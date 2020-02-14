Главные новости 14 февраля: скандальный "мирный план" для Украины и разговор Зеленского и Путина

На сайте Мюнхенской конференции появился "план примирения Украины и России", но вскоре бесследно исчез после жесткой критики. Зеленский и Путин поговорили по телефону, основная из тем – нормандский саммит. Офис Президента угрожает журналистам судом за сообщения о "встрече" Зеленского и Патрушева в Омане. Такими были главные новости пятницы, 14 февраля.

Главные новости за сегодня в Украине и мире.

Скандал с "мирным планом" для Украины в Мюнхене

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План "примирения" Украины и России авторства трех западных аналитических центров и российского совета международных дел появился 14 февраля. А потом исчез. Уже через несколько часов его удалили с сайта Мюнхенской конференции по безопасности. Однако даже за это короткое время он вызвал шквал критики.



Так теперь выглядит ссылка, где был план

Что с ним не так? Некоторые его положения максимально похожи на те, которые всегда предлагает Кремль.

Этот план предусматривал восстановление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований относительно Донбасса.

и без выполнения требований относительно Донбасса. В то же время он предлагает постепенное снятие санкций с России , сближение между Россией с Евросоюзом.

, сближение между Россией с Евросоюзом. План также предлагает "всеукраинский общенациональный диалог по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию".

В разработке этого документа принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все они известны тяготением к сотрудничеству с Россией и учетом ее интересов.

Американские эксперты отмечают, что некоторые из шагов резонируют с идеями, выдвинутыми российской стороной.

Подписавшиеся, идентифицируют проблему в первом предложении: "Конфликт в и вокруг Украины". Это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск соответствующего решения. "Конфликт в и вокруг Украины" начался, когда российские войска в российских формах, но действуя без опознавательных знаков, захватили украинский полуостров Крым и Москва аннексировала его,

– говорится в Atlantic Council.

Реакция Украины. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не поддерживают тезисы, которые содержатся в документе "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе". Украинские дипломаты подчеркнули, что это частная инициатива политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в том числе вооруженной агрессии РФ против нашего государства.

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Вот что предлагали эти 12 шагов, которых уже нет на сайте:

Восстановление Общего центра по контролю и координации (СЦКК).

Расширение темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев.

Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе.

Розыск пропавших без вести.

Разминирование на Донбассе.

Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и России.

Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.

Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений.

Устранение радиационной опасности на Донбассе.

Новый диалог между евроатлантическими структурами о взаимной безопасности.

Поддержка и определения сфер взаимодействия между ЕС и Россией.

Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.

Что надо знать о Мюнхенской конференции по безопасности?Это самый авторитетный международный форум. Конференция объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска совместных ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.



Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. В 2020 году мероприятие пройдет в 56 раз. Продлится оно 14 – 16 февраля. В этом году главными темами станут конфликты и разоружение, вопросы климата и охраны здоровья. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. Сейчас есть 27 кризисов, требующих обсуждения.



Впервые Мюнхенскую конференцию по безопасности посетит президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский поговорил с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным 14 февраля. Основная тема – выполнение договоренностей, определенных во время саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже. В Кремле говорят, что разговор состоялся по инициативе Зеленского.

В Офисе Президента отметили, что Зеленский и Путин обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".

Не обошли вниманием и тему освобождения удерживаемых украинских граждан , которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России.

, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России. Наконец президенты согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске, чтобы реализовать достигнутые договоренности.

В Кремле также заявили, что в контексте будущего празднования 75-летия со дня окончания Второй мировой войны (в России это называют Большой победой – 24 канал) Путин напомнил, что в разгром нацистской Германии внесли вклад все народы бывшего СССР. В то же время он выступил против искажения "исторической правды" о событиях Второй мировой.

Справка. Предыдущая встреча в нормандском формате состоялась 9 января в Париже. Это первая встреча с 2016 года, когда лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Следующая должна состояться в апреле 2020 года в Берлине.



О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

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Зеленский, Оман и Петрушев

Тема визита Владимира Зеленского в Оман снова горячая. Туда он вместе с семьей улетел на Рождество с неофициальным визитом и за собственные деньги. Там президент отдыхал в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера в сутки – до 4 тысяч евро.

Но сейчас речь не об этом. В Омане Зеленский провел 2 встречи – с ответственным за иностранные дела министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда султаната Абдулсаламом аль-Муршид.

Важно! Журналисты-расследователи программы "Схемы" выяснили, что во время визита Зеленского в Оман туда прилетал Патрушев, которого называют вторым после Владимира Путина человеком в России. По информации журналистов, российский чиновник прилетел тем же чартерным самолетом, который через сутки доставил Зеленского из столицы Омана Маската в Киев.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель опровергла информацию журналистов. Она утверждает, что никакой такой встречи не было.

Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" – это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили,

– заверила Мендель.

Кроме того, на официальной странице Офиса Президента также появилось сообщение об этой информации. Там также назвали все манипуляцией и более того – обещают подать в суд с иском, в котором будут требовать опровергнуть информацию, а также извинений.

Когда такую ​​манипуляцию осуществляют в соцсетях анонимные аккаунты в пределах информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналисты – это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой,

– заявили в ОПУ.

Там отметили, что ожидают от журналистов "Схем" опровержении "недостоверных" сведений и предположений, которые были сделаны на их базе.

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День всех влюбленных, политики и валентинки

Сейчас в народе почитают память святого Валентина – День всех влюбленных. Это означает, что все, кто хочет сделать подарок своим любимым или просто порадовать кого-то милым презентом, имеют хорошую возможность это сделать.

Пока улицы разных городов не только Украины, но и мира, наполняются сердечками и цветами, соцсети приветствуют любимых – украинских политиков.

Мы тоже для вас приготовили несколько таких:

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Шутки соцсетей политики, надеемся, оценили. Теперь уже бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан даже не удержался – и распространил одну из таких валентинок на своей фейсбук-странице. Это, к слову, первое опубликованное им сообщение после освобождения. И достаточно тематическое.



Богдан опубликовал вот такую валентинку / Источник slovoidilo.ua