Главные новости 11 ноября: псевдовыборы на Донбассе, годовщина Первой мировой и победа Усика
11 ноября оккупанты на Донбассе проводят бутафорские "выборы". Исполняется 100-лет со дня подписания Компьенского перемирия, которое ознаменовало окончание Первой мировой войны. Украинский чемпион Александр Усик в изнурительном поединке победил британца Тони Беллью. Такими были главные новости воскресенье, 11 ноября, в Украине и мире.
Псевдовыборы на Донбассе
11 ноября в оккупированных районах Донбасса проходят так называемые "выборы" нового главаря.
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Служба безопасности Украины еще за несколько дней до их проведения сообщила, что результаты "выборов" оккупанты нарисовали заранее.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия избирает новых марионеток, а немало стран цивилизованного мира осудили проведение этих псевдовыборов и призвали местных жителей просто не принимать в них участия.
Псевдовыборы на Донбассе: Порошенко призвал украинцев на оккупированных территориях не принимать в них участия
Сами же "выборы" проходили в лучших традициях Советского Союза.
Людей заманивали на "участки" концертами, ярмарками, скидками на продукты, а бюджетников заставляли идти туда угрозами.
В день "голосования" оккупанты придумывали заоблачную явку, а пропагандистские СМИ очереди за продуктами показывали как очереди к "участкам".
100 лет после окончания Первой мировой
11 ноября 1918 года в Компьенском лесу под Парижем было подписано перемирие, которое считают окончанием Первой мировой войны. Как выглядели города в руинах войны 100 лет назад и как они выглядят сейчас, смотрите в поражающем фотосравнении.
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По этому случаю по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона в Париж 11 ноября съехались около 70 мировых лидеров.
Встречу Дональда Трампа и Владимира Путина уже успели высмеять в соцсетях.
Трампа "тепло" поздравили также активистки FEMEN.
Петр Порошенко тоже не терял время зря в Париже. Он провел трехстороннюю встречу с лидерами Франции и Германии и обсудил с ними, в частности, проведение незаконных "выборов" на оккупированном Донбассе.
Победа Усика
Абсолютный чемпион мира Александр Усик в бою против британца Тони Беллью защитил свои чемпионские титулы. Он победил в восьмом раунде нокаутом.
Усик победил Беллью в 8-м раунде: смотрите видео
После поражения Беллью растрогал сеть необычным поступком – он пришел в раздевалку к Усику, поздравил его с победой и поцеловал в лоб.
Правда, не все так мирно было после окончания боя в зале – там между зрителями разгорелась драка.
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