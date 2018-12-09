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      Главные новости 9 декабря: авария в "Борисполе" и победа Ломаченко

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      Новости Украины сегодня 9 декабря 2018 - новости Украины и мира
      Главные новости 9 декабря / Коллаж 24 канала

      Порошенко попросил главу УПЦ МП митрополита Онуфрия посодействовать освобождению украинских моряков из российского плена. На водопроводе в оккупированном Симферополе произошла масштабная авария. В "Борисполе" – авария с самолетом. Украинский боксер Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу и стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO. Такими были главные новости воскресенье, 9 декабря, в Украине и мир

      Порошенкои глава УПЦ МП переговорили о пленных моряков

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      Президент Петр Порошенко обратился к предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия с просьбой помочь в освобождении украинских моряков, которых Россия захватила в Азовском море и удерживает в московском СИЗО.

      Имел разговор с предстоятелем Украинской православной церкви московского патриархата блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть наших моряков,
      – рассказал Порошенко.

      Кроме того, глава государства подчеркнул, что ни один российский суд не имеет никакой юрисдикции над украинскими моряками, ведь согласно Женевской конвенции они являются военнопленными.

      "Они должны быть немедленно освобождены. В противном случае Россия будет привлечена к ответственности", – подытожил Порошенко.

      Почти мгновенно появилась реакция священнослужителей. Так, в УПЦ МП заявили, что митрополит Онуфрий якобы неоднократно обращался к патриарху РПЦ Кириллу об освобождении украинских моряков

      Блаженнейший (митрополит Онуфрий, – 24 канал) не раз обращался с такими просьбами к патриарху Кириллу, и по церковной линии проходят переговоры, чтобы можно было гуманитарным способом вернуть всех граждан Украины на нашу территорию,
      - сказал спикер УПЦ МП архиепископ Климент.

      Масштабная авария в Крыму: без воды остались 200 тысяч человек

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      На водопроводе в аннексированном Симферополе произошла авария, в результате чего 200 тысяч крымчан остались без воды. Один сотрудник предприятия "Вода Крыма" погиб во время устранения неисправностей.

      При устранении аварии погиб наш мастер. Это произошло ночью. На месте работают следователи,
      - сообщили журналистам росСМИ на предприятии.

      Что именно произошло на водоводе – пока неизвестно, однако без воды остались несколько районов Симферополя.

      Авария в "Борисполе"

      В международном аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета в результате жесткой посадки. Инцидент произошел вечером 9 декабря. Поэтому следующие рейсы начали перенаправлять в другие аэропорты, часть-даже в Харьков и Одессу.

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      Об этой аварии сообщили пассажиры другого, неповрежденного авиалайнера. Их самолет должен был сесть в "Борисполе", однако, покружив час над аэропортом, он отправился в "Жуляны". Там же, после приземления, персонал отказался выпускать пассажиров из салона.

      По состоянию на 21:00 9 декабря на сайте аэропорта "Борисполь" не было указано никакой информации о происшествии. Так же неизвестно, какой самолет потерпел крушение и были ли на его борту пассажиры. Однако в сети появилось его фото. На нем можно увидеть полученные во время посадки повреждения.

      літак Бориспіль аварія

      Поврежден самолет в " Борисполе"

      Ломаченко – чемпион мира по версиям WBA и WBO

      В ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке состоялся бой между украинцем Василием Ломаченко и Хосе Педрасой. Это был объединительный бой, где на кону стояли сразу два чемпионских пояса – WBA и WBO.

      Ломаченко
      Василий Ломаченко

      Ожидалось, что Ломаченко досрочно победит в 12-м раунде, однако Педраса устоял. Поэтому победителя определяли судьи. Они единогласным решением отдали победу Ломаченко. Так, украинец стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе.

      А вот видео этого победного для Украины боя можно посмотреть на сайте 24 канала.

      Теги: Новости Украины Новости Крыма авиация Аварии и ДТП УПЦ МП Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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