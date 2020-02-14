Головні новини 14 лютого: скандальний "мирний план" для України та розмова Зеленського і Путіна

На сайті Мюнхенської конференції з’явився «план примирення України та Росії», але вже невдовзі безслідно зник після жорсткої критики. Зеленський та Путін поговорили по телефону, основна із тем – нормандський саміт. Офіс Президента погрожує журналістам судом через повідомлення про "зустріч" Зеленського і Патрушева в Омані. Такими були головні новини п'ятниці, 14 лютого.

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Скандал із "мирним планом" для України в Мюнхені

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План "примирення" України та Росії за авторства трьох західних аналітичних центрів та російської ради міжнародних справ з'явився 14 лютого. А потім зник. Вже через декілька годин його видалили з сайту Мюнхенської безпекової конференції. Однак навіть за цей короткий час він викликав шквал критики.



Так тепер виглядає посилання, де був план

Що з ним не так? Деякі його тези максимально схожі на ті, які завжди пропонує Кремль.

Цей план передбачав відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог щодо Донбасу.

та без виконання вимог щодо Донбасу. Водночас він пропонує поступове зняття санкцій з Росії , зближення між Росії із Євросоюзом.

, зближення між Росії із Євросоюзом. План також пропонує "всеукраїнський загальнонаціональний діалог щодо визначення нової ідентичності України , який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію".

В розробці цього документу брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Усі вони відомі тяжінням до співпраці із Росією та врахуванням її інтересів.

Американські експерти наголошують, що деякі з кроків резонують з ідеями, висунутими російською стороною.

Ті, що підписалися, ідентифікують проблему в першому реченні: "Конфлікт в і навколо України". Цей опис приховує походження проблеми і робить неможливим пошук відповідного рішення. "Конфлікт в і навколо України" почався, коли російські війська в російських формах, але діючи без розпізнавальних знаків, захопили український півострів Крим і Москва анексувала його,

– мовиться у Atlantic Council.

Реакція України. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не підтримують тези, які містить документ "Дванадцять кроків до більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні". Українські дипломати наголосили, що це приватна ініціатива політиків і експертів, небайдужих до питань міжнародної безпеки і ситуації з безпеки в України, в тому числі озброєної агресії РФ проти нашої держави.

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Ось що пропонували ці 12 кроків, яких вже немає на сайті:

Відновлення Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).

Розширення теми переговорів "нормандської четвірки" з включенням проблеми припинення боїв.

Збільшення кількості пунктів пропуску на Донбасі.

Розшук зниклих безвісти.

Розмінування на Донбасі.

Відновлення інфраструктури за участю Євросоюзу, західних компаній і Росії.

Створення на Донбасі зони вільної торгівлі з особливим оподаткуванням.

Поетапне зняття санкцій проти Росії за результатами виконання мінських угод.

Усунення радіаційної небезпеки на Донбасі.

Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки.

Підтримка і визначення сфер взаємодії між ЄС і Росією.

Запуск нового національного діалогу щодо проблем ідентичності.

Що треба знати про Мюнхенську конференцію з безпеки? Це найавторитетніший міжнародний форум. Конференція об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.



Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. У 2020 році захід пройде у 56 раз. Триватиме він 14 – 16 лютого. Цього року головними темами стануть конфлікти та роззброєння, питання клімату та охорони здоров’я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.



Вперше Мюнхенську конференцію з безпеки відвідає президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський поговорив із Путіним

Президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним 14 лютого. Основна тема – виконання домовленостей, визначених під час саміту у нормандському форматі 9 грудня 2019 року у Парижі. У Кремлі кажуть, що розмова відбулася з ініціативи Зеленського.

В Офісі Президента зазначили, що Зеленський та Путін також обговорили підготовку до наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Не оминули увагою і тему звільнення утримуваних українських громадян , які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Росії.

Насамкінець президенти погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську, аби реалізувати досягнуті домовленості.

В Кремлі також заявили, що у контексті майбутнього відзначення 75-річчя з дня закінчення Другої світової війни (у Росії це називають Великою перемогою – 24 канал) Путін нагадав, що у розгром нацистської Німеччини зробили внесок всі народи колишнього СРСР. Водночас він виступив проти спотворення "історичної правди" про події Другої світової.

Довідка. Попередня зустріч у нормандському форматі відбулася 9 грудня у Парижі. Це перша зустріч з 2016 року, коли лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Наступна мала б відбутися у квітні 2020 в Берліні.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

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Зеленський, Оман і Петрушев

Тема візиту Володимира Зеленського до Оману знову гаряча. Туди він разом з сім’єю полетів на Різдво з неофіційним візитом та за власні гроші. Там президент відпочивав у готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера за добу – до 4 тисяч євро.

Але зараз мова не про це. В Омані Зеленський провів 2 зустрічі – з відповідальним за закордонні справи міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату Абдулсаламом аль-Муршиді.

Важливо! Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" з’ясували, що під час візиту Зеленського в Оман туди прилітав Патрушев, якого називають другою після Володимира Путіна людиною в Росії. За інформацією журналістів, російський посадовець прилетів тим же чартерним літаком, який через добу доправив Зеленського зі столиці Оману Маската до Києва.

Речниця президента Юлія Мендель заперечила інформацію журналістів. Вона стверджує, що жодної такої зустрічі не було.

Єдине, що було не складно у сюжеті програми "Схеми" – це заперечити факт зустрічі президента та представника РФ Патрушева, адже вони справді ніколи не зустрічалися і не говорили,

– запевнила Мендель.

Окрім того, на офіційній сторінці Офісу Президента також з'явилось повідомлення про цю інформацію. Там також назвали все маніпуляцією і більше того – обіцяють подати до суду з позовом, в якому вимагатимуть спростувати інформацію, а також вибачень.

Коли таку маніпуляцію здійснюють у соцмережах анонімні акаунти у межах інформаційних операцій агресора проти України, це ще можна пояснити логікою гібридної війни. Та коли так само вчиняють українські журналісти – це виходить за межі уявлень про вільну журналістику як таку,

– заявили в ОПУ.

Там наголосили, що очікують від журналістів "Схем" спростування "недостовірних" відомостей та припущень, що були зроблені на їхній основі.

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День всіх закоханих, політики і валентинки

Нині в народі вшановують пам'ять святого Валентина – День всіх закоханих. Це означає, що усі. хто хоче зробити подарунок своїм коханим або ж просто потішити когось милим презентом, мають гарну нагоду це зробити.



Поки вулиці різних міст не лише України, але й світу, наповнюються сердечками та квітами, соцмережі вітають улюблених – українських політиків.

Ми теж для вас приготували кілька таких:

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Жарти соцмереж політики, сподіваємось, оцінили. Тепер вже колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан навіть не стримався – і поширив одну із таких валентинок на своїй фейсбук-сторінці. Це, до слова, перший опублікований ним допис після звільнення. і досить тематичний.



Богдан опублікував ось таку валентинку/ Джерело slovoidilo.ua