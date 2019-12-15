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      Главные новости 15 декабря: потери на Донбассе, гибель сына Героя Небесной сотни и бунт Филарета

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      Главные новости 15 декабря / Коллаж 24 канала

      В результате вражеского обстрела на Донбассе погиб молодой нацгвардеец Сергей Михальчук. В результате наезда нетрезвого водителя на Прикарпатье погиб сын Героя Небесной сотни Игоря Ткачука Евгений. Патриарх Филарет устроил поминки по ликвидации УПЦ и УАПЦ. Игрушечным вертолетом украинского конструктора украсили главную елку Белого дома. Такими были главные новости воскресенья, 15 декабря.

      Главные новости за сегодня, 15 декабря, в Украине и мире:

      Гибель Сергея Михальчука

      В результате обстрела вражеской артиллерии на Донбассе погиб 21-летний военный Национальной гвардии Украины Сергей Михальчук. Он героически прикрыл собственным телом своего собрата.

      К слову: На Донбассе погиб молодой военный из Хмельницкой области: фото

      Пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитин Старский подчеркнул, что погибший парень попал под огонь российской артиллерии. За проявленный героизм Сергея Михальчука представят к высокой государственной награде.

      К слову, бригада быстрого реагирования Нацгвардии Украины выполняет боевые задачи в районе поселка Зайцево на Донетчине и дальше на север на так называемой Светлодарской дуге.

      Сергей Михальчук стал уже восьмой жертвой вражеских обстрелов на Донбассе среди украинских военных.

      Он воевал за свою обиженную родную землю, как и все его предки до того. И делал это не ради медалей или славы, а просто потому что так делают воины. Именно такую судьбу выбрали себе лучшие из людей, и их никто не убедит, что это было ошибочное решение,
      – подчеркнул Старский.

      Гибель сына Героя Небесной сотни

      Вечером субботы, 14 декабря, на Ивано-Франковщине произошло ДТП с участием нетрезвого водителя и велосипедиста. От полученных травм последний погиб на месте происшествия.

      Интересно: В Киеве силовики скрутили людей, которые остановили пьяных полицейских: видео

      Как впоследствии выяснилось, погибший был старшим сыном Героя Небесной сотни Игоря Ткачука. Парню было всего 23 года, а после гибели отца он был старшим мужчиной в семье.

      Правоохранители установили, что на момент столкновения 33-летний водитель Аudi А6 был в состоянии алкогольного опьянения. Его уже задержали и готовят подозрение.

      Санкция статьи, по которой обвиняют задержанного, предусматривает наказание сроком от 3 до 8 лет, возможно лишение права на управление автомобилем до 3 лет.

      Погибший Евгений Ткачук: смотрите фото

      Что известно про Игоря Ткачука?Игорь Ткачук – активист Евромайдана. Погиб в Киеве от пули снайпера 20 февраля 2014 года в возрасте 38 лет. У него остались жена и трое детей. Как рассказала его жена, на Майдан Игорь уехал, потому что хотел лучшей жизни для себя и своих детей. Посмертно удостоен звания Героя Украины и медалью "За жертвенность и любовь к Украине" от УПЦ КП.

      Бунт Филарета

      Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил о юридической ликвидации УПЦ (КП) и УАПЦ. И пока вся Украина празднует первую годовщину создания ПЦУ, только патриарх Филарет устроил поминки по ликвидированным церквям.

      К слову: Собор ПЦУ призвал Филарета прекратить самоизоляцию

      В юридическом отделе УПЦ (КП) отметили, что "предстоятель другой церкви – ПЦУ, отделенной от УПЦ КП" с помощью госслужащих Минкульта внес изменения в Единый госреестр юридических лиц, что, по мнению Киевской патриархии, не имеет юридических оснований.

      В УПЦ КП отметили, что по состоянию на 14 декабря их официально не проинформировали о прекращении регистрации. Отметим, что на сайте Минюста указано, что регистрация Киевской патриархии как юридического лица прекращена от 13 декабря 2019 года.

      настоятель ПЦУ, кого підтримують українці, Епіфаній чи Філарет
      Мнение украинцев относительно того, кто должен возглавлять ПЦУ / инфографика 24 канала

      Рождественский подарок из Белого дома

      В Белом доме – официальной резиденции президента США – выбрали вертолет Сикорского Н-34 официальным рождественским елочным украшением этого года. Ассоциация истории Белого дома каждый год выбирает тему для украшения президентской елки.

      К слову: Новый год 2020: лучшие елки мира

      В этом году такой стала игрушечная модель Sikorsky H-34 – украшение в честь президента Дуайта Эйзенхауэра, который первым принял решение использовать вертолеты с целью перевозок первых лиц государства.

      Игрушечный вертолет Сикорского для Белого дома: смотрите фото

      Что известно о вертолете Sikorsky H-34?Sikorsky H-34 – американский транспортный вертолет, который в 1950-1960 годах активно использовали военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки. Создан он всемирно известным украинским конструктором Игорем Сикорским.

      Вертолет использовался во многих странах, среди которых, кроме США, были Великобритания, Франция, Германия и СССР. Долгое время он был самым распространенным вертолетом в мире, а его серийное производство прекратилось в 1970 году.

      Действительно ли сало – украинский продукт: мифы, которые удивят
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины авиация Новости США Рождество Православная церковь Украины Епифаний Филарет Небесная Сотня Аварии и ДТП Нацгвардія Жертвы Война на Донбассе Новости политики
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