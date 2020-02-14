У Путіна назвали брехнею інформацію про зустріч Зеленського з Патрушевим

Інформація з розслідування "Схем" про поїздку секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева в Оман і зустріч там з Президентом України Володимиром Зеленським не відповідає дійсності.

Інформацію про зустріч Зеленського з Патрушевим простував речник президента Росії Володимира Путіна – Дмитро Пєсков. Зокрема, він назвав таку інформацію "брехнею", повідомляє "РИА Новости".

Читайте також: Зеленський і Патрушев ніколи не зустрічалися і не говорили, – речниця президента

Раніше інформацію про зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані спростував і голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Це все – неправда: від початку та до кінця, і немає жодного об'єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення", – наголосив Єрмак.

Звідки з’явилась інформація про нібито зустріч Зеленського з Патрушевим

Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" повідомили, що під час візиту Зеленського в Оман туди прилітав Патрушев, якого називають другою після Путіна людиною в Росії. За інформацією журналістів, російський посадовець прилетів тим же чартерним літаком, який через добу доправив Зеленського зі столиці Оману Маската до Києва.

Хто такий Патрушев? Секретар Ради безпеки Росії. Входить до найближчого оточення Путіна, одна з найбільш довірених його осіб. Більшу частину життя Патрушев він пропрацював у КДБ, а згодом в ФСБ. Очолював відомство з 1999 по 2008 рік. Після став головою Радбезу країни.



У 2014 році Патрушев брав участь в організації анексії Криму та розв'язанні бойових дій на Донбасі. Говорячи про анексію Криму в січні 2016 року, Патрушев заявив: "Світова спільнота повинна нам сказати "дякую" за Крим".

До теми: Сколько стоила бюджету поездка Зеленского в Оман

Що відомо про візит Зеленського в Оман