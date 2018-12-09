Новини України сьогодні 9 грудня 2018 - новини України і світу

Порошенко попросив главу УПЦ МП митрополита Онуфрія посприяти звільненню українських моряків із російського полону. На водогоні в окупованому Сімферополі сталася масштабна аварія. У "Борисполі" – аварія з літаком. Український боксер Василь Ломаченко переміг Хосе Педрасу та став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO. Такими були головні новини неділі, 9 грудня, в Україні та світі.

Порошенко та глава УПЦ МП переговорили про полонених моряків

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Президент Петро Порошенко звернувся до предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія з проханням допомогти у звільненні українських моряків, яких Росія захопила в Азовському морі та утримує в московському СІЗО.

Мав розмову з предстоятелем Української православної церкви московського патріархату блаженнійшим Онуфрієм. Звернувся до нього з проханням негайно зв'язатися з Москвою для того, щоб по лінії церкви вжити відповідних заходів для того, щоб повернути наших моряків,

– розповів Порошенко.

Окрім того, глава держави наголосив, що жоден російський суд не має жодної юрисдикції над українськими моряками, адже відповідно до Женевської конвенції вони є військовополоненими.

Вчора і позавчора мав розмову з предстоятелем Української православної церкви московського патріархату блаженнійшим Онуфрієм. Звернувся до нього з проханням негайно зв'язатися з Москвою для того, щоб по лінії церкви вжити відповідних заходів для того, щоб повернути наших моряків pic.twitter.com/BksqtHMbo8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 грудня 2018 р.

"Вони мають бути негайно звільнені. В іншому випадку Росія буде притягнута до відповідальності", – підсумував Порошенко.

Майже миттєво з'явилась реакція священнослужителів. Так, в УПЦ МП заявили, що митрополит Онуфрій нібито неодноразово звертався до патріарха РПЦ Кирила щодо звільнення українських моряків

Блаженніший (митрополит Онуфрій, – 24 канал) не раз звертався з такими проханнями до патріарха Кирила, і церковною лінією відбуваються перемовини, щоб можна було гуманітарним способом повернути всіх громадян України на нашу територію,

– сказав речник УПЦ МП архієпископ Климент.

Масштабна аварія у Криму: без води залишилися 200 тисяч людей

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На водогоні в анексованому Сімферополі сталась аварія, внаслідок чого 200 тисяч кримчан залишились без води. Один співробітник підприємства "Вода Криму" загинув під час усунення несправностей.

При усуненні аварії загинув наш майстер. Це сталося вночі. На місці працюють слідчі,

– повідомили журналістам росЗМІ на підприємстві.

Що саме сталось на водогоні – поки невідомо, проте без води залишилися кілька районів Сімферополя.

Аварія у "Борисполі"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" сталась аварія літака через жорстку посадку. Інцидент трапився ввечері 9 грудня. Через це наступні рейси почали перенаправляти у інші аеропорти, частину – навіть до Харкова та Одеси.

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Про цю аварію повідомили пасажири іншого, неушкодженого авіалайнера. Їх літак мав сісти у "Борисполі", проте, годину покружлявши над аеропортом, він відправився у "Жуляни". Там же, після приземлення, персонал відмовився випускати пасажирів із салону.

В аеропорту "Бориспіль" спростували інформацію, поширену зі слів пасажирів, про аварію літака через жорстке приземлення.Там запевнили, що всі літаки, які сідали в аеропорту, приземлялися у штатному режимі.

"Немає в нас такої інформації. Я телефонував у центральну диспетчерську: не було у нас ніяких аварій", – повідомили у лінійному відділенні поліції в аеропорту.

Проте у мережі з'явилось фото літака, який наче зазнав аварії. На ньому можна побачити отримані транспортним засобом пошкодження.



Пошкоджений літак у "Борисполі"

Ломаченко – чемпіон світу за версіями WBA та WBO

У ніч з 8 на 9 грудня у Нью-Йорку відбувся бій між українцем Василем Ломаченком та Хосе Педрасою. Це був об'єднавчий бій, де на кону стояли одразу два чемпіонські пояси – WBA та WBO.



Василь Ломаченко

Очікувалося, що Ломаченко достроково переможе у 12-у раунді, однак Педраса встояв. Тож переможця визначали судді. Вони єдиноголосним рішенням віддали перемогу Ломаченку. Так, українець став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі.

А ось відео цього переможного для України бою можна подивитися на сайті 24 каналу.