Главные новости 10 сентября:в Украине увеличили срок призыва в армию и "Титан" продолжает работу
Президент Украины Петр Порошенко увеличил срок призыва на срочную военную службу в 2018 году. Суд избрал меру пресечения виновнику смертельного ДТП на Фонтане в Одессе. Крымский завод "Титан", где произошел химический выброс, продолжает работать. Россия обвинила США в применении фосфорных боеприпасов в Сирии. Такими были главные новости понедельника, 10 сентября, в Украине и мире.
Порошенко увеличил срок призыва в армию
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Президент Украины Петр Порошенко увеличил срок призыва на срочную военную службу в 2018 году.
Об этом говорится в указе №274, который обнародован 10 сентября на сайте главы государства.
Как отмечается, осенний призыв распространится еще на один месяц и продлится с октября по декабрь 2018 года.
Напомним, что очередные призывы граждан на срочную военную службу в 2018 году были определены на апрель-май и октябрь-ноябрь.
Итак, призову в войско в октябре-декабре подлежат мужчины возрастом от 20 до 27 лет, которые признаны пригодными к срочной подготовке и не имеют оснований для отсрочки или освобождения от армии.
Кого не призовут?
Есть ряд оснований для отсрочки от призыва:
- Семейные обстоятельства – опекунство над нетрудоспособными родственниками; жена-инвалид; беременная жена ; ребенок-инвалид; двое и более детей; ребенок в возрасте до 3-х лет; самостоятельное воспитание ребенка; сиротство; брат на срочной службе в это время.
- Состояние здоровья – если офицера признали временно непригодным к военной службе, продолжительность отсрочки составляет 1 год.
- Обучение – интернатура, аспирантура, докторантура. Также имеют право на отсрочку лица моложе 21 года, получающие образование за дневной формой.
- Профессиональная деятельность – священнослужители; кандидаты (доктора) наук, которые работают на должностях по специальности; педагогические работники общеобразовательных учебных заведений с полным высшим образованием; медицинские работники, при условии полной нагрузки на занимаемой должности, в сельской местности; сельские, поселковые, городские главы – на срок выполнения ими этих полномочий; полицейские – на весь период их службы.
- Не подлежат призыву подозреваемые в уголовных преступлениях.
Что светит за уклонение от призыва?
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Если призывник не явился в указанное время и место или не сообщил комиссариат об изменении места жительства, законом предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Наказание за уклонение от призыва:
Неявка в военкомат без уважительных причин – штраф 85-119 грн
Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до 170-255 грн
Уклонение от призыва наказывается ограничением свободы сроком до трех лет.
Суд избрал меру пресечения виновнику смертельного ДТП на Фонтане в Одессе
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В понедельник, 10 сентября, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения водителю BMW Олегу Семиренко, который совершил смертельную аварию на 6-й станции Фонтана в Одессе. Мужчину взяли под стражу на 2 месяца без права залога.
На судебном заседании 27-летнему Олегу Семиренко, который находился за рулем BMW и спровоцировал жуткое ДТП, избрали меру пресечения. Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель людей на Фонтанской дороге.
Семиренко избрали меру пресечения
В зал суда Семиренко появился с большим синяком под глазом. Ранее появлялась информация о том, что сразу после аварии очевидцы вытащили Семиренко из автомобиля и совершили над ним самосуд. Однако, в ответ на вопрос судьи, водитель BMW ответил, что синяк у него появился в результате аварии и, что его никто не бил.
Семиренко явился в зал суда с большим синяком под глазом
О Семиренко известно, что он – житель Одессы, имеет высшее образование, официально нигде не работал, занимался продажей запчастей. Ранее судимостей не было. Он – холост, детей не имеет.
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Следователь и прокурор в зале суда просили для обвиняемого содержание под стражей. Они аргументируют это тем, что подозреваемый ранее уже был участником ДТП, а также, чтобы он не оказывал воздействие на свидетелей и потерпевших в ДТП на Фонтане.
Больше информации из зала суда смотрите в видео:
В свою очередь, адвокат Семиренко отметил, что вероятность того, что его подзащитный убежит или незаконно будет влиять на свидетелей, прокурор и следователь не могут обосновать.
Олег Семиренко признал себя виновным в содеянном. Он сообщил судьям, что не знает, почему поехал на красный свет светофора, однако подчеркивает, что двигался со скоростью 80 километров в час.
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Судья Николай Тонконоженко вынес решение относительно меры пресечения. Семиренко будут держать под стражей 2 месяца без права залога.
"Титан" продолжает работать, несмотря на возражения оккупантов
Роковой завод "Титан" не прекратил свою работу, а из труб продолжает идти дым. С оккупированной территории были обещания о том, что в течение двух недель завод не будет работать, однако все это просто осталось обещанием.
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Об этом в прямом эфире рассказал глава Каланчакской ОТГ Владимир Зинчук.
По его словам, принимаются все меры безопасности, чтобы обезопасить население. На территории материковой Украины нет такой катастрофической ситуации, как в Крыму.
Смотрите больше о ситуации химвыброса в Армянске:
Добавим, что вблизи админграницы с оккупированным Крымом работает передвижная лаборатория, которая проверяет концентрацию загрязняющих веществ в воздухе.
Согласно первым результатам проверки, превышения предельно допустимых концентраций веществ обнаружено не было.
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В отобранных пробах воздуха возле сел Александровка, Алексеевка, Гавриловка Каланчакского района превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было.
Утром 10 сентября в МинВОТ также обнародовали результаты проверки воздуха в районе села Первоконстантиновка Чаплинского района. Там превышений тоже не зафиксировано.
Передвижная лаборатория продолжит свою работу в районе села Преображенка Каланчакского района.
Россия обвинила США в применении фосфорных боеприпасов в Сирии
Министерство обороны США опровергло заявление российских военных, что американские истребители F-15 использовали запрещенные фосфорные бомбы в Сирии.
Представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что военные подразделения в этом регионе не имеют таких боеприпасов.
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До этого времени мы не получили никаких сообщений об использовании белого фосфора. Ни одна из военных частей в этом районе даже не оснащена белыми фосфорными боеприпасами,
– сказал Робертсон.
Министерство обороны России заявило, что 8 сентября два истребителя военно-воздушных сил США сбросили фосфорные зажигательные боеприпасы на город Хаджинов в провинции Дейр-эз-Зор.
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Из-за ударов в районе произошли сильные пожары, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко. Сколько людей погибли и пострадали, не уточнялось.
Добавим, что боеприпасы с использованием белого фосфора запрещены дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.
Что такое фосфорные боеприпасы?Это специализированный тип зажигательных или дымовых боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Боеприпасы, содержащее белый фосфор, распространяют зажигательное вещество, температура горения которого превышает 800 градусов Цельсия. Площадь возгорания при применении такого типа боеприпасов может достигать нескольких сотен квадратных метров. Такое оружие может вызвать особо тяжкие и болезненные повреждения или же спровоцировать медленную и мучительную смерть. Для лечения причиненных ранений требуется специально обученный медицинский персонал, который при работе тоже может получить фосфорные ожоги.
Юг Африки засыпало лапатым снегом
В субботу, 8 сентября, на юге африканского континента выпал снег. За несколько часов высыпало до 7 сантиметров снега.
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Отмечается, что температура воздуха резко снизилась с 16 градусов до нуля. Осадки продолжались в течение выходных.
Заповедник Sneeuberg Nature Reserve засыпало густым слоем снега. Такие условия очень непривычные для местных жителей.
Добавим, что в сентябре в Африке начинается весна.
Снег на юге Африки:
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