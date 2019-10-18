Головні новини 18 жовтня: підозра Гладковському і "мирний" план Росії

НАБУ повідомило про підозру експершому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському. Стало відомо про одну з головних вимог Росії в Мінську – постійний особливий статус для Донбасу. Рада ухвалила держбюджет у першому читанні. Пропагандистка Скабєєва попалась на черговому фейку. Такими були головні новини 18 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за четвер, 17 жовтня.

Підозра Гладковському

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НАБУ повідомило про підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському. Його підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем та в декларуванні недостовірної інформації.

Слідчі з'ясували, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби. Все для того, щоб ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" отримала неправомірну вигоду. Гладковський є кінцевим власником компанії.

Він включив до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажні автомобілі підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2". Саме це підприємство і входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Що відомо про затримання Гладковського?

17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем.

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За інформацією джерел 24 каналу, Гладковський намагався вилетіти з України, проте працівники аеропорту "Бориспіль" його не випустили. Потім ексзаступник секретаря РНБО поїхав в один із ресторанів на Бориспільській трасі. Там власне його й затримали співробітники НАБУ.

У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти з України, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019.

У яких ще справах фігурує Гладковський?

Олег Гладковський та його син Ігор – фігуранти справи про масштабні розкрадання в оборонному секторі України. Сума розкрадань – щонайменше 250 мільйонів гривень.

НАБУ також відкрило проти Гладковського справу за фактом декларування неправдивої інформації про його майно. Перед цим у Гладковського знайшли 4,5 мільйона гривень, які він "забув" вказати в декларації.

А ще НАЗК виявило у Гладковського незадекларовані 1,3 мільйона гривень. Крім того, Гладковський не вказав інформацію про авто, яке належить його сину. Тож НАЗК звернулося до НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження.

"Мирний" план Росії

У Верховній Раді вперше пройшла година запитань до нового Кабінету міністрів України. Одним з найцікавіших її моментів стала заява заступника голови МЗС Василя Боднара про одну з ключових вимог Росії у Мінську.

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Так, за його словами, росіяни вимагають від України запровадити постійний особливий статус для окупованих територій Донбасу, а також наполягають на відкритті пропускного пункту у Щасті.

Зараз переговорна вимога, яка озвучується російською стороною в Мінську, – це запровадження цього закону на постійній основі. Але визначатиметься він законом, який ухвалить Верховна Рада. Закон будете розробляти ви і впроваджуватиме Україна,

– наголосив Боднар, звертаючись до депутатів.

Що передбачає чинний закон "Про особливий статус Донбасу"?Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування). Зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.



Закон був ухвалений ще у 2014 році, а термін його чинності мав становити лише 3 роки. Втім після 2017-го Верховна Рада щороку пролонговує його дію ще на рік.



План розведення військ на Донбасі / карта 24 каналу

Державний бюджет на 2020 рік

Після голосування у першому читанні Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що уряд підготує до 2 листопада проєкт державного бюджету до другого читання з урахуванням оновлених показників макроекономічного прогнозу.

З повним оглядом проєкту державного бюджету на наступний рік можна ознайомитися за посиланням.

Як мовиться у документі, на 2020 рік доходи Державного бюджету буде визначено у сумі 1 079,5 мільярда гривень, в тому числі по загальному фонду – 962,7 мільярда гривень, і витратами 1 170,0 мільярда гривень.

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Щодо видатків Держбюджету, то їх перебачено у сумі 1 170 002 547,9 тисяч гривень, зокрема видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 1 044 356 65,1 тисяч гривень і видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 125 646 482,8 тисяч гривень.



Прожитковий мінімум, згідно з держбюджетом на 2020 рік / інфографіка 24 каналу

У проєкті Державного бюджету України на 2020 рік передбачено, зокрема,:

– видатки на проведення запланованого у 2020 році Всеукраїнського перепису населення в обсязі 3 441,6 мільйона гривень, в тому числі капітальні видатки – 1 591,5 мільйона гривень;

– видатки на проведення чергових місцевих виборів в обсязі 2 155 мільйонів гривень;

– видатки на фінансування політичних партій в обсязі 1 034,4 мійльона гривень.

Оборона

У проєкті Держбюджету на 2020 рік на національну безпеку та оборону передбачено 245 791,8 мільйона гривень. З них:

207 805,7 мільйона гривень – це видатки за бюджетними програмами Міноборони та інших суб’єктів сектору безпеки і оборони;

10 000,0 мільйона гривень – державні гарантії;

27 986,1 мільйона грн – додаткові видатки із загального фонду за бюджетною програмою Ради національної безпеки та оборони "Нерозподілені видатки на національну безпеку та оборону". Їх буде розподілено окремо за рішенням Ради національної безпеки та оборони.



Основні цифри проєкту держбюджету на 2020 рік / інфографіка 24 каналу

Черговий фейк пропагандистки Скабєєвої

Російська "журналістика" пробила нове дно. Пропагандистка-українофобка Ольга Скабєєва вирішила поманіпулювати росіянами, використавши для цього обрізану інфографіку 24 каналу.

15 жовтня 24 канал у своєму фейсбуці опублікував інфографіку, в якій наведені результати соцопитування "Як росіяни ставляться до України?". Його провів "Левада-Центр" наприкінці вересня.

Результати опитування свідчать, що росіяни почали значно краще ставитися до жителів України. Вперше від початку 5-річної російсько-української війни та анексії Криму, понад половина громадян країни-окупанта, 56% опитаних, заявили, що позитивно ставиться до українців.

Ми, журналісти 24 каналу, вирішили поцікавитися у своїх фейсбук-читачів – як вони ставляться до Росії?



Інфографіка 24 каналу про ставлення росіян до України

Пропагандистка Скабєєва опублікувала у своєму телеграмі цю інфографіку, але неабияк постаралася з маніпуляціями. Вона обрізала верхню частину картинки з написом "Як росіяни ставляться до України" та нижню, де вказано автора опитуванння та є позначка-символ 24 каналу.

Відтак, Скабєєва продемонструвала росіянам зовсім іншу суть інфографіки. На зображенні залишились лише відсотки з відповідями та питання "а як ви ставитеся до Росії?".

Сам пост "журналістка" підписала коротко та навіть українською мовою: "19% погано. 12% дуже погано". Цими словами вона зманіпуювала підписниками, які думають, що це ставлення українців до росіян, а не навпаки. Це все, що треба знати про російську проапаганду та роботу російських "журналістів".