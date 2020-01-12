Головні новини 12 січня: затримані підозрювані у вбивстві Окуєвої, США протистоять Ірану

США заявили про готовність надовго ізолювати Іран. Поліція затримала підозрюваних в організації вбивства Аміни Окуєвої. Іран затримав посла Великої Британії, чим нарвався на неабияку критику Заходу. Так званий "президент" проросійського режиму в Абхазії пішов у відставку. Такими були головні новини неділі, 12 січня.

Найголовніші новини за сьогодні, 12 січня, в Україні та світі:

Протистояння США та Ірану

Представниця держдепу США Морган Ортагус заявила, що американська влада планує забезпечити дипломатичну та економічну ізоляцію Ірану для тиску на режим цієї країни. При цьому США підтримують учасників акцій протесту в Ірані.

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Наша стратегія – дипломатично та економічно ізолювати Іран до тих пір, допоки він не поводитиметься, як нормальна країна,

– заявила Ортагус.

Вона також висловила підтримку учасникам акцій протесту в Ірані, але наголосила, що США не хочуть змінити режим в країні. Мовляв, американці зацікавлені лише у зміні його поведінки.

Згодом Іран вкотре обстріляв військову базу США в Іраку. Можливо, у відповідь на такі "зухвалі" заяви. Сім мінометних мін були випущені по іракській авіабазі Балад.

Міни впали на злітно-посадкову смугу, внаслідок чого було поранено чотирьох іракських військових. Натомість більшість американських пілотів, які перебували на авіабазі Балад, вже покинули країну.

Обстріл військової бази США в Іраку: дивіться відео

Що відомо про конфлікт США та Ірану

США завдали ракетного удару в Багдаді в ніч на 3 січня, яким убили іранського генерала Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

У відповідь на ліквідацію Сулеймані 8 січня Іран атакував ракетами військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. Загинули 80 осіб, але серед них не було громадян США та Іраку. Вони дізналися про атаку заздалегідь і сховалися в бункерах або ж покинули базу.

Після атак Трамп заявив, що США накладуть додаткові потужні санкції на економіку Ірану.

Затримання підозрюваних у вбивстві Окуєвої

Поліція 12 січня затримала імовірного організатора вбивства доброволиці АТО на Донбасі Аміни Окуєвої. Жінку вбили у 2017 році. Раніше, у вересні 2019-го, були затримані інші підозрювані у цьому злочині.

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Сьогодні Нацполіція затримала групу кілерів, обґрунтовано підозрюваних у низці вбивств... Зокрема, у вбивстві Аміни. ДНК затриманого співпало з ДНК на кинутій на місці злочину зброї. Тривають слідчі дії,

– написав Аваков.

У прокуратурі Київщини підтвердили затримання зловмисників і повідомили, що на їхньому рахунку є ще 2 замовні вбивства, скоєні у вересні 2016 року та в січні 2019 року, які також розкрито.

Тим часом у Нацполіції заявили про затримання організатора злочину.

"До складу групи загалом входило 7 осіб, частину із них за підозрою в двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом вказаної злочинної групи", – повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Затримання підозрюваних у вбивстві Окуєвої: дивіться фото

Що відомо про вбивство Аміни Окуєвої

30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха, що під Києвом, невідомі розстріляли авто, в якому їхала Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв. Внаслідок нападу Окуєва загинула, а Осмаєв отримав поранення.

Поліція взялася розслідувати цю справу як замовне вбивство. Тодішній секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що вбивство Окуєвої було виконане кілером з Росії.

Ситуація з послом Британії в Ірані

Посла Великої Британії в Ірані Робі Макейра заарештували у Тегерані під час протестів через збиття українського літака. Дипломата, який був присутній на протестній акції, звинуватили у "підбурюванні до протестів".

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Хоча сам посол пізніше пояснив: прийшов на акцію, яка афішувалася виключно як траурна церемонія через загиблих в аівіакатастрофі. Мовляв, особисто він участі у протестах не брав.

Арешт нашого посла в Тегерані без підстав та пояснень є грубим порушенням міжнародного права. Іранський уряд перебуває перед перехресною дорогою,

– майже одразу відреагував глава британського МЗС Домінік Рааб.

Посла відпустили вже через кілька годин після затримання, хоча сам офіційний Іран запевняв, що його протримали лише 15 хвилин. Втім вже наступного дня іранська влада заявила про намір вислати дипломата.

Протести в Ірані: коротко

Після того, як влада Ірану таки зізналася у своїй причетності до збиття українського літака МАУ, що здійснював рейс між Тегераном та Києвом, місцеві студенти вийшли на акцію протесту.

Вони вимагають покарати винних, а також відставки верховного лідера Алі Хаменеї. У відповідь правоохоронці застосували проти протестувальників водомети та зброю. Сотні силовиків намагаються розігнати активістів.

Відставка так званого "президента" Абхазії

Лідер проросійських бойовиків Абхазії, так званий "президент республіки" Рауль Хаджимба подав у відставку. На такий крок він пішов на тлі протестів, які проходять в окупованому Росією грузинському регіоні.

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"Доношу до вашого відома, що я складаю з себе повноваження "президента" для того, аби зберегти стабільну ситуацію в "країні", – пояснив Хаджимба.

Найімовірніше, тимчасовим ватажком проросійських бойовиків з Абхазії стане так званий "прем'єр" Сергій Шамба, але остаточно це питання вирішиться після обговорення.

Водночас "вибори" на окупованій території мають відбутися 22 березня. Рауль Хаджимба відмовився говорити, чи братиме у них участь.

Що відомо про Абхазію?Це грузинський регіон, окупований Росією та визнаний "незалежною республікою". Річ у тім, що у серпні 2008 року Російська Федерація окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Абхазію і Південну Осетію, і згодом визнавши їх незалежність.



Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лише декілька країн, а після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв’язки з Росією. Україна вважає ці регіони територією Грузії.

Що відбувається в Абхазії: