Главные новости 19 августа: визит Нетаньяху, прослушка в ГПУ и депутатская зарплата

Впервые за 20 лет Украину посетил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Путин и Макрон поговорили об Украине. В кабинете заместителя Луценко нашли прослушивающие спецсредства. Россия и радиация: новые факты. Ильенко уходит из Госкино. На какую зарплату заслуживают депутаты. Такими были главные новости понедельника, 19 августа.

Главные новости за понедельник, 19 августа, в Украине и мире.

Визит Нетаньяху

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который с официальным визитом прибыл в Киев. Этот визит – чуть ли не исторический: Нетаньяху прибыл в Киев впервые за 20 лет.

Правда, начался он с конфуза: жена израильского премьера Сара влипла в скандал. В аэропорту по традиции иностранную делегацию встретили хлебом-солью. Биньямин Нетаньяху оторвал кусок и съел, тогда как его половинка бросила гостинец на землю.

Сара Нетаниягу не пожелала угощаться хлебом-солью: видео

Во время торжественной встречи Биньямина Нетаньяху присутствовали члены Кабмина и руководители силовых структур.

Зеленский и Нетаньяху беседовали в Мариинском дворце. Их разговор длился 3 часа По его результатам стороны подписали двусторонние документы с участием послов. В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах спорта, образования и сельского хозяйства. Также подписано соглашение об изучении иврита в украинских школах и украинского языка – в израильских.

После подписания документов Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху провели совместный брифинг. Во время него политики озвучили темы и договоренности, которые обсуждались во время встречи.

Больше о визите израильского премьера – здесь.

Макрон, Путин и "нормандский формат"

Французский лидер Эммануэль Макрон и глава Кремля Владимир Путин собираются обсудить возможность подготовки саммита в "нормандском формате" о ситуации на Донбассе. Встреча может состояться в ближайшее время.

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Так, во время встречи с французским лидером Путин высказался о своих недавних разговора с Зеленским и о дальнейшем будущем переговоров по Донбассу.

Глава Кремля считает, что альтернативы "нормандского формата" просто не существует, а разговоры с Зеленским назвал оптимистичными.

"По моему мнению, альтернативы "нормандского формата" не существует, и, безусловно, мы будем его поддерживать. Нужно добиваться того, о чем договаривались ранее, и, безусловно, идти к этой цели", – сказал он.

Прослушка в ГПУ

Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская обнаружила в своем кабинете прослушивающие спецсредства. Кто их установил – неизвестно. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу СБУ, которая зафиксировала этот факт.

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Для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ (кем является Стрижевская) необходимо разрешение от самого генерального прокурора или от руководителя САП – заместителя генпрокурора.

Впрочем, ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую ​​прослушку не согласовывали.

Из-за находки в кабинете Стрижевской СБУ зарегистрировало уголовное производство.

В ГПУ инцидент связывают с директором НАБУ Сытником. При чем он здесь и кто такой Стрижевская – здесь.

Россия и радиация

Новая тревожная ситуация, связанная с утечкой радиации в России. Две станции, мониторят радиационную ситуацию в России не подают свежих данных международным коллегам. Информация не поступала от них с момента взрыва под Архангельском.

В частности такие данные не поступали из города Дубно, который является крупнейшим в стране центром по исследованиям в области ядерной физики.

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Тревогу международного сообщества как-то неуверенно попытался погасить Владимир Путин. Он сказал, что превышения радиации нет, в стране безопасно. Впрочем, добавил, что на месте работают эксперты, которые передают ему свои отчеты, и он все контролирует. Также Путин сказал что-то о "превентивных мерах", которые употребляют эти специалисты. Что именно он имеет в виду, глава Кремля не разъяснил.

Кстати, радиоактивное облако летало над Украиной с 15 по 18 августа. Эколог Александр Соколенко в комментарии 24 каналу рассказал, опасна ли радиация из России для украинцев.

Ильенко уходит из Госкино

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Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что подал в отставку. Он отметил, что не хочет превращать борьбу за руководящую должность в триллер с элементами сложно постановочного экшена.

Соответствующее заявление об увольнении Ильенко написал и подал премьер-министру Украины 19 августа.

Мы с вами прошли сногсшибательный путь от полного коллапса киноиндустрии в 2014 году до лучших показателей развития отрасли сегодня. Я горжусь результатами нашей совместной работы,

– заявил он.

Ильенко уходит из Госкино: видеообращение чиновника

Зарплата депутата

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Председатель партии "Слуга народа" и кандидат на должность спикера Дмитрий Разумков считает, что украинские нардепы получают хорошую, но не достаточную зарплату. По его мнению, 50 тысяч гривен для депутата выглядит красиво только на фоне минимальной зарплаты.

А как считаете вы, сколько должны получать нардепы?