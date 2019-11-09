23:15
9 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, сегодня
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Главные новости 9 ноября: задержание украинца Мазура, начало разведения в Петровском

      24 Читати новину українською
      Новости Украины 9 ноября 2019 – новости Украины и мира
      Какими были главные новости 9 ноября / Коллаж 24 канала

      В Польше по требованию России задержали ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура. В районе Петровского в Донецкой области как украинские воины, так и оккупанты начали разводить войска. В Украине отметили день украинского языка. Такими были главные новости 9 ноября.

      Самые важные новости Украины и мира за сегодня

      Задержание Игоря Мазура в Польше: что об этом известно

      В Польше задержали добровольца, ветерана войны на Донбассе, работника Секретариата уполномоченного по правам человека Игоря Мазура (позывной "Тополь"). Он должен был посетить официальное мероприятие по приглашению польской стороны, однако пограничники задержали его на запрос России через Интерпол.

      Советуем ознакомиться! Кто такой Игорь "Тополь" Мазур и почему его задержали в Польше

      Впоследствии вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская заявила, что задержание Мазура – только техническое исполнение Польшей международных обязательств и украинец "стал жертвой действий восточных соседей", которые внесли его в базу Интерпола.

      По ее словам, Мазура внесли в реестр задержаний Интерпола российские спецслужбы. На сайте УНСО рассказали, что Игоря Мазура задержали на запрос Следственного комитета РФ, который подал украинца в международный розыск – мол, тот участвовал в боях в Первой чеченской войне против федеральных российских войск. Заметим, что именно по такому обвинению в России задержали и осудили Николая Карпюка и Станислава Клиха.

      Глава украинского МВД Арсен Аваков, со своей стороны, отметил, что Россия нарушила статьи 2 и 3 Устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование и вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера. Чиновник добавил, что МВД Украины немедленно обратилось в Генеральный секретариат Интерпола из-за новой попытки России "неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины".

      Ігор Мазур, затримання, Польща, Росія, спецслужби
      Игорь Мазур

      Кроме того, Малгожата Гошевская пообещала, что в Польше тщательно будут расследовать это дело, а также пообещала личную помощь.

      Это – наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести. Мы не можем поддаться на провокацию. Мы не можем быть актерами российского сценария,
      – считает вице-спикер Сейма.

      Отметим, что к Мазуру сначала не допускали никого из украинских дипломатических представителей в Польше. Однако впоследствии консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый все же провел с ним встречу. По словам последнего, детали дела консулам неизвестны, а вопрос экстрадиции украинца в ​​РФ будет решать польский суд.

      Обратите внимание! Ветерана АТО Мазура задержали в Польше: люди вышли на протест в Киеве – фото, видео

      Разведение войск в районе Петровского стартовало

      На участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка – Петровское Донецкой области как украинские воины, так и боевики начали разводить свои силы и средства. Также обе стороны в знак подтверждения запустили белую ракету.

      В пресс-штабе ООС сообщили, что после запуска ракет с обеих сторон зеркально началось разведения сил и средств, то есть техники, вооружения и личного состава. Этот процесс непосредственного перемещения техники на заранее подготовленные позиции будет длится 3 дня.

      Далее по графику начнется разминирование территорий, а уже после того начнется демонтаж фортификационных сооружений и других укреплений.

      На 29 сутки украинская сторона проинформирует о том, что все проведено и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проведут верификацию выполненных мероприятий.

      Отметим, что российская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе поздравила начало разведения сил у Петровского. Аналогичное заявление прозвучало и со стороны ОБСЕ. В организации разведение войск в районе Петровского назвали "шагом к достижению прогресса", а также пообещали в дальнейшем способствовать движению по этому пути.

      Что известно о разведении войск в Богдановке – Петровском: смотрите видео 24 канала

      розведення сил на донбасі
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

      Важно! Зеленский подписал указ о неотложных мерах для роста экономики: что должно сделать правительство

      День украинского языка в Украине

      9 ноября в Украине отмечали День украинской письменности и языка. Не остались в стороне от этого дня и известные украинские политики.

      В частности, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинский язык никогда не должен стать причиной раздора, а должен объединять ради светлого будущего Украины и ее граждан.

      "Пока существует язык – существует и государство. Давайте беречь наш самый ценный клад! С Днем украинской письменности и языка", – отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      Свои поздравления по случаю Дня письменности и языка произнес и пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он признался, что до 1997 года почти не разговаривал на украинском языке, ведь в Одесской области, где родился, общались на суржике, а в Киеве в университете преподавали только на русском.

      Мой украинский – мой сознательный выбор. Выбор в пользу родного языка, сделанный в довольно зрелом возрасте. Вернуться к истокам никогда не поздно. Овладевайте украинским, кто еще этого не сделал,
      – говорит экс-гарант.

      Интересно! Есть или солдат, или украинец, учите язык, – Фарион про русскоязычных воинов на Донбассе

      blog_ava
      По требованию России в Польше задержали ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура
      сегодня
      1108
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Украинский язык языковый вопрос Война на Донбассе Новости Польши Ситуация возле Петровского
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 ноября: задержание украинца Мазура, начало разведения в Петровском
      сегодня , 22:48 Главные новости 9 ноября: задержание украинца Мазура, начало разведения в Петровском
      Андрій Шляхтін 24
      Наші – перші: українка перемогла на фестивалі печворку в США
      сегодня , 22:01 Наші – перші: українка перемогла на фестивалі печворку в США
      Блог Медіа 1077
      Как Кремль может воспользоватся протестами в Украине
      сегодня , 20:00 Как Кремль может воспользоватся протестами в Украине
      Павло Казарін 180
      Мир меняется: оленьи рога на стенах и меховые шубы уже не в моде
      сегодня , 19:00 Мир меняется: оленьи рога на стенах и меховые шубы уже не в моде
      Блог Соцмережі 1266
      Имения Ярослава Дубневича: какой элитной недвижимостью владеет нардеп
      сегодня , 18:45 Имения Ярослава Дубневича: какой элитной недвижимостью владеет нардеп
      Юлія Гілей 254
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук