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      Главные новости 15 февраля: Зеленский в Мюнхене, обновление "Слуги народа"

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      Какими были главные новости 15 февраля / коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Партия "Слуга народа" провела съезд. Российские силовики задержали судно с украинцами в Азовском море. Прошел второй полуфинал украинского Нацотбора на Евровидение. Такими были главные новости 15 февраля в Украине и мире.

      Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

      Мюнхенский форум: заявления Зеленского

      Владимир Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

      На чем Зеленский отметил во время выступления:

      • война идет не просто в Украине, а в Европе;
      • необходимы действенные механизмы для обеспечения всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе,
      • Украина предлагает секторальный принцип разведения на Донбассе;
      • сейчас в одном формате и ни на одной площадке не обсуждают вопрос о возвращении Украине оккупированного Крыма.

      Подробнее! Владимир Зеленский выступил в Мюнхене: видео и основные тезисы

      Кроме того, Зеленский заявил об инициативе совместного патрулирования линии разграничения между подконтрольными Киеву и оккупированными территориями. Кроме Украины и ОБСЕ, участие в этом должны принимать представители оккупационных администраций. Но кто именно из "представителей оккупированных территорий" мог бы принять участие в таком патрулировании, президент не уточнил.

      Смотрите видео выступления Владимира Зеленского в Мюнхене

      В то же время глава МИД Вадим Пристайко отметил, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может не состояться, как это планировали накануне. По его словам, лидеры Украины, России, Франции и Германии все же однозначно проведут нормандский саммит. Но "это будет не в апреле, а возможно, позже".

      Также Пристайко заявил, что новый обмен пленными должен состояться еще до будущей встречи в нормандском формате. По его словам, в его рамках Украина планирует вернуть до 200 своих граждан.

      Обратите внимание! Зеленский о 12 мюнхенских шагов к миру: Можно было спросить у нас

      Съезд партии "Слуга народа": что приняли

      Партия "Слуга народа" провела третий съезд. На нем пропрезидентская политсила, в частности, приняла свой новый устав, ведь предыдущая редакция является морально устаревшей. В новом уставе усовершенствованы разделы, в которых говорится о правах и обязанностях партии, порядке вступления в ряды политсилы, урегулирования внутренней структуры и взаимодействия.

      Кроме того, в "Слуге народа" заявили, что они вступают в качественно новый этап развития.

      И сейчас настало время четко определить, кто мы есть и какие наши принципы. Во-первых, "каждый из нас – президент". А потому каждый должен осознать свою ответственность за то, чтобы страна изменилась к лучшему. Чтобы изменения ежедневно отражались не только в статистических показателях, а на реальной жизни каждого украинца,
      – говорится в сообщении о принципах партии.

      Там отметили, что во-вторых, политсила хочет построить мирную страну, с прозрачными правилами, одинаковыми для всех, с современной инфраструктурой и народовластием. Где государство будет для человека сервисом и инструментом, помогать ей.

      Кроме того, на съезде участники утвердили состав Высшего совета партии. В нее вошли 8 человек, зато ранее в Раду входили 4 человека. Высший совет – это руководящий орган партии.

      Состав Высшего совета партии "Слуга народа":

      • Вадим Галайчук
      • Ольга Коваль
      • Сергей Кострийчук
      • Анатолий Остапенко
      • Евгения Кравчук
      • Александр Качура
      • Роман Грищук
      • Артем Культенко

      Кто чем будет заниматься в Высшем совете партии

      • Артем Культенко – заместитель председателя фракции "Слуга народа". Он будет заниматься развитием региональной структуры политсилы.
      • Александр Кучура – нардеп от "Слуги народа", второй номер в списке. Он будет заниматься партийным строительством, то есть развитием партийной сети до 300-400 организаций.
      • Анатолий Остапенко – нардеп от "Слуги народа". Он будет заниматься юридическими вопросами.
      • Сергей Кострийчук-основатель общественной организации "Слуга народа". Будет заниматься организационно-массовым направлением: регистрация и учет членов партии, діджитальна работа с ними.
      • Ольга Коваль – нардеп от "Слуги народа". Будет куратором по образованию партии.
      • Евгения Кравчук – заместитель председателя фракции "Слуга народа". Заниматься коммуникациями и идеологическим направлением партии.
      • Роман Грищук – нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа". Он будет работать с сообществами, вести с ними диалог от имени партии.

      Кроме того, председатель партии Александр Корниенко заявил, что политсила запустит процесс открытого отбора кандидатов на местные выборы 2020 года.

      Для этого потребуется:

      • подать пакет документов;
      • зарегистрироваться на сайте;
      • пройти отбор.

      Кроме того, партия введет еще одно "ноу-хау" относительно обучения. Значительную часть государственного финансирования "Слуга Народа" направлять на образование. В частности, подготовительное обучение для кандидатов всех уровней.

      По словам Корниенко, партия хочет, чтобы в местные советы пришли более образованные депутаты с четким пониманием того, какие изменения произошли после реформы децентрализации.

      Смотрите видео съезда партии "Слуга народа"

       

      Интересно! В "Слуге народа" анонсировали запуск собственного телеканала

      Очередная агрессия Кремля в Азове

      В западной части Азовского моря российские силовики задержали маломерное судно с 4 гражданами Украины на борту. Команду корабля задержали на 48 часов до выяснения обстоятельств. Полиция Автономной республики Крым и Севастополя уже открыла уголовное дело из-за задержания.

      Заметим что украинцы не имели с собой документов, удостоверяющих личность. По данным сотрудников пограничного управления ФСБ РФ по Крыму", капитан судна не выполнил "законное требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться".

      Во время осмотра корабля российские силовики выявили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова. В то же время судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали.

      Впоследствии капитан судна признал факт незаконного вылова камбалы-калкана и заявлял, что "сотрудники погранслужбы ФСБ РФ не оказывали на него психологического давления".

      Сейчас судно и рыбаки находятся в порту оккупированной Керчи для выяснения обстоятельств. Само же судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины.

      Смотрите сюжет 24 канала о задержании украинского судна в Азовском море

       

      Кстати! Любитель совка из Молдовы продолжает терроризировать украинских пограничников: детали и видео

      Украинский Нацотбор Евровидения – 2020: результаты второго полуфинала

      15 февраля во время второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 зрители и жюри выбирали финалистов из 8 конкурсантов. За возможность представить Украину на песенном конкурсе боролись MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.


      До финала Национального отбора на Евровидение-2020, который состоится 22 февраля, прошли:

      • TVORCHI,
      • KHAYAT,
      • David Axelrod.

      Кроме этого, по результатам первого полуфинала в следующий этап шоу прошли Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A.

      Оценивали музыкальные способности конкурсантов Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов, а также зрители.

      Результаты голосования второго полуфинала – жюри:

      1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure – 5

      2. FO SHO – 3

      3. Элина Иващенко – 4

      4. Александр Порядинский – 2

      5. GARNA – 1

      6. KHAYAT – 7

      7. David Axelrod – 6

      8. TVORCHI – 8

      Результаты голосования второго полуфинала – зрители:

      1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure – 2

      2. FO SHO – 3

      3. Элина Иващенко – 4

      4. Александр Порядинский – 6

      5. GARNA – 1

      6. KHAYAT – 7

      7. David Axelrod – 5

      8. TVORCHI – 8

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Мюнхенская конференция Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Евровидение 2020 Конфликт в Азовском море Слуга народа Президент Украины Владимир Зеленский Публикации
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