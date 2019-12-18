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      Главные новости 18 декабря: нардепы и неприкосновенность, суд над Пашинским, заседание в Минске

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      Главные новости 18 декабря / Коллаж 24 канала

      Верховная Рада приняла закон о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Суд отпустил под домашний арест экс-нардепа Сергея Пашинского. В Минске не договорились об обмене пленными. Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в оккупированном Крыму. В Украину идет Святой Николай. Такими были главные новости 18 декабря в Украине и мире.

      Самые важные новости Украины и мира за среду, 18 декабря:

      Снятие неприкосновенности

      Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который должен окончательно ограничить неприкосновенность народных депутатов. Говорится о согласовании соответствующих изменений в Конституции с Уголовным кодексом и законом о народных депутатах.

      За принятие закона на заседании 18 декабря проголосовал 291 парламентарий, против высказались 20 нардепов, еще 59 парламентариев – воздержались.

      Нужно знать: Снятие неприкосновенности: как и за что наказывать депутатов

      Заметим, что накануне комитет по вопросам правоохранительной деятельности готовил этот законопроект ко второму чтению. Впрочем, в "Центре противодействия коррупции" заявили, что депутаты наоборот усилили иммунитет. Как заявили в ГПК, члены комитета существенно ухудшили первоначальную редакцию законопроекта, усложнив некоторые этапы расследования против депутатов.

      В частности, теперь существуют такие препятствия в расследованиях преступлений парламентариев: начать расследование против них может только генпрокурор, а рассмотрение ходатайств следователей возможно только в присутствии подозреваемого нардепа.

      Важно: Зеленский подписал закон об особом статусе Донбасса

      Обе эти правки Верховная Рада Украины поддержала при рассмотрении законопроекта.

      Что предусматривает законопроект:

      • с УПК должны исключить нормы о депутатской неприкосновенности;
      • уголовное производство, где вероятным фигурантом является народный депутат, сможет приступить исключительно генеральный прокурор;
      • генпрокурор должен будет поддерживать ходатайство о разрешении на задержание нардепа, избрание меры пресечения, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров и тому подобное. Они в соответствии с законом ограничивают права и свободы депутата, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи;
      • рассмотрение таких ходатайств будет осуществляться следственным судьей апелляционного суда, а в уголовных процессах, относящихся к подсудности Высшего антикоррупционного суда, – следственным судьей ВАКС.

      Что такое депутатская неприкосновенность
      Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это парламента. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований.

      Пашинского отпустили под домашний арест

      Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому: его отправили под круглосуточный домашний арест. Суд запретил Пашинскому круглосуточно оставлять дом 2-в на улице Центральной в селе Хотове Васильковского района Киевской области.

      Кстати: Против Пашинского могут открыть новые уголовные производства

      Кроме того, экс-нардеп обязан до 3 февраля 2020 года:

      • не общаться с пострадавшим и свидетелями;
      • сдать на хранение свой загранпаспорт;
      • носить электронный браслет;
      • прибывать по первому требованию.

      Важно! Ранее суд продлил экс-нардепу Сергею Пашинскому срок содержания под стражей без права внесения залога на 2 месяца – до 29 января 2020 года.

      В чем подозревают Пашинского:

      • 31 декабря 2016 года Пашинский умышленно выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Киевщины Вячеславу Химикусу. Сам Пашинский говорит, что он оборонялся. Химикус же уверяет, что Пашинский сразу угрожал оружием.
      • ГПУ времен Луценко пришли к выводу, что Пашинский действовал в пределах необходимой обороны.
      • А в октябре 2019 года ГБР сообщило Пашинскому о подозрении в этом деле.

      В Минске не договорились об обмене пленными

      В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе не смогли согласовать обмен пленными. По состоянию на 22:00 переговоры еще продолжаются.

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      Об обмене пленными говорили на нормандской встрече, подтверждающей опубликованный после нее документ. Новый обмен в формате "всех идентифицированных на всех идентифицированных" должен состояться до 31 декабря 2019 года.

      Отметим, что сегодняшнее заседание ТКГ – первое после саммита "нормандской четверки" и последнее в этом году. В нем впервые приняла участие швейцарская дипломат Хайди Грау.


      Сколько Украинцев осталось в плену России / Инфографика 24 канала

      Резолюция ООН о защите прав человека в Крыму

      Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в анексированном Россией Крыму. В ООН призвали Россию прекратить политику изменения демографической ситуации на полуострове.

      Резолюцию поддержали 65 стран. Против выступили 23 страны, а 83 государства воздержались.

      Важно: Россия таки должна возместить "Укрнафте" деньги за активы в Крыму, – решение суда

      Ключевые положения резолюции ООН:

      • ООН требует от России "прекратить поддержку изменения демографической ситуации в Крыму, прежде всего путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения людей";
      • ООН осудила массовые задержания активистов и защитников прав человека на основе обвинений в поддержке терроризма, в частности представителей гражданской инициативы "Крымская солидарность";
      • Генассамблея призвала прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за выражение мнений, в частности до начала оккупации;
      • Резолюция осуждает практику призыва мужчин в Вооруженные силы РФ и уголовного преследования тех, кто отказывается от службы государству-окупанту;
      • Также в резолюции содержится требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину.

      В документе ООН для оценки ситуации в Крыму впервые применяется термин "агрессия".

      Внимание! Против резолюции проголосовали 23 страны. Среди них: Россия, Китай, Беларусь, Северная Корея и другие. Больше – по ссылке.

      Святой Николай идет в Украину: что хотят депутаты

      19 декабря вся Украина будет праздновать один из самых любимых праздников детей и взрослых. "Слуги народа" тоже с нетерпением ждут этот день.

      К теме: Николай или Дед Мороз: в кого украинцы верят больше

      Депутаты рассказали журналистам 24 канала, какие подарки они хотят получить.

      Какие подарки заказали депутаты святому Николаю – смотрите в видео 24 канала:

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Пашинский Криминальные новости Снятие неприкосновенности Обмен пленными Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Генассамблея ООН Законодательство Минск
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