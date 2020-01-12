Главные новости 12 января: задержаны подозреваемые в убийстве Окуевой, США противостоят Ирану

США заявили о готовности надолго изолировать Иран. Полиция задержала подозреваемых в организации убийства Амины Окуевой. Иран задержал посла Великобритании, чем нарвался на изрядную критику Запада. Так называемый "президент" пророссийского режима в Абхазии ушел в отставку. Такими были главные новости воскресенья, 12 января.

Главные новости за сегодня, 12 января, в Украине и мире:

Противостояние США и Ирана

Представительница госдепа США Морган Ортагус заявила, что американская власть планирует обеспечить дипломатическую и экономическую изоляцию Ирана для давления на режим этой страны. При этом США поддерживают участников акций протеста в Иране.

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Наша стратегия – дипломатически и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя, как нормальная страна,

– заявила Ортагус.

Она также выразила поддержку участникам акций протеста в Иране, но подчеркнула, что США не хотят сменить режим в стране. Мол, американцы заинтересованы только в изменении его поведения.

Впоследствии Иран в очередной раз обстрелял военную базу США в Ираке. Возможно, в ответ на такие "дерзкие" заявления. Семь минометных мин были выпущены по иракской авиабазе Балад.

Мины упали на взлетно-посадочную полосу, в результате чего были ранены четверо иракских военных. Зато большинство американских пилотов, находившихся на авиабазе баллад, уже покинули страну.

Обстрел военной базы США в Ираке: смотрите видео

Что известно о конфликте США и Ирана

США нанесли ракетный удар в Багдаде в ночь на 3 января, которым убили иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

В ответ на ликвидацию Сулеймани 8 января Иран атаковал ракетами военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке. Погибли 80 человек, но среди них не было граждан США и Ирака. Они узнали об атаке заранее и спрятались в бункерах или же покинули базу.

После атак Трамп заявил, что США наложат дополнительные мощные санкции на экономику Ирана.

Задержание подозреваемых в убийстве Окуевой

Полиция 12 января задержала предполагаемого организатора убийства добровольца АТО на Донбассе Амины Окуевой. Женщину убили в 2017 году. Ранее, в сентябре 2019-го, были задержаны другие подозреваемые в этом преступлении.

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Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств... В частности, в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии. Продолжаются следственные действия,

– написал Аваков.

В прокуратуре Киева подтвердили задержание злоумышленников и сообщили, что на их счету есть еще 2 заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 года и январе 2019 года, которые также раскрыты.

Тем временем в Нацполиции заявили о задержании организатора преступления.

"В состав группы в целом входило 7 человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", – сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Задержание подозреваемых в убийстве Окуевой: смотрите фото

Что известно об убийстве Амины Окуевой

30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха, что под Киевом, неизвестные расстреляли авто, в котором ехала Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. В результате нападения Окуева погибла, а Осмаев получил ранения.

Полиция взялась расследовать это дело как заказное убийство. Тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что убийство Окуевой было выполнено киллером из России.

Ситуация с послом Британии в Иране

Посла Великобритании в Иране Роби Макейра арестовали в Тегеране во время протестов из-за сбития украинского самолета. Дипломата, который присутствовал на протестной акции, обвинили в "подстрекательстве к протестам".

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Хотя сам посол позже объяснил: пришел на акцию, которая афишировалась исключительно как траурная церемония из-за погибших в аивиакатастрофе. Мол, лично он в протестах не участвовал.

Арест нашего посла в Тегеране без оснований и объяснений является грубым нарушением международного права. Иранское правительство находится на перекрестной дороге,

– почти сразу отреагировал глава британского МИД Доминик Рааб.

Посла отпустили уже через несколько часов после задержания, хотя сам официальный Иран уверял, что его продержали всего 15 минут. Впрочем, уже на следующий день иранские власти заявили о намерении выслать дипломата.

Протесты в Иране: коротко

После того, как власти Ирана таки признались в своей причастности к сбитию украинского самолета МАУ, совершавшего рейс между Тегераном и Киевом, местные студенты вышли на акцию протеста.

Они требуют наказать виновных, а также отставки верховного лидера Али Хаменеи. В ответ правоохранители применили против протестующих водометы и оружие. Сотни силовиков пытаются разогнать активистов.

Отставка так называемого "президента" Абхазии

Лидер пророссийских боевиков Абхазии, так называемый "президент республики" Рауль Хаджимба подал в отставку. На такой шаг он пошел на фоне протестов, которые проходят в оккупированном Россией грузинском регионе.

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"Доношу до вашего сведения, что я слагаю с себя полномочия "президента" для того, чтобы сохранить стабильную ситуацию в стране", – пояснил Хаджимба.

Вероятнее всего, временным предводителем пророссийских боевиков из Абхазии станет так называемый "премьер" Сергей Шамба, но окончательно этот вопрос решится после обсуждения.

В то же время "выборы" на оккупированной территории должны состояться 22 марта. Рауль Хаджимба отказался говорить, будет ли в них участвовать.

Что известно об Абхазии?

Это грузинский регион, оккупированный Россией и признанный "независимой республикой". Дело в том, что в августе 2008 года Российская Федерация оккупировала 20% территории Грузии, создав два так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость.



Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ. Признали их лишь несколько стран, а после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией. Украина считает эти регионы территорией Грузии.

Что происходит в Абхазии: