Головні новини 18 грудня: нардепи без недоторканності, суд над Пашинським, засідання в Мінську

Найважливіші новини України та світу за середу, 18 грудня:

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який повинен остаточно обмежити недоторканність народних депутатів. Мовиться про узгодження відповідних змін до Конституції з Кримінальним кодексом і законом про народних депутатів.

За ухвалення закону на засіданні 18 грудня проголосував 291 парламентар, проти висловились 20 нардепів, ще 59 парламентарів – утрималися.

Треба знати: Зняття недоторканості: як і за що каратимуть депутатів

Зауважимо, що напередодні комітет з питань правоохоронної діяльності готував цей законопроєкт до другого читання. Втім, у "Центрі протидії корупції" заявили, що депутати навпаки посилили імунітет. Як заявили у ЦПК, члени комітету суттєво погіршили початкову редакцію законопроєкту, ускладнивши деякі етапи розслідування проти депутатів.

Зокрема, тепер існують такі перепони у розслідуваннях злочинів парламентарів: почати розслідування проти них може лише генпрокурор, а розгляд клопотань слідчих можливе лише за присутності підозрюваного нардепа.

Важливо: Зеленський підписав закон про особливий статус Донбасу

Обидві ці правки Верховна Рада України підтримала під час розгляду законопроєкту.

Що передбачає законопроєкт:

з КПК мають виключити норми про депутатську недоторканність;

кримінальне провадження, де ймовірним фігурантом є народний депутат, зможе розпочати виключно генеральний прокурор;

генпрокурор повинен буде підтримувати клопотання про дозвіл на затримання нардепа, обрання запобіжного заходу, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов тощо. Вони відповідно до закону обмежують права і свободи депутата, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді;

розгляд таких клопотань буде здійснюватися слідчим суддею апеляційного суду, а в кримінальних провадженнях, що належать до підсудності Вищого антикорупційного суду, – слідчим суддею ВАКС.

Що таке депутатська недоторканністьЦе гарантія того, що депутата не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань.

Пашинського відпустили під домашній арешт

Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід екснардепу Сергію Пашинському: його відправили під цілодобовий домашній арешт. Суд заборонив Пашинському цілодобово залишати будинок 2-в на вулиці Центральній у селі Хотові Васильківського району Київської області.

До речі: Проти Пашинського можуть відкрити нові кримінальні провадження

Окрім того, екснардеп зобов'язаний до 3 лютого 2020 року:

не спілкуватися з постраждалим і свідками;

здати на зберігання свій закордонний паспорт;

носити електронний браслет;

прибувати на першу вимогу.

Важливо! Раніше суд продовжив екснардепу Сергієві Пашинському термін тримання під вартою без права внесення застави на 2 місяці – до 29 січня 2020 року.

У чому підозрюють Пашинського:

31 грудня 2016 року Пашинський навмисне вистрілив з нагородного пістолета у ногу мешканцеві Київщини В'ячеславу Хімікусу. Сам Пашинський каже, що він оборонявся. Хімікус ж запевняє, що Пашинський одразу погрожував зброєю.

ГПУ часів Луценка дійшли до висновку, що Пашинський діяв у межах необхідної оборони

А у жовтні 2019 року ДБР повідомило Пашинському про підозру в цій справі.

У Мінську не домовилися про обмін полоненими