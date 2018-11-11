11 ноября оккупанты на Донбассе проводят бутафорские "выборы". Исполняется 100-лет со дня подписания Компьенского перемирия, которое ознаменовало окончание Первой мировой войны. Украинский чемпион Александр Усик в изнурительном поединке победил британца Тони Беллью. Такими были главные новости воскресенье, 11 ноября, в Украине и мире.

Псевдовыборы на Донбассе

11 ноября в оккупированных районах Донбасса проходят так называемые "выборы" нового главаря.

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Служба безопасности Украины еще за несколько дней до их проведения сообщила, что результаты "выборов" оккупанты нарисовали заранее.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия избирает новых марионеток, а немало стран цивилизованного мира осудили проведение этих псевдовыборов и призвали местных жителей просто не принимать в них участия.

Псевдовыборы на Донбассе: Порошенко призвал украинцев на оккупированных территориях не принимать в них участия

Сами же "выборы" проходили в лучших традициях Советского Союза.

Людей заманивали на "участки" концертами, ярмарками, скидками на продукты, а бюджетников заставляли идти туда угрозами.

В день "голосования" оккупанты придумывали заоблачную явку, а пропагандистские СМИ очереди за продуктами показывали как очереди к "участкам".

100 лет после окончания Первой мировой

11 ноября 1918 года в Компьенском лесу под Парижем было подписано перемирие, которое считают окончанием Первой мировой войны. Как выглядели города в руинах войны 100 лет назад и как они выглядят сейчас, смотрите в поражающем фотосравнении.

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По этому случаю по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона в Париж 11 ноября съехались около 70 мировых лидеров.

Il ne dépend que de nous que cette image soit interprétée à l’avenir comme le symbole d’une paix durable entre les nations, et non comme la photographie d’un dernier moment d’unité avant que le monde ne sombre dans un nouveau désordre. pic.twitter.com/kQ5MKYtgf3 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 11 листопада 2018 р.

Встречу Дональда Трампа и Владимира Путина уже успели высмеять в соцсетях.

Когда увидел в толпе знакомого старшеклассника



Путин и Трамп на праздновании 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны



Фото: Ludovic Marin / AP pic.twitter.com/qFrdUjKpyt — Лентач (@oldLentach) 11 листопада 2018 р.

Трампа "тепло" поздравили также активистки FEMEN.

Une activiste FEMEN face à la voiture de Trump, remontant les Champs Élysée, dénonçant l’hypocrisie de cette cérémonie du 11 novembre. pic.twitter.com/6n6216EdCf — FEMEN (@Femen_France) 11 листопада 2018 р.

Петр Порошенко тоже не терял время зря в Париже. Он провел трехстороннюю встречу с лидерами Франции и Германии и обсудил с ними, в частности, проведение незаконных "выборов" на оккупированном Донбассе.

Победа Усика

Абсолютный чемпион мира Александр Усик в бою против британца Тони Беллью защитил свои чемпионские титулы. Он победил в восьмом раунде нокаутом.

Усик победил Беллью в 8-м раунде: смотрите видео

После поражения Беллью растрогал сеть необычным поступком – он пришел в раздевалку к Усику, поздравил его с победой и поцеловал в лоб.

Правда, не все так мирно было после окончания боя в зале – там между зрителями разгорелась драка.