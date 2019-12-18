Главные новости 18 декабря: нардепы и неприкосновенность, суд над Пашинским, заседание в Минске
Верховная Рада приняла закон о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Суд отпустил под домашний арест экс-нардепа Сергея Пашинского. В Минске не договорились об обмене пленными. Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в оккупированном Крыму. В Украину идет Святой Николай. Такими были главные новости 18 декабря в Украине и мире.
Самые важные новости Украины и мира за среду, 18 декабря:
Снятие неприкосновенности
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который должен окончательно ограничить неприкосновенность народных депутатов. Говорится о согласовании соответствующих изменений в Конституции с Уголовным кодексом и законом о народных депутатах.
За принятие закона на заседании 18 декабря проголосовал 291 парламентарий, против высказались 20 нардепов, еще 59 парламентариев – воздержались.
Нужно знать: Снятие неприкосновенности: как и за что наказывать депутатов
Заметим, что накануне комитет по вопросам правоохранительной деятельности готовил этот законопроект ко второму чтению. Впрочем, в "Центре противодействия коррупции" заявили, что депутаты наоборот усилили иммунитет. Как заявили в ГПК, члены комитета существенно ухудшили первоначальную редакцию законопроекта, усложнив некоторые этапы расследования против депутатов.
В частности, теперь существуют такие препятствия в расследованиях преступлений парламентариев: начать расследование против них может только генпрокурор, а рассмотрение ходатайств следователей возможно только в присутствии подозреваемого нардепа.
Важно: Зеленский подписал закон об особом статусе Донбасса
Обе эти правки Верховная Рада Украины поддержала при рассмотрении законопроекта.
Что предусматривает законопроект:
- с УПК должны исключить нормы о депутатской неприкосновенности;
- уголовное производство, где вероятным фигурантом является народный депутат, сможет приступить исключительно генеральный прокурор;
- генпрокурор должен будет поддерживать ходатайство о разрешении на задержание нардепа, избрание меры пресечения, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров и тому подобное. Они в соответствии с законом ограничивают права и свободы депутата, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи;
- рассмотрение таких ходатайств будет осуществляться следственным судьей апелляционного суда, а в уголовных процессах, относящихся к подсудности Высшего антикоррупционного суда, – следственным судьей ВАКС.
Что такое депутатская неприкосновенность
Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это парламента. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований.
Пашинского отпустили под домашний арест
Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому: его отправили под круглосуточный домашний арест. Суд запретил Пашинскому круглосуточно оставлять дом 2-в на улице Центральной в селе Хотове Васильковского района Киевской области.
Кстати: Против Пашинского могут открыть новые уголовные производства
Кроме того, экс-нардеп обязан до 3 февраля 2020 года:
- не общаться с пострадавшим и свидетелями;
- сдать на хранение свой загранпаспорт;
- носить электронный браслет;
- прибывать по первому требованию.
Важно! Ранее суд продлил экс-нардепу Сергею Пашинскому срок содержания под стражей без права внесения залога на 2 месяца – до 29 января 2020 года.
В чем подозревают Пашинского:
- 31 декабря 2016 года Пашинский умышленно выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Киевщины Вячеславу Химикусу. Сам Пашинский говорит, что он оборонялся. Химикус же уверяет, что Пашинский сразу угрожал оружием.
- ГПУ времен Луценко пришли к выводу, что Пашинский действовал в пределах необходимой обороны.
- А в октябре 2019 года ГБР сообщило Пашинскому о подозрении в этом деле.
В Минске не договорились об обмене пленными
В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе не смогли согласовать обмен пленными. По состоянию на 22:00 переговоры еще продолжаются.
Эксклюзив: ФСБ будет пытаться обмануть, – Котенко о предстоящем обмене пленными
Об обмене пленными говорили на нормандской встрече, подтверждающей опубликованный после нее документ. Новый обмен в формате "всех идентифицированных на всех идентифицированных" должен состояться до 31 декабря 2019 года.
Отметим, что сегодняшнее заседание ТКГ – первое после саммита "нормандской четверки" и последнее в этом году. В нем впервые приняла участие швейцарская дипломат Хайди Грау.
Сколько Украинцев осталось в плену России / Инфографика 24 канала
Резолюция ООН о защите прав человека в Крыму
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в анексированном Россией Крыму. В ООН призвали Россию прекратить политику изменения демографической ситуации на полуострове.
Резолюцию поддержали 65 стран. Против выступили 23 страны, а 83 государства воздержались.
Важно: Россия таки должна возместить "Укрнафте" деньги за активы в Крыму, – решение суда
Ключевые положения резолюции ООН:
- ООН требует от России "прекратить поддержку изменения демографической ситуации в Крыму, прежде всего путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения людей";
- ООН осудила массовые задержания активистов и защитников прав человека на основе обвинений в поддержке терроризма, в частности представителей гражданской инициативы "Крымская солидарность";
- Генассамблея призвала прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за выражение мнений, в частности до начала оккупации;
- Резолюция осуждает практику призыва мужчин в Вооруженные силы РФ и уголовного преследования тех, кто отказывается от службы государству-окупанту;
- Также в резолюции содержится требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину.
В документе ООН для оценки ситуации в Крыму впервые применяется термин "агрессия".
Внимание! Против резолюции проголосовали 23 страны. Среди них: Россия, Китай, Беларусь, Северная Корея и другие. Больше – по ссылке.
Святой Николай идет в Украину: что хотят депутаты
19 декабря вся Украина будет праздновать один из самых любимых праздников детей и взрослых. "Слуги народа" тоже с нетерпением ждут этот день.
К теме: Николай или Дед Мороз: в кого украинцы верят больше
Депутаты рассказали журналистам 24 канала, какие подарки они хотят получить.
Какие подарки заказали депутаты святому Николаю – смотрите в видео 24 канала: