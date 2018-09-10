Главные новости 10 сентября:в Украине увеличили срок призыва в армию и "Титан" продолжает работу

Президент Украины Петр Порошенко увеличил срок призыва на срочную военную службу в 2018 году. Суд избрал меру пресечения виновнику смертельного ДТП на Фонтане в Одессе. Крымский завод "Титан", где произошел химический выброс, продолжает работать. Россия обвинила США в применении фосфорных боеприпасов в Сирии. Такими были главные новости понедельника, 10 сентября, в Украине и мире.

Порошенко увеличил срок призыва в армию

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Президент Украины Петр Порошенко увеличил срок призыва на срочную военную службу в 2018 году.

Об этом говорится в указе №274, который обнародован 10 сентября на сайте главы государства.

Как отмечается, осенний призыв распространится еще на один месяц и продлится с октября по декабрь 2018 года.

Напомним, что очередные призывы граждан на срочную военную службу в 2018 году были определены на апрель-май и октябрь-ноябрь.

Итак, призову в войско в октябре-декабре подлежат мужчины возрастом от 20 до 27 лет, которые признаны пригодными к срочной подготовке и не имеют оснований для отсрочки или освобождения от армии.

Кого не призовут?

Есть ряд оснований для отсрочки от призыва:

Семейные обстоятельства – опекунство над нетрудоспособными родственниками; жена-инвалид; беременная жена ; ребенок-инвалид; двое и более детей; ребенок в возрасте до 3-х лет; самостоятельное воспитание ребенка; сиротство; брат на срочной службе в это время.

Состояние здоровья – если офицера признали временно непригодным к военной службе, продолжительность отсрочки составляет 1 год.

Обучение – интернатура, аспирантура, докторантура. Также имеют право на отсрочку лица моложе 21 года, получающие образование за дневной формой.

Профессиональная деятельность – священнослужители; кандидаты (доктора) наук, которые работают на должностях по специальности; педагогические работники общеобразовательных учебных заведений с полным высшим образованием; медицинские работники, при условии полной нагрузки на занимаемой должности, в сельской местности; сельские, поселковые, городские главы – на срок выполнения ими этих полномочий; полицейские – на весь период их службы.

Не подлежат призыву подозреваемые в уголовных преступлениях.

Что светит за уклонение от призыва?

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Если призывник не явился в указанное время и место или не сообщил комиссариат об изменении места жительства, законом предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Наказание за уклонение от призыва:

Неявка в военкомат без уважительных причин – штраф 85-119 грн

Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до 170-255 грн

Уклонение от призыва наказывается ограничением свободы сроком до трех лет.

Суд избрал меру пресечения виновнику смертельного ДТП на Фонтане в Одессе

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В понедельник, 10 сентября, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения водителю BMW Олегу Семиренко, который совершил смертельную аварию на 6-й станции Фонтана в Одессе. Мужчину взяли под стражу на 2 месяца без права залога.

На судебном заседании 27-летнему Олегу Семиренко, который находился за рулем BMW и спровоцировал жуткое ДТП, избрали меру пресечения. Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель людей на Фонтанской дороге.