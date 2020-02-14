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      У Путіна назвали брехнею інформацію про зустріч Зеленського з Патрушевим

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      Пєсков спростував факт зустрічі Патрушева з Зеленським в Омані / Getty Images

      Інформація з розслідування "Схем" про поїздку секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева в Оман і зустріч там з Президентом України Володимиром Зеленським не відповідає дійсності.

      Інформацію про зустріч Зеленського з Патрушевим простував речник президента Росії Володимира Путіна – Дмитро Пєсков. Зокрема, він назвав таку інформацію "брехнею", повідомляє "РИА Новости".

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      Раніше інформацію про зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані спростував і голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

      "Це все – неправда: від початку та до кінця, і немає жодного об'єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення", – наголосив Єрмак.

      Звідки з’явилась інформація про нібито зустріч Зеленського з Патрушевим

      Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" повідомили, що під час візиту Зеленського в Оман туди прилітав Патрушев, якого називають другою після Путіна людиною в Росії. За інформацією журналістів, російський посадовець прилетів тим же чартерним літаком, який через добу доправив Зеленського зі столиці Оману Маската до Києва.

      Хто такий Патрушев? Секретар Ради безпеки Росії. Входить до найближчого оточення Путіна, одна з найбільш довірених його осіб. Більшу частину життя Патрушев він пропрацював у КДБ, а згодом в ФСБ. Очолював відомство з 1999 по 2008 рік. Після став головою Радбезу країни.

      У 2014 році Патрушев брав участь в організації анексії Криму та розв'язанні бойових дій на Донбасі. Говорячи про анексію Криму в січні 2016 року, Патрушев заявив: "Світова спільнота повинна нам сказати "дякую" за Крим".

      До теми: Сколько стоила бюджету поездка Зеленского в Оман

      Що відомо про візит Зеленського в Оман

      • На Різдво Зеленський разом з сім’єю полетів до Оману з неофіційним візитом та за власні гроші. Там президент відпочивав у готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
      • В Омані Зеленський також провів 2 зустрічі – з відповідальним за закордонні справи міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату Абдулсаламом аль-Муршиді.
      • 9 січня президент перервав свій візит до Оману через авіакатастрофу українського літака МАУ у Тегерані та повернувся до Києва.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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