Главные новости 18 декабря: нардепы и неприкосновенность, суд над Пашинским, заседание в Минске

Верховная Рада приняла закон о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Суд отпустил под домашний арест экс-нардепа Сергея Пашинского. В Минске не договорились об обмене пленными. Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в оккупированном Крыму. В Украину идет Святой Николай. Такими были главные новости 18 декабря в Украине и мире.

Самые важные новости Украины и мира за среду, 18 декабря:

Снятие неприкосновенности

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который должен окончательно ограничить неприкосновенность народных депутатов. Говорится о согласовании соответствующих изменений в Конституции с Уголовным кодексом и законом о народных депутатах.

За принятие закона на заседании 18 декабря проголосовал 291 парламентарий, против высказались 20 нардепов, еще 59 парламентариев – воздержались.

Нужно знать: Снятие неприкосновенности: как и за что наказывать депутатов

Заметим, что накануне комитет по вопросам правоохранительной деятельности готовил этот законопроект ко второму чтению. Впрочем, в "Центре противодействия коррупции" заявили, что депутаты наоборот усилили иммунитет. Как заявили в ГПК, члены комитета существенно ухудшили первоначальную редакцию законопроекта, усложнив некоторые этапы расследования против депутатов. В частности, теперь существуют такие препятствия в расследованиях преступлений парламентариев: начать расследование против них может только генпрокурор, а рассмотрение ходатайств следователей возможно только в присутствии подозреваемого нардепа. Важно: Зеленский подписал закон об особом статусе Донбасса Обе эти правки Верховная Рада Украины поддержала при рассмотрении законопроекта. Что предусматривает законопроект: с УПК должны исключить нормы о депутатской неприкосновенности;

уголовное производство, где вероятным фигурантом является народный депутат, сможет приступить исключительно генеральный прокурор;

генпрокурор должен будет поддерживать ходатайство о разрешении на задержание нардепа, избрание меры пресечения, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров и тому подобное. Они в соответствии с законом ограничивают права и свободы депутата, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи;

рассмотрение таких ходатайств будет осуществляться следственным судьей апелляционного суда, а в уголовных процессах, относящихся к подсудности Высшего антикоррупционного суда, – следственным судьей ВАКС. Что такое депутатская неприкосновенность

Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это парламента. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований. Пашинского отпустили под домашний арест Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому: его отправили под круглосуточный домашний арест. Суд запретил Пашинскому круглосуточно оставлять дом 2-в на улице Центральной в селе Хотове Васильковского района Киевской области. Кстати: Против Пашинского могут открыть новые уголовные производства Кроме того, экс-нардеп обязан до 3 февраля 2020 года: не общаться с пострадавшим и свидетелями;

сдать на хранение свой загранпаспорт;

носить электронный браслет;

прибывать по первому требованию. Важно! Ранее суд продлил экс-нардепу Сергею Пашинскому срок содержания под стражей без права внесения залога на 2 месяца – до 29 января 2020 года. В чем подозревают Пашинского: 31 декабря 2016 года Пашинский умышленно выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Киевщины Вячеславу Химикусу. Сам Пашинский говорит, что он оборонялся. Химикус же уверяет, что Пашинский сразу угрожал оружием.

ГПУ времен Луценко пришли к выводу, что Пашинский действовал в пределах необходимой обороны.

А в октябре 2019 года ГБР сообщило Пашинскому о подозрении в этом деле.

В Минске не договорились об обмене пленными

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе не смогли согласовать обмен пленными. По состоянию на 22:00 переговоры еще продолжаются.