Главные новости 18 октября: подозрение Гладковскому и "мирный" план России

НАБУ сообщил о подозрении экс-первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому. Стало известно об одном из главных требований России в Минске – постоянный особый статус для Донбасса. Рада приняла госбюджет в первом чтении и ряд законопроектов. Пропагандистка Скабеева попалась на очередном фейке. Такими были главные новости 18 октября.

Самые важные новости Украины и мира за четверг, 17 октября.

Подозрение Гладковскому

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НАБУ сообщило о подозрении бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому. Его подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением и в декларировании недостоверной информации.

Следователи выяснили, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы. Все для того, чтобы ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" получила неправомерную выгоду. Гладковский является конечным владельцем компании.

Он включил в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовые автомобили повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2". Именно это предприятие и входит в состав ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Что известно о задержании Гладковского?

17 октября НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

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По информации источников 24 канала, Гладковский пытался вылететь из Украины, однако работники аэропорта "Борисполь" его не выпустили. Затем экс-заместитель секретаря СНБО поехал в один из ресторанов на Бориспольской трассе. Там собственно его и задержали сотрудники НАБУ.

В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский самом деле не пытался бежать из Украины, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019.

В каких еще делах фигурирует Гладковский?

Олег Гладковский и его сын Игорь – фигуранты дела о масштабных хищениях в оборонном секторе Украины. Сумма хищений – не менее 250 миллионов гривен.

НАБУ также открыло против Гладковского дело по факту декларирования ложной информации о его имуществе. Перед этим у Гладковского нашли 4,5 миллиона гривен, которые он "забыл" указать в декларации.

А еще НАПК выявило у Гладковского незадекларированные 1,3 миллиона гривен. Кроме того, Гладковский не указал информацию об авто, которое принадлежит его сыну. Поэтому НАПК обратилось в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство.

"Мирный" план России

В Верховной Раде впервые прошел час вопросов к новому Кабинету министров Украины. Одним из самых интересных ее моментов стало заявление заместителя главы МИД Василия Боднара об одном из ключевых требований России в Минске.

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Так, по его словам, россияне требуют от Украины ввести постоянный особый статус для оккупированных территорий Донбасса, а также настаивают на открытии пропускного пункта в Счастье.

Сейчас переговорное требование, которое озвучивается российской стороной в Минске, - это введение этого закона на постоянной основе. Но определяться он будет законом, который примет Верховная Рада. Закон будете разрабатывать вы и будет внедрять Украина,

- отметил Боднар, обращаясь к депутатам.

Что предусматривает действующий закон "Об особом статусе Донбасса"?

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления). В частности, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.



Закон был принят еще в 2014 году, а срок его действия должен составлять лишь 3 года. Впрочем после 2017 года Верховная Рада ежегодно продолжает его действие еще на год.



План разведения войск на Донбассе / карта 24 канала

Государственный бюджет на 2020 год

Во время своего сессионного заседания в пятницу, 18 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год и отделение газотранспортной системы от "Нафтогаза".

Госбюджет

После голосования в первом чтении Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что правительство подготовит до 2 ноября проект государственного бюджета ко второму чтению с учетом обновленных показателей макроэкономического прогноза.

С полным обзором проекта государственного бюджета на следующий год можно ознакомиться по ссылке.

Как говорится в документе, на 2020 год доходы Государственного бюджета будут определены в сумме 1 079,5 миллиарда гривен, в том числе по общему фонду – 962,7 миллиарда гривен, и затратами 1 170,0 миллиарда гривен.

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По расходам госбюджета, то их предусмотрено в сумме 1170002 547,9 гривен, в том числе расходы общего фонда Государственного бюджета Украины – в сумме 1044356 65,1 гривен и расходы специального фонда Государственного бюджета Украины – в сумме 125 646 482, 8 тысяч гривен.

Прожиточный минимум, согласно с госбюджетом на 2020 год / инфографика 24 канала

В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год предусмотрено, в частности,:

– расходы на проведение запланированного в 2020 году Всеукраинской переписи населения в объеме 3 441,6 миллиона гривен, в том числе капитальные расходы – 1 591,5 миллиона гривен;

– расходы на проведение очередных местных выборов в объеме 2 155 миллионов гривен;

– расходы на финансирование политических партий в объеме 1 034,4 миллиона гривен.

Оборона

В проекте Госбюджета на 2020 год на национальную безопасность и оборону предусмотрено 245 791,8 миллиона гривен. Из них

207 805,7 миллиона гривен – это расходы по бюджетным программам Минобороны и другим субъектам сектора безопасности и обороны;

10 000,0 миллиона гривен – государственные гарантии;

27 986,1 миллиона гривен – дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной программе Совета национальной безопасности и обороны "Нераспределенная расходы на национальную безопасность и оборону". Они будут распределены отдельно по решению Совета национальной безопасности и обороны.

Основные цифры проекта госбюджета на 2020 год / инфографика 24 канала

Очередной фейк пропагандистки Скабеевой

Российская "журналистика" пробила новое дно. Пропагандистка-украинофобка Ольга Скабеева решила поманипулировать россиянами, использовав для этого обрезанную инфографику 24 канала.

15 октября 24 канал в своем фейсбуке опубликовал инфографику, в которой приведены результаты соцопроса "Как россияне относятся к Украине?". Его провел "Левада-Центр" в конце сентября.

Результаты опроса свидетельствуют, что россияне стали намного лучше относиться к жителям Украины. Впервые с начала 5-летней российско-украинской войны и аннексии Крыма, более половины граждан страны-оккупанта, 56% опрошенных заявили, что положительно относится к украинцам.

Мы, журналисты 24 канала, решили поинтересоваться у своих фейсбук-читателей – как они относятся к России?

Инфографика 24 канала об отношении россиян к Украине

Пропагандистка Скабеева опубликовала в своем телеграмме эту инфографику, но изрядно постаралась с манипуляциями. Она обрезала верхнюю часть картинки с надписью "Как россияне относятся к Украине" и нижнюю, где указано автора опроса и есть значок-символ 24 канала.

Поэтому, Скабеева продемонстрировала россиянам совсем другую суть инфографики. На изображении остались лишь проценты с ответами и вопрос "а как вы относитесь к России?".

Сам пост "журналистка" подписала коротко и даже на украинском языке: "19% плохо. 12% очень плохо". Этими словами она сманипулировала подписчиков, которые думают, что это отношение украинцев к россиянам, а не наоборот. Это все, что нужно знать о российской проапаганду и работе российских "журналистов".