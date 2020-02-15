Главные новости 15 февраля: Зеленский в Мюнхене, обновление "Слуги народа"

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Партия "Слуга народа" провела съезд. Российские силовики задержали судно с украинцами в Азовском море. Прошел второй полуфинал украинского Нацотбора на Евровидение. Такими были главные новости 15 февраля в Украине и мире.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Мюнхенский форум: заявления Зеленского

Владимир Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

На чем Зеленский отметил во время выступления:

война идет не просто в Украине, а в Европе;

необходимы действенные механизмы для обеспечения всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе,

Украина предлагает секторальный принцип разведения на Донбассе;

сейчас в одном формате и ни на одной площадке не обсуждают вопрос о возвращении Украине оккупированного Крыма.

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Кроме того, Зеленский заявил об инициативе совместного патрулирования линии разграничения между подконтрольными Киеву и оккупированными территориями. Кроме Украины и ОБСЕ, участие в этом должны принимать представители оккупационных администраций. Но кто именно из "представителей оккупированных территорий" мог бы принять участие в таком патрулировании, президент не уточнил.

Смотрите видео выступления Владимира Зеленского в Мюнхене

В то же время глава МИД Вадим Пристайко отметил, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может не состояться, как это планировали накануне. По его словам, лидеры Украины, России, Франции и Германии все же однозначно проведут нормандский саммит. Но "это будет не в апреле, а возможно, позже".

Также Пристайко заявил, что новый обмен пленными должен состояться еще до будущей встречи в нормандском формате. По его словам, в его рамках Украина планирует вернуть до 200 своих граждан.

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Съезд партии "Слуга народа": что приняли

Партия "Слуга народа" провела третий съезд. На нем пропрезидентская политсила, в частности, приняла свой новый устав, ведь предыдущая редакция является морально устаревшей. В новом уставе усовершенствованы разделы, в которых говорится о правах и обязанностях партии, порядке вступления в ряды политсилы, урегулирования внутренней структуры и взаимодействия.

Кроме того, в "Слуге народа" заявили, что они вступают в качественно новый этап развития.

И сейчас настало время четко определить, кто мы есть и какие наши принципы. Во-первых, "каждый из нас – президент". А потому каждый должен осознать свою ответственность за то, чтобы страна изменилась к лучшему. Чтобы изменения ежедневно отражались не только в статистических показателях, а на реальной жизни каждого украинца,

– говорится в сообщении о принципах партии.

Там отметили, что во-вторых, политсила хочет построить мирную страну, с прозрачными правилами, одинаковыми для всех, с современной инфраструктурой и народовластием. Где государство будет для человека сервисом и инструментом, помогать ей.

Кроме того, на съезде участники утвердили состав Высшего совета партии. В нее вошли 8 человек, зато ранее в Раду входили 4 человека. Высший совет – это руководящий орган партии.

Состав Высшего совета партии "Слуга народа":

Вадим Галайчук

Ольга Коваль

Сергей Кострийчук

Анатолий Остапенко

Евгения Кравчук

Александр Качура

Роман Грищук

Артем Культенко

Кто чем будет заниматься в Высшем совете партии

Артем Культенко – заместитель председателя фракции "Слуга народа". Он будет заниматься развитием региональной структуры политсилы.

Александр Кучура – нардеп от "Слуги народа", второй номер в списке. Он будет заниматься партийным строительством, то есть развитием партийной сети до 300-400 организаций.

Анатолий Остапенко – нардеп от "Слуги народа". Он будет заниматься юридическими вопросами.

Сергей Кострийчук-основатель общественной организации "Слуга народа". Будет заниматься организационно-массовым направлением: регистрация и учет членов партии, діджитальна работа с ними.

Ольга Коваль – нардеп от "Слуги народа". Будет куратором по образованию партии.

Евгения Кравчук – заместитель председателя фракции "Слуга народа". Заниматься коммуникациями и идеологическим направлением партии.

Роман Грищук – нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа". Он будет работать с сообществами, вести с ними диалог от имени партии.

Кроме того, председатель партии Александр Корниенко заявил, что политсила запустит процесс открытого отбора кандидатов на местные выборы 2020 года.

Для этого потребуется:

подать пакет документов;

зарегистрироваться на сайте;

пройти отбор.

Кроме того, партия введет еще одно "ноу-хау" относительно обучения. Значительную часть государственного финансирования "Слуга Народа" направлять на образование. В частности, подготовительное обучение для кандидатов всех уровней.

По словам Корниенко, партия хочет, чтобы в местные советы пришли более образованные депутаты с четким пониманием того, какие изменения произошли после реформы децентрализации.

Смотрите видео съезда партии "Слуга народа"

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Очередная агрессия Кремля в Азове

В западной части Азовского моря российские силовики задержали маломерное судно с 4 гражданами Украины на борту. Команду корабля задержали на 48 часов до выяснения обстоятельств. Полиция Автономной республики Крым и Севастополя уже открыла уголовное дело из-за задержания.

Заметим что украинцы не имели с собой документов, удостоверяющих личность. По данным сотрудников пограничного управления ФСБ РФ по Крыму", капитан судна не выполнил "законное требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться".

Во время осмотра корабля российские силовики выявили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова. В то же время судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали.

Впоследствии капитан судна признал факт незаконного вылова камбалы-калкана и заявлял, что "сотрудники погранслужбы ФСБ РФ не оказывали на него психологического давления".

Сейчас судно и рыбаки находятся в порту оккупированной Керчи для выяснения обстоятельств. Само же судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины.

Смотрите сюжет 24 канала о задержании украинского судна в Азовском море

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Украинский Нацотбор Евровидения – 2020: результаты второго полуфинала

15 февраля во время второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 зрители и жюри выбирали финалистов из 8 конкурсантов. За возможность представить Украину на песенном конкурсе боролись MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.



До финала Национального отбора на Евровидение-2020, который состоится 22 февраля, прошли:

TVORCHI,

KHAYAT,

David Axelrod.