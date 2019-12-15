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      Головні новини 15 грудня: втрати на Донбасі, загибель сина Героя Небесної сотні і бунт Філарета

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      Головні новини 15 грудня / колаж 24 каналу

      Внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув молодий нацгвардієць Сергій Михальчук. Через наїзд нетверезого водія на Прикарпатті загинув син Героя Небесної сотні Ігоря Ткачука Євген. Патріарх Філарет влаштував поминки за ліквідованими УПЦ і УАПЦ. Іграшкою гелікоптера українського конструктора прикрасили головну ялинку Білого дому. Такими були головні новини неділі, 15 грудня.

      Найголовніші новини за сьогодні, 15 грудня, в Україні та світі:

      Загибель Сергія Михальчука

      Внаслідок обстрілу ворожої артилерії на Донбасі загинув 21-річний військовий Національної гвардії України Сергій Михальчук. Він героїчно прикрив власним тілом свого побратима.

      До слова: На Донбасі загинув молодий військовий з Хмельниччини: фото

      Пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитін Старський підкреслив, що загиблий хлопець потрапив під вогонь російської артилерії. За проявлений героїзм Сергія Михальчука буде представлено до високої державної нагороди.

      До слова, Бригада швидкого реагування Нацгвардії України виконує бойові завдання в районі селища Зайцеве на Донеччині та далі на північ на так званій Світлодарській дузі.

      Сергій Михальчук став вже восьмою жертвою серед українських військових ворожих обстрілів на Донбасі.

      Він воював за свою скривджену рідну землю, як і всі його предки до того. І робив це не заради медалей чи слави, а просто тому що так роблять воїни. Саме таку долю обрали собі найкращі з людей, і їх ніхто не переконає, що це було хибне рішення,
      – наголосив Старський.

      Загибель сина Героя Небесної сотні

      Увечері суботи, 14 грудня, на Івано-Франківщині трапилося ДТП за участю водія на підпитку та велосипедиста. Від отриманих травм останній загинув на місці події.

      Цікаво: У Києві силовики скрутили людей, які зупинили п'яних поліцейських: відео

      Як згодом з'ясувалося, загиблий був найстаршим сином Героя Небесної сотні Ігоря Ткачука. Хлопцеві було лише 23 роки, а після загибелі батька він був найстаршим чоловіком у сім'ї.

      Правоохоронці встановили, що на момент зіткнення 33-річний водій Аudi А6 був у стані алкогольного сп'яніння. Його вже затримали і готують підозру.

      Санкція статті, за якою звинувачують затриманого, передбачає покарання терміном від 3 до 8 років, можливе позбавлення права на керування автомобілем до 3 років.

      Загиблий Євген Ткачук: дивіться фото

      Що відомо про Ігоря Ткачука?Ткачук Ігор – активіст Євромайдану. Загинув у Києві від кулі снайпера 20 лютого 2014 року у віці 38 років. У нього залишилися дружина і троє дітей.

      Як розповіла його дружина, на Майдан Ігор поїхав, бо хотів кращого життя для себе і своїх дітей. Посмертно удостоєний звання Героя України та медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП.

      Бунт Філарета

      Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив про юридичну ліквідацію УПЦ (КП) і УАПЦ. І поки вся Україна святкує першу річницю створення ПЦУ, лише патріарх Філарет влаштував поминки за ліквідованими церквами.

      До слова: Собор ПЦУ закликав Філарета припинити самоізоляцію

      У юридичному відділі УПЦ (КП) зазначили, що "предстоятель іншої церкви – ПЦУ, відокремленої від УПЦ КП" за допомогою держслужбовців Мінкульту вніс зміни до Єдиного держреєстру юридичних осіб, що, на думку Київської патріархії не має юридичних підстав.

      В УПЦ КП відзначили, що станом на 14 грудня їх офіційно не поінформували про припинення реєстрації. Відзначимо, що на сайті Мін'юсту зазначено, що реєстрація Київської патріархії як юридичної особи припинена від 13 грудня 2019 року.

      настоятель ПЦУ, кого підтримують українці, Епіфаній чи Філарет
      Думка українців щодо того, хто має очолювати ПЦУ / інфографіка 24 каналу

      Різдвяний подарунок з Білого дому

      У Білому домі – офіційній резиденції президента США – обрали вертоліт Сікорського Н-34 офіційною різдвяною ялинковою прикрасою цього року. Асоціація історії Білого дому щороку обирає тему для прикраси президентської ялинки.

      До слова: Новий рік 2020: найкращі ялинки світу

      Цього року такою стала іграшкова модель Sikorsky H-34 – прикраса, яка вшановує президента Дуайта Ейзенхауера, що першим ухвалив рішення використовувати гелікоптери з метою перевезень перших осіб держави.

      Іграшка вертольота Сікорського для Білого дому: дивіться фото

      Що відомо про гелікоптер Sikorsky H-34?Sikorsky H-34 – американський транспортний вертоліт, який у 1950-1960 роках активно використовували військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки. Створений він всесвітньо відомим українським конструктором Ігорем Сікорським.

      Вертоліт використовувався у багатьох країнах, серед яких, крім США, були Велика Британія, Франція, Німеччина та СРСР. Довгий час він був найпоширенішим вертольотом у світі, а його серійне виробництво припинилося у 1970 році.

      Пропагандисти каналу "Росія 1" показали анонсоване інтерв'ю з Зеленським: відео
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України авіація Новини США Різдво Православна церква України Епіфаній Філарет Небесна Сотня Аварії та ДТП Нацгвардія Жертви Війна на Донбасі Новини політики
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