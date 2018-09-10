В РФ будут судить убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова

Следственный комитет России передал в суд дело убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает пресс-служба СК России.

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Отмечается, что главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной Думы ФС РФ Дениса Вороненкова. Следствием ему заочно инкриминировались преступления, предусмотренные статьями "организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц" и "мошенничество".

"Несмотря на смерть фигуранта, расследование уголовного дела по обвинению Вороненкова было продолжено. Дальнейшее уголовное преследование было обусловлено возражениями близких родственников погибшего против прекращения следственными органами уголовного дела за смертью обвиняемого, что допускается российским законодательством", – говорится в сообщении.

Кто такой Денис Вороненков?

В октябре 2016 года экс-депутат Госдумы РФ от "Коммунистической партии" Денис Вороненков переехал жить в Киев и дал показания по делу госизмене экс-президента Виктора Януковича. Вероятно В РФ депутат был фигурантом как минимум двух уголовных дел: его подозревали в рейдерском захвате здания в Москве и взяточничестве.

СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УБИЙСТВОМ ДЕНИСА ВОРОНЕНКОВА: