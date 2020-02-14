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      Скандал навколо Зеленського та Патрушева в Омані: позиція авторів матеріалу проєкту "Схеми"

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      Редакція проєкту журналістських розслідувань "Схеми" відреагувала на скандал, який виник навколо їхнього матеріалу щодо січневої поїздки президента Володимира Зеленського до Оману. Річ у тім, що в Офісі президента заявили, що інформація у ньому "цілком і повністю не відповідає дійсності" та що в сюжеті "все від початку до кінця – неправда".

      Журналісти, зокрема, нагадали, що в Офісі Президента мають намір подати на них до суду, передає "Радіо Свобода". 

      Детальніше! ОПУ судитиметься зі "Схемами" через повідомлення про "зустріч" Зеленського і Патрушева

      Тому вони очікують на цей документ. І з позову спробують зрозуміти, що конкретно з озвученого в сюжеті, на думку ОПУ, є неправдою:

      • Що Зеленський був в Омані?
      • Що він повертався чартерним бортом 9H-VJN?
      • Що саме цим бортом туди напередодні прилетів Патрушев із Москви?
      • Що в Омані із Зеленським був Андрій Єрмак?

      Якщо ж у ОПУ хочуть спростувати зустріч Патрушева та Зеленського, то, по-перше, у матеріалі немає тверджень про те, що така зустріч відбулася. По-друге, позиція Офісу президента була повною мірою представленою в сюжеті,
      – наголосили представники проєкту.

      Також журналісти звинуватили Офіс Президента в тому, що ті від початку історії з Оманом саме начебто щось "не договорювали, приховували та навіть, свідомо чи ні, дезінформували суспільство".

      "То відпустка, то робочий візит, якщо відпустка – навіщо у ній Єрмак, якщо відрядження – чому таємне, "Зеленський терміново вилітає" – а вилітає тільки через 10 годин і так дал", – запитують у "Схемах".

      За словами представників ЗМІ, під час візиту Зеленського до Оману, зокрема, штандарт президента в його Офісі на Банковій було піднято. А це мало б сигналізувати про його присутність у межах України. Хоча він був за кордоном. Тому у журналістів залишалася низка запитань, на які досі немає відповіді.

      Тепер у своєму матеріалі ми навели невідомі раніше факти, які точно потребують публічних пояснень – про те, що в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Микола Патрушев саме тоді, коли там був Володимир Зеленський, і саме тим літаком, яким президент був доправлений в Україну. Хіба це не суспільно важлива інформація? А замість того, щоб розставити усі крапки над "і", Андрій Єрмак і Офіс президента у своїх заявах вдаються до дискредитації редакції та погрожують судом журналістам, які намагаються пролити світло на всю цю історію,
      – підкреслює редакція проєкту.

      Водночас тут вважають, що така реакція з боку ОПУ є тиском і втручанням в редакційні справи. Мовиться і про застереження у бік Суспільного мовника – телеканалу "UA:Перший" – звернути увагу "на розповсюдження в його ефірі недостовірної інформації, яка є відвертою маніпуляцією громадською свідомістю" .

      "Держава справді фінансує Суспільного мовника. Держава – тобто громадяни України, а не конкретний президент, Кабмін чи Верховна Рада. І тому, коли конкретному президенту, міністру чи депутату не подобається, що транслює Суспільний мовник, це не означає, що він має право на нього публічно тиснути", – підсумувала редакція "Схем".

      Цікаво! У журналістів можуть бути додаткові докази зустрічі Зеленського з Патрушевим, – Басараб

      Що відомо про розслідування журналістів проєкту "Схеми"

      Журналісти з’ясували, що під час перебування Президента України Володимира Зеленського в Омані туди приїздив голова Радбезу РФ Микола Патрушев. Більше того, російський чиновник прилетів у Оман тим же літаком, яким через добу доправили Зеленського зі столиці Оману Маската до Києва.

      Журналістам вдалося отримати підтвердження інформації про "московського пасажира" з двох не пов'язаних між собою джерел, зокрема, у базі даних про перетин кордону Російської Федерації. Крім того, проведений журналістами моніторинг російських новин за 8 січня показав, що у той день Патрушев в публічному просторі був відсутнім.

      Як на матеріал відреагували в Офісі Президента

      Новоспечений голова ОПУ Андрій Єрмак, зокрема, звинуватив журналістів у необ’єктивності, а саме розслідування – у відсутності фактів. За його словами, вони не навели ані свідчень конкретних людей, ані об’єктивних даних. Натомість були лише фрази "за свідченням наших джерел".

      Основна проблема сюжету "Схем" полягає в тому, що коментувати там нічого. Це все – неправда: від початку та до кінця, і немає жодного об'єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення,
      – наголосив Єрмак.

      Також він зауважив, що чинна влада є готовою відповідати на будь-які питання та є готовою до спілкування з журналістами. Але їй хотілося б відповідати на питання, які базуються на фактах, а не припущеннях.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Розслідування Журналісти Президент України Закордонні візити Зеленського ЗМІ
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