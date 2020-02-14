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      Главные новости 14 февраля: скандальный "мирный план" для Украины и разговор Зеленского и Путина

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      Главные новости 14 февраля / Коллаж 24 канала

      На сайте Мюнхенской конференции появился "план примирения Украины и России", но вскоре бесследно исчез после жесткой критики. Зеленский и Путин поговорили по телефону, основная из тем – нормандский саммит. Офис Президента угрожает журналистам судом за сообщения о "встрече" Зеленского и Патрушева в Омане. Такими были главные новости пятницы, 14 февраля.

      Главные новости за сегодня в Украине и мире.

      Скандал с "мирным планом" для Украины в Мюнхене

      Знайте больше: Пророссийский план в Мюнхене: анализ скандального документа о завершении войны в Украине

      План "примирения" Украины и России авторства трех западных аналитических центров и российского совета международных дел появился 14 февраля. А потом исчез. Уже через несколько часов его удалили с сайта Мюнхенской конференции по безопасности. Однако даже за это короткое время он вызвал шквал критики.


      Так теперь выглядит ссылка, где был план

      Что с ним не так? Некоторые его положения максимально похожи на те, которые всегда предлагает Кремль.

      • Этот план предусматривал восстановление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований относительно Донбасса.
      • В то же время он предлагает постепенное снятие санкций с России, сближение между Россией с Евросоюзом.
      • План также предлагает "всеукраинский общенациональный диалог по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию".

      В разработке этого документа принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все они известны тяготением к сотрудничеству с Россией и учетом ее интересов.

      Американские эксперты отмечают, что некоторые из шагов резонируют с идеями, выдвинутыми российской стороной.

      Подписавшиеся, идентифицируют проблему в первом предложении: "Конфликт в и вокруг Украины". Это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск соответствующего решения. "Конфликт в и вокруг Украины" начался, когда российские войска в российских формах, но действуя без опознавательных знаков, захватили украинский полуостров Крым и Москва аннексировала его,
      – говорится в Atlantic Council.

      Реакция Украины. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не поддерживают тезисы, которые содержатся в документе "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе". Украинские дипломаты подчеркнули, что это частная инициатива политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в том числе вооруженной агрессии РФ против нашего государства.

      Читайте также: Мюнхенская конференция по безопасности 2020: можно ли предупредить глобальный конфликт

      Вот что предлагали эти 12 шагов, которых уже нет на сайте:

      • Восстановление Общего центра по контролю и координации (СЦКК).
      • Расширение темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев.
      • Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе.
      • Розыск пропавших без вести.
      • Разминирование на Донбассе.
      • Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и России.
      • Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.
      • Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений.
      • Устранение радиационной опасности на Донбассе.
      • Новый диалог между евроатлантическими структурами о взаимной безопасности.
      • Поддержка и определения сфер взаимодействия между ЕС и Россией.
      • Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.

      Что надо знать о Мюнхенской конференции по безопасности?Это самый авторитетный международный форум. Конференция объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска совместных ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.

      Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. В 2020 году мероприятие пройдет в 56 раз. Продлится оно 14 – 16 февраля. В этом году главными темами станут конфликты и разоружение, вопросы климата и охраны здоровья. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. Сейчас есть 27 кризисов, требующих обсуждения.

      Впервые Мюнхенскую конференцию по безопасности посетит президент Украины Владимир Зеленский.

      Зеленский поговорил с Путиным

      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным 14 февраля. Основная тема – выполнение договоренностей, определенных во время саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже. В Кремле говорят, что разговор состоялся по инициативе Зеленского.

      В Офисе Президента отметили, что Зеленский и Путин обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".

      • Не обошли вниманием и тему освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России.
      • Наконец президенты согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске, чтобы реализовать достигнутые договоренности.

      В Кремле также заявили, что в контексте будущего празднования 75-летия со дня окончания Второй мировой войны (в России это называют Большой победой – 24 канал) Путин напомнил, что в разгром нацистской Германии внесли вклад все народы бывшего СССР. В то же время он выступил против искажения "исторической правды" о событиях Второй мировой.

      Справка. Предыдущая встреча в нормандском формате состоялась 9 января в Париже. Это первая встреча с 2016 года, когда лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Следующая должна состояться в апреле 2020 года в Берлине.


      О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

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      Зеленский, Оман и Петрушев

      Тема визита Владимира Зеленского в Оман снова горячая. Туда он вместе с семьей улетел на Рождество с неофициальным визитом и за собственные деньги. Там президент отдыхал в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера в сутки – до 4 тысяч евро.

      Но сейчас речь не об этом. В Омане Зеленский провел 2 встречи – с ответственным за иностранные дела министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда султаната Абдулсаламом аль-Муршид.

      Важно! Журналисты-расследователи программы "Схемы" выяснили, что во время визита Зеленского в Оман туда прилетал Патрушев, которого называют вторым после Владимира Путина человеком в России. По информации журналистов, российский чиновник прилетел тем же чартерным самолетом, который через сутки доставил Зеленского из столицы Омана Маската в Киев.

      Пресс-секретарь президента Юлия Мендель опровергла информацию журналистов. Она утверждает, что никакой такой встречи не было.

      Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" – это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили,
      – заверила Мендель.

      Кроме того, на официальной странице Офиса Президента также появилось сообщение об этой информации. Там также назвали все манипуляцией и более того – обещают подать в суд с иском, в котором будут требовать опровергнуть информацию, а также извинений.

      Когда такую ​​манипуляцию осуществляют в соцсетях анонимные аккаунты в пределах информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналисты – это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой,
      – заявили в ОПУ.

      Там отметили, что ожидают от журналистов "Схем" опровержении "недостоверных" сведений и предположений, которые были сделаны на их базе.

      Важно: Скандал вокруг Зеленского и Патрушева в Омане: позиция авторов материала проекта "Схемы"

      День всех влюбленных, политики и валентинки

      Сейчас в народе почитают память святого Валентина – День всех влюбленных. Это означает, что все, кто хочет сделать подарок своим любимым или просто порадовать кого-то милым презентом, имеют хорошую возможность это сделать.

      Пока улицы разных городов не только Украины, но и мира, наполняются сердечками и цветами, соцсети приветствуют любимых – украинских политиков.

      Мы тоже для вас приготовили несколько таких:

       

      К теме: В День святого Валентина политики трогательно поздравили своих любимых

      Шутки соцсетей политики, надеемся, оценили. Теперь уже бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан даже не удержался – и распространил одну из таких валентинок на своей фейсбук-странице. Это, к слову, первое опубликованное им сообщение после освобождения. И достаточно тематическое.

      Андрій Богдан
      Богдан опубликовал вот такую валентинку / Источник slovoidilo.ua

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Журналисты Офіс Президента Владимир Зеленский Новости политики Юлия Мендель Андрей Богдан День Валентина СМИ МИД Украины Аннексия Крыма Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Мюнхенская конференция
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