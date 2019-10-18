23:51
18 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Трамп наследует Путина. Испанский стыд Навального
      Вєсті Кремля
      21:49, сегодня
      Вести.UA: Молоток Зеленский. "Юзик" подрабатывает кассиром
      Вєсті.UA
      21:22, сегодня
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Главные новости 18 октября: подозрение Гладковскому и "мирный" план России

      180 Читати новину українською
      Новости Украины сегодня 18 октября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 18 октября / Коллаж 24 канала

      НАБУ сообщил о подозрении экс-первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому. Стало известно об одном из главных требований России в Минске – постоянный особый статус для Донбасса. Рада приняла госбюджет в первом чтении и ряд законопроектов. Пропагандистка Скабеева попалась на очередном фейке. Такими были главные новости 18 октября.

      Самые важные новости Украины и мира за четверг, 17 октября.

      Подозрение Гладковскому

      К слову: Начался суд над Гладковским, который провел "ужасную ночь в карцере": первые фото

      НАБУ сообщило о подозрении бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому. Его подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением и в декларировании недостоверной информации.

      Следователи выяснили, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы. Все для того, чтобы ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" получила неправомерную выгоду. Гладковский является конечным владельцем компании.

      Он включил в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовые автомобили повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2". Именно это предприятие и входит в состав ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

      Что известно о задержании Гладковского?

      17 октября НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

      Интересно: Задержание Гладковского связано с формулой Штайнмайера, – адвокат

      По информации источников 24 канала, Гладковский пытался вылететь из Украины, однако работники аэропорта "Борисполь" его не выпустили. Затем экс-заместитель секретаря СНБО поехал в один из ресторанов на Бориспольской трассе. Там собственно его и задержали сотрудники НАБУ.

      В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский самом деле не пытался бежать из Украины, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019.

      В каких еще делах фигурирует Гладковский?

      "Мирный" план России

      В Верховной Раде впервые прошел час вопросов к новому Кабинету министров Украины. Одним из самых интересных ее моментов стало заявление заместителя главы МИД Василия Боднара об одном из ключевых требований России в Минске.

      Важно: Украина приняла все законы для амнистии на Донбассе: детали от МИД

      Так, по его словам, россияне требуют от Украины ввести постоянный особый статус для оккупированных территорий Донбасса, а также настаивают на открытии пропускного пункта в Счастье.

      Сейчас переговорное требование, которое озвучивается российской стороной в Минске, - это введение этого закона на постоянной основе. Но определяться он будет законом, который примет Верховная Рада. Закон будете разрабатывать вы и будет внедрять Украина,
      - отметил Боднар, обращаясь к депутатам.

      Что предусматривает действующий закон "Об особом статусе Донбасса"?
      Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления). В частности, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

      Закон был принят еще в 2014 году, а срок его действия должен составлять лишь 3 года. Впрочем после 2017 года Верховная Рада ежегодно продолжает его действие еще на год.

      Розведення військ на Донбасі, карта
      План разведения войск на Донбассе / карта 24 канала

      Государственный бюджет на 2020 год

      Во время своего сессионного заседания в пятницу, 18 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год и отделение газотранспортной системы от "Нафтогаза".

      Госбюджет

      После голосования в первом чтении Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что правительство подготовит до 2 ноября проект государственного бюджета ко второму чтению с учетом обновленных показателей макроэкономического прогноза.

      С полным обзором проекта государственного бюджета на следующий год можно ознакомиться по ссылке.

      Как говорится в документе, на 2020 год доходы Государственного бюджета будут определены в сумме 1 079,5 миллиарда гривен, в том числе по общему фонду – 962,7 миллиарда гривен, и затратами 1 170,0 миллиарда гривен.

      Обратите внимание: Бюджет-2020: какой курс доллара прогнозирует Рада

      По расходам госбюджета, то их предусмотрено в сумме 1170002 547,9 гривен, в том числе расходы общего фонда Государственного бюджета Украины – в сумме 1044356 65,1 гривен и расходы специального фонда Государственного бюджета Украины – в сумме 125 646 482, 8 тысяч гривен.

      Прожитковий мінімум у 2020 році

      Прожиточный минимум, согласно с госбюджетом на 2020 год / инфографика 24 канала

      В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год предусмотрено, в частности,:

      – расходы на проведение запланированного в 2020 году Всеукраинской переписи населения в объеме 3 441,6 миллиона гривен, в том числе капитальные расходы – 1 591,5 миллиона гривен;

      – расходы на проведение очередных местных выборов в объеме 2 155 миллионов гривен;

      – расходы на финансирование политических партий в объеме 1 034,4 миллиона гривен.

      Оборона

      В проекте Госбюджета на 2020 год на национальную безопасность и оборону предусмотрено 245 791,8 миллиона гривен. Из них

      • 207 805,7 миллиона гривен – это расходы по бюджетным программам Минобороны и другим субъектам сектора безопасности и обороны;
      • 10 000,0 миллиона гривен – государственные гарантии;
      • 27 986,1 миллиона гривен – дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной программе Совета национальной безопасности и обороны "Нераспределенная расходы на национальную безопасность и оборону". Они будут распределены отдельно по решению Совета национальной безопасности и обороны.

      Держбюджет-2020, основні цифриОсновные цифры проекта госбюджета на 2020 год / инфографика 24 канала

      Очередной фейк пропагандистки Скабеевой

      Российская "журналистика" пробила новое дно. Пропагандистка-украинофобка Ольга Скабеева решила поманипулировать россиянами, использовав для этого обрезанную инфографику 24 канала.

      15 октября 24 канал в своем фейсбуке опубликовал инфографику, в которой приведены результаты соцопроса "Как россияне относятся к Украине?". Его провел "Левада-Центр" в конце сентября.

      Результаты опроса свидетельствуют, что россияне стали намного лучше относиться к жителям Украины. Впервые с начала 5-летней российско-украинской войны и аннексии Крыма, более половины граждан страны-оккупанта, 56% опрошенных заявили, что положительно относится к украинцам.

      Мы, журналисты 24 канала, решили поинтересоваться у своих фейсбук-читателей – как они относятся к России?

      Як росіяни ставляться до України

      Инфографика 24 канала об отношении россиян к Украине

      Пропагандистка Скабеева опубликовала в своем телеграмме эту инфографику, но изрядно постаралась с манипуляциями. Она обрезала верхнюю часть картинки с надписью "Как россияне относятся к Украине" и нижнюю, где указано автора опроса и есть значок-символ 24 канала.

      Поэтому, Скабеева продемонстрировала россиянам совсем другую суть инфографики. На изображении остались лишь проценты с ответами и вопрос "а как вы относитесь к России?".

      Сам пост "журналистка" подписала коротко и даже на украинском языке: "19% плохо. 12% очень плохо". Этими словами она сманипулировала подписчиков, которые думают, что это отношение украинцев к россиянам, а не наоборот. Это все, что нужно знать о российской проапаганду и работе российских "журналистов".

       

       

      blog_ava
      Зимой Украину атакуют рекордные морозы
      сегодня
      1532
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Олег Гладковский Новости политики Верховная Рада Разведение войск Российская пропаганда Бюджет 2020 Бюджет Оккупированные территории Пророссийские боевики НАБУ Коррупционные схемы в Укроборонпроме
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Марлен Шкандаль о войне, политиках, пидарас*х и умении думать
      сегодня , 21:01 Марлен Шкандаль о войне, политиках, пидарас*х и умении думать
      Євгенія Мазур 245
      Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      сегодня , 20:30 Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      Іван Яковина 243
      "Победа Турции": что пишут западные СМИ о приостановке операции Эрдогана в Сирии
      сегодня , 20:01 "Победа Турции": что пишут западные СМИ о приостановке операции Эрдогана в Сирии
      Світлана Попова 244
      Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      сегодня , 19:46 Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      Микола Давидюк 1064
      Украинагейт: головная боль Дональда Трампа
      сегодня , 19:14 Украинагейт: головная боль Дональда Трампа
      Борис Немировський 183
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук