9 ноября: задержание украинца Мазура, начало разведения в Петровском

В Польше по требованию России задержали ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура. В районе Петровского в Донецкой области как украинские воины, так и оккупанты начали разводить войска. В Украине отметили день украинского языка. Такими были главные новости 9 ноября.

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Задержание Игоря Мазура в Польше: что об этом известно

В Польше задержали добровольца, ветерана войны на Донбассе, работника Секретариата уполномоченного по правам человека Игоря Мазура (позывной "Тополь"). Он должен был посетить официальное мероприятие по приглашению польской стороны, однако пограничники задержали его на запрос России через Интерпол.

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Впоследствии вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская заявила, что задержание Мазура – только техническое исполнение Польшей международных обязательств и украинец "стал жертвой действий восточных соседей", которые внесли его в базу Интерпола.

По ее словам, Мазура внесли в реестр задержаний Интерпола российские спецслужбы. На сайте УНСО рассказали, что Игоря Мазура задержали на запрос Следственного комитета РФ, который подал украинца в международный розыск – мол, тот участвовал в боях в Первой чеченской войне против федеральных российских войск. Заметим, что именно по такому обвинению в России задержали и осудили Николая Карпюка и Станислава Клиха.

Глава украинского МВД Арсен Аваков, со своей стороны, отметил, что Россия нарушила статьи 2 и 3 Устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование и вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера. Чиновник добавил, что МВД Украины немедленно обратилось в Генеральный секретариат Интерпола из-за новой попытки России "неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины".



Игорь Мазур

Кроме того, Малгожата Гошевская пообещала, что в Польше тщательно будут расследовать это дело, а также пообещала личную помощь.

Это – наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести. Мы не можем поддаться на провокацию. Мы не можем быть актерами российского сценария,

– считает вице-спикер Сейма.

Отметим, что к Мазуру сначала не допускали никого из украинских дипломатических представителей в Польше. Однако впоследствии консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый все же провел с ним встречу. По словам последнего, детали дела консулам неизвестны, а вопрос экстрадиции украинца в ​​РФ будет решать польский суд.

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Разведение войск в районе Петровского стартовало

На участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка – Петровское Донецкой области как украинские воины, так и боевики начали разводить свои силы и средства. Также обе стороны в знак подтверждения запустили белую ракету.

В пресс-штабе ООС сообщили, что после запуска ракет с обеих сторон зеркально началось разведения сил и средств, то есть техники, вооружения и личного состава. Этот процесс непосредственного перемещения техники на заранее подготовленные позиции будет длится 3 дня.

Далее по графику начнется разминирование территорий, а уже после того начнется демонтаж фортификационных сооружений и других укреплений.

На 29 сутки украинская сторона проинформирует о том, что все проведено и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проведут верификацию выполненных мероприятий.

Отметим, что российская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе поздравила начало разведения сил у Петровского. Аналогичное заявление прозвучало и со стороны ОБСЕ. В организации разведение войск в районе Петровского назвали "шагом к достижению прогресса", а также пообещали в дальнейшем способствовать движению по этому пути.

Что известно о разведении войск в Богдановке – Петровском: смотрите видео 24 канала



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

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День украинского языка в Украине

9 ноября в Украине отмечали День украинской письменности и языка. Не остались в стороне от этого дня и известные украинские политики.

В частности, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинский язык никогда не должен стать причиной раздора, а должен объединять ради светлого будущего Украины и ее граждан.

"Пока существует язык – существует и государство. Давайте беречь наш самый ценный клад! С Днем украинской письменности и языка", – отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Свои поздравления по случаю Дня письменности и языка произнес и пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он признался, что до 1997 года почти не разговаривал на украинском языке, ведь в Одесской области, где родился, общались на суржике, а в Киеве в университете преподавали только на русском.

Мой украинский – мой сознательный выбор. Выбор в пользу родного языка, сделанный в довольно зрелом возрасте. Вернуться к истокам никогда не поздно. Овладевайте украинским, кто еще этого не сделал,

– говорит экс-гарант.

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