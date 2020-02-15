Головні новини 15 лютого: Зеленський у Мюнхені, оновлення "Слуги народу"

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції. Партія "Слуга народу" провела з’їзд. Російські силовики затримали судно з українцями в Азовському морі. Пройшов другий півфінал українського Нацвідбору на Євробачення. Такими були головні новини 15 лютого в Україні та світі.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Мюнхенський безпековий форум: заяви Зеленського

Володимир Зеленський взяв участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки.

На чому Зеленський наголосив під час виступу:

війна триває не просто в Україні, а у Європі;

необхідні дієві механізми для забезпечення всеосяжного припинення вогню на Донбасі,

Україна пропонує секторальний принцип розведення на Донбасі;

зараз у жодному форматі і ні на жодному майданчику не обговорюють питання повернення Україні окупованого Криму.

Детальніше! Володимир Зеленський виступив у Мюнхені: відео та головні тези

Крім того, Зеленський заявив про ініціативу спільного патрулювання лінії розмежування між підконтрольними Києву та окупованими територіями. Окрім України та ОБСЄ, участь у цьому ще мають брати представники окупаційних адміністрацій. Але хто саме з "представників окупованих територій" міг би взяти участь в такому патрулюванні, президент не уточнив.

Дивіться відео виступу Володимира Зеленського в Мюнхені

Водночас очільник МЗС Вадим Пристайко зауважив, що зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини може не відбутися, як це планували напередодні. За його словами, лідери України, Росії, Франції та Німеччини все ж однозначно проведуть нормандський саміт. Але "це буде не у квітні, а можливо, пізніше".

Також Пристайко заявив, що новий обмін полоненими має відбутися ще до майбутньої зустрічі у нормандському форматі. За його словами, у його межах Україна планує повернути до 200 своїх громадян.

Зверніть увагу! Зеленський про 12 мюнхенських кроків до миру: Можна було запитати в нас

З’їзд партії "Слуга народу": що ухвалили

Партія "Слуга народу" провела третій з’їзд. На ньому пропрезидентська політсила, зокрема, ухвалила свій новий статут, адже попередня редакція є морально застарілою. У новому статуті вдосконалено розділи, в яких мовиться про права та обов’язки партії, порядок вступу до лав політсили, врегулювання внутрішньої структури та взаємодії.

Крім того, у "Слузі народу" заяваили, що вони вступають до якісно нового етапу розвитку.

І зараз настав час чітко визначити, хто ми є і які наші принципи. По-перше, "кожен із нас – президент". А тому кожен має усвідомити свою відповідальність за те, щоби країна змінилася на краще. Аби зміни щодня відбивалися не тільки в статистичних показниках, а на реальному житті кожного українця,

– мовиться в повідомленні про принципи партії.

Там зазначили, що по-друге, політсила хоче збудувати мирну країну, із прозорими правилами, однаковими для всіх, із сучасною інфраструктурою та народовладдям. Де держава буде для людини сервісом та інструментом, допомагатиме їй.

Крім того, на з'їзді учасники затвердили склад Вищої ради партії. До неї увійшли 8 людей, натомість раніше до ради входили 4 людини. Вища рада – це керівний орган партії.

Склад Вищої ради партії "Слуга народу":

Вадим Галайчук

Ольга Коваль

Сергій Кострійчук

Анатолій Остапенко

Євгенія Кравчук

Олександр Качура

Роман Грищук

Артем Культенко

Хто чим займатиметься у Вищій раді партії

Артем Культенко – заступник голови фракції "Слуга народу". Він займатиметься розвитком регіональної структури політсили.

Олександр Кучура – нардеп від "Слуги народу", другий номер у списку. Він займатиметься партійним будівництвом, тобто розбудовою партійної мережі до 300 – 400 організацій.

Анатолій Остапенко – нардеп від "Слуги народу". Він займатиметься юридичними питаннями.

Сергій Кострійчук – засновник громадської організації "Слуга народу". Займатиметься організаційно-масовим напрямком: реєстрація та облік членів партії, діджитальна робота з ними.

Ольга Коваль – нардепка від "Слуги народу". Буде куратором з освіти партії.

Євгенія Кравчук – заступниця голови фракції "Слуга народу". Займатиметься комунікаціями та ідеологічним напрямком партії.

Роман Грищук – нардеп-мажоритарник від "Слуги народу". Він працюватиме зі спільнотами, вестиме з ними діалог від імені партії.

Крім того, голова партії Олександр Корнієнко заявив, що політсила запустить процес відкритого відбору кандидатів на місцеві вибори 2020 року.

Для цього буде потрібно:

подати пакет документів;

зареєструватися на сайті;

пройти відбір.

Окрім того, партія введе ще одне "ноу-хау" щодо навчання. Значну частину державного фінансування "Слуга Народу" спрямовуватиме на освіту. Зокрема, підготовче навчання для кандидатів усіх рівнів.

За слвоами Корнієнка, партія хоче, аби о місцевих рад прийшли більш освічені депутати з чітким розумінням того, які зміни відбулися після реформи децентралізації.

Дивіться відео з'їзду партії "Слуга народу"

ЦІкаво! У "Слузі народу" анонсували запуск власного телеканалу

Чергова агресія Кремля на Азові

У західній частині Азовського моря російські силовики затримали маломірне судно з 4 громадянами України на борту. Команду корабля затримали на 48 годин до з'ясування обставин. Поліція Автономної республіки Крим і Севастополя уже відкрила кримінальну справу через затримання.

Зауважимо що українці не мали з собою документів, які посвідчують особу. За даними співробітників "прикордонного управління ФСБ РФ по Криму", капітан судна не виконав "законну вимогу прикордонного наряду про зупинку та спробував сховатися".

Під час огляду корабля російські силовики виявили понад 290 примірників камбали-калкан, а також незаконне знаряддя лову. Водночас суднові, реєстраційні документи, зокрема на право видобутку (вилов) водних біологічних ресурсів, у затриманих були відсутніми.

Згодом капітан судна визнав факт незаконного вилову камбали-калкана і заявляв, що "співробітники прикордонслужби ФСБ РФ не чинили на нього психологічного тиску".

Наразі судно та рибалки перебувають у порту окупованої Керчі для з'ясування обставин. Саме ж судно вийшло в Азовське море з села Райнівка в Запорізькій області України.

Дивіться сюжет 24 каналу про затримання українського судна в Азовському морі

До речі! Любитель совка з Молдови продовжує тероризувати українських прикордонників: деталі і відео

Український Нацвідбір Євробачення – 2020: результати другого півфіналу

15 лютого під час другого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020 глядачі та журі обирали фіналістів з-поміж 8 конкурсантів. За можливість представити Україну на пісенному конкурсі боролись MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.

До фіналу Національного відбору на Євробачення-2020 , який відбудеться 22 лютого, пройшли:

TVORCHI,

KHAYAT,

David Axelrod.

Окрім цього, за результатами першого півфіналу, у наступний етап шоу пройшли Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A.

Оцінювали музичні здібності конкурсантів Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов, а також глядачі.