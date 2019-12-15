Главные новости 15 декабря: потери на Донбассе, гибель сына Героя Небесной сотни и бунт Филарета

В результате вражеского обстрела на Донбассе погиб молодой нацгвардеец Сергей Михальчук. В результате наезда нетрезвого водителя на Прикарпатье погиб сын Героя Небесной сотни Игоря Ткачука Евгений. Патриарх Филарет устроил поминки по ликвидации УПЦ и УАПЦ. Игрушечным вертолетом украинского конструктора украсили главную елку Белого дома. Такими были главные новости воскресенья, 15 декабря.

Главные новости за сегодня, 15 декабря, в Украине и мире:

В результате обстрела вражеской артиллерии на Донбассе погиб 21-летний военный Национальной гвардии Украины Сергей Михальчук. Он героически прикрыл собственным телом своего собрата.

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Пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитин Старский подчеркнул, что погибший парень попал под огонь российской артиллерии. За проявленный героизм Сергея Михальчука представят к высокой государственной награде.

К слову, бригада быстрого реагирования Нацгвардии Украины выполняет боевые задачи в районе поселка Зайцево на Донетчине и дальше на север на так называемой Светлодарской дуге.

Сергей Михальчук стал уже восьмой жертвой вражеских обстрелов на Донбассе среди украинских военных.

Он воевал за свою обиженную родную землю, как и все его предки до того. И делал это не ради медалей или славы, а просто потому что так делают воины. Именно такую судьбу выбрали себе лучшие из людей, и их никто не убедит, что это было ошибочное решение,

– подчеркнул Старский.

Вечером субботы, 14 декабря, на Ивано-Франковщине произошло ДТП с участием нетрезвого водителя и велосипедиста. От полученных травм последний погиб на месте происшествия.

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Как впоследствии выяснилось, погибший был старшим сыном Героя Небесной сотни Игоря Ткачука. Парню было всего 23 года, а после гибели отца он был старшим мужчиной в семье.

Правоохранители установили, что на момент столкновения 33-летний водитель Аudi А6 был в состоянии алкогольного опьянения. Его уже задержали и готовят подозрение.

Санкция статьи, по которой обвиняют задержанного, предусматривает наказание сроком от 3 до 8 лет, возможно лишение права на управление автомобилем до 3 лет.

Погибший Евгений Ткачук: смотрите фото

Что известно про Игоря Ткачука?Игорь Ткачук – активист Евромайдана. Погиб в Киеве от пули снайпера 20 февраля 2014 года в возрасте 38 лет. У него остались жена и трое детей. Как рассказала его жена, на Майдан Игорь уехал, потому что хотел лучшей жизни для себя и своих детей. Посмертно удостоен звания Героя Украины и медалью "За жертвенность и любовь к Украине" от УПЦ КП.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил о юридической ликвидации УПЦ (КП) и УАПЦ. И пока вся Украина празднует первую годовщину создания ПЦУ, только патриарх Филарет устроил поминки по ликвидированным церквям.

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В юридическом отделе УПЦ (КП) отметили, что "предстоятель другой церкви – ПЦУ, отделенной от УПЦ КП" с помощью госслужащих Минкульта внес изменения в Единый госреестр юридических лиц, что, по мнению Киевской патриархии, не имеет юридических оснований.

В УПЦ КП отметили, что по состоянию на 14 декабря их официально не проинформировали о прекращении регистрации. Отметим, что на сайте Минюста указано, что регистрация Киевской патриархии как юридического лица прекращена от 13 декабря 2019 года.



Мнение украинцев относительно того, кто должен возглавлять ПЦУ / инфографика 24 канала

В Белом доме – официальной резиденции президента США – выбрали вертолет Сикорского Н-34 официальным рождественским елочным украшением этого года. Ассоциация истории Белого дома каждый год выбирает тему для украшения президентской елки.

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В этом году такой стала игрушечная модель Sikorsky H-34 – украшение в честь президента Дуайта Эйзенхауэра, который первым принял решение использовать вертолеты с целью перевозок первых лиц государства.

Игрушечный вертолет Сикорского для Белого дома: смотрите фото

Что известно о вертолете Sikorsky H-34?Sikorsky H-34 – американский транспортный вертолет, который в 1950-1960 годах активно использовали военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки. Создан он всемирно известным украинским конструктором Игорем Сикорским.



Вертолет использовался во многих странах, среди которых, кроме США, были Великобритания, Франция, Германия и СССР. Долгое время он был самым распространенным вертолетом в мире, а его серийное производство прекратилось в 1970 году.